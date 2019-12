‘Con una ‘app’ haremos primera subasta de ganado comercial’

Con un formato disruptivo y un terreno de siete hectáreas al aire libre, los organizadores de Agroshow quieren impulsar a nivel regional, nacional e internacional la agricultura colombiana.



De acuerdo con Francisco Bejarano, presidente de Pajonales y organizador de la feria, la expectativa de negocios que tienen para la macro rueda organizada en la edición 2020 de febrero es de US$60 millones. Este dato se duplicaría respecto a la versión de 2018, cuando fue de US$30 millones.

El directivo resaltó que contarán con la participación de 100 expositores y habrá más de 600 compradores potenciales de las diferentes zonas del país. “Esto además permite que los productores y empresarios del sector generen alianzas significativas que pueden desencadenar en futuros negocios”, resaltó.



ALGUNAS NOVEDADES

​

Tras 10 ediciones de la feria, por primera vez se realizará una subasta de ganado comercial en este encuentro. Esta se llevará a cabo mediante una aplicación, que les permitirá a los interesados ver las características de los animales para que ese día solo lleguen las personas a realizar sus mejores apuestas.



Según Gloria Isaza, jefe de mercadeo de Pajonales, “antes hacíamos una feria ganadera y esta se basaba en hacer una exposición de los ejemplares (ganado) y se premiaba a los mejores. Este año decidimos darles la oportunidad a que los ganaderos de la zona puedan llegar a la zona y los puedan vender a través del mecanismo de la subasta”.



Isaza también dijo que con este tipo de iniciativas buscan darles opciones diferentes de hacer negocio no solo a los ganaderos, sino a los agricultores en general, apoyados de las soluciones tecnológicas.



Otra de las novedades que trae la nueva edición es la realización del primer encuentro nacional de las mujeres en el agro, que busca resaltar el papel de esta población en el sector.



Asimismo, los asistentes podrán ser partícipes del expódromo, espacio de 5.000 metros cuadrados en el que habrá muestras en vivo de maquinaria, innovación y tecnología para el campo. Allí también habrá parcelas demostrativas con cultivos que, desde ya, están sembrados en el lugar del evento, de acuerdo con la directiva.



En línea con lo ya mencionado, en la nueva versión del encuentro se establecerá ‘Conversaciones alrededor de un café’.



Este es un espacio en el que “los asistentes podrán disfrutar de la bebida más emblemática del país, y con ella, establecer diálogos, compartir experiencias y adquirir mayores conocimientos sobre coberturas financieras, fijación de precios y demás temas del mercado, de la mano de la organización financiera FC Stone y actores importantes de la cadena productiva”, dijeron los organizadores de Agroshow.



Por su parte, Bejarano señaló que con esto buscan, en los temas económicos, ayudar a los agricultores para que estos “manejen y dominen herramientas financieras para poder cubrirse ante los precios de la volatilidad del dólar, algo que nos viene afectando la competitividad en el sector”.



De otro lado, el organizador del evento afirmó que el sector hortifrutícola será el invitado para la edición 2020. Este será acompañado por ProColombia, con el fin de “poder mostrar el beneficio del desarrollo de ese renglón para el mercado nacional e internacional”.



EJES TEMÁTICOS

​

Según Isaza, durante los dos días de feria (28 y 29 de febrero), además de las experiencias ya mencionadas, la agenda académica se desarrollará bajo tres ejes temáticos: innovación y transformación digital, valor compartido y competitividad.



Para esto, tendrán expertos de la industria nacional e internacional. En este último aspecto, la ejecutiva aseguró que traerán una delegación uruguaya, que hablará de competitividad, por un caso específico donde sobrepasaron retos en el sector arrocero que quieren poner de manifiesto para que los agricultores colombianos saquen el mayor provecho de dicha experiencia.



“En la parte académica que tiene que ver con Uruguay queremos mostrar cómo ellos, a través del respeto de la propiedad intelectual, lograron fortalecer la cadena del arroz allá. Hoy por hoy siembran 99,9% de semilla certificada respetando el tema de investigación y son un país exportador. Tienen productividad por encima de 9.000 kilos por hectárea, algo que aún representa retos para Colombia”, aseguró Bejarano.



A renglón seguido, comentó que en Colombia no se usa mucha semilla certificada, sino solo 14% de estas. “No hay un respeto adecuado por la propiedad intelectual y la productividad está en 5.400 kilos por hectárea con costos elevados. La idea es ver qué medidas tomaron en esta materia para fortalecer dicho sector, que nos sirva como ejemplo para adoptar nuevas políticas públicas”, agregó.





Por su parte, Isaza destacó que “Agroshow se ha caracterizado por ser una plataforma de lanzamiento para las marcas, estas aprovechan para innovar en productos y servicios. Por eso y otras razones, se ha convertido en un ‘hub’ de negocios”.



LAS OTRAS ARISTAS



En línea con los ejes temáticos ya mencionados, en la nueva edición de Agroshow se realizará la tercera versión del Congreso Internacional de Ganadería tropical. En este específicamente, el país invitado es Brasil, pero también habrá exponentes nacionales.



Los ejecutivos también dijeron que, junto al Banco Agrario, van a lanzar ‘Cosecha élite’, estrategia que busca no solo darles productos e insumos más económicos a agricultores, sino brindarles acompañamiento para que tengan mejor producción y se integren al sector financiero.