Constructores, a cuadrar caja con las ventas sobre planos

Los constructores de vivienda tendrán que defenderse este año y en el 2020 con las ventas sobre planos realizadas en el 2017 y en el 2018: son 244.225 unidades, de las cuales más de 155.000 son de interés social.



Es una realidad que, en medio de las eventualidades, aportaría al objetivo de sobrellevar los indicadores a la baja reportados en los últimos días: menos unidades financiadas y la confianza del consumidor deteriorada.

Una situación complicada que se evidenció, aún más, con el Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones del primer trimestre del año, que registró una variación de -8,8% y confirmó, entre otros inconvenientes, que las licencias tramitadas aún no se han convertido en proyectos. Por eso, las firmas que prevendieron tienen la esperanza de que los cierres de negocios compensen esta situación que inquieta al sector.



(Lea: Demanda de vivienda e insumos crece en ciudades intermedias)



De hecho, sobre el PIB, un análisis de Bancolombia identificó el resultado como “preocupante”, debido a “un mercado de vivienda que se mantiene reticente”, con los segmentos medio y alto (no VIS) “en números rojos, y la vivienda social (VIS) perdiendo, por lo menos transitoriamente, el impulso desde las cuentas públicas”.



CONTRA LA TENDENCIA



Sin embargo, en el caso de la VIS la tendencia podría revertirse –en línea con lo que prevé Bancolombia– si se tiene en cuenta que fue el único segmento que reportó un incremento en las ventas sobre planos el año pasado, según los datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).



(Lea: Inversión en vías creció 6,5% en el primer trimestre del año)



En el 2018, la variación fue de 11,6%, contra -7% y -27,6% de los rangos medio y alto. En el consolidado, con todos los tipos de oferta, el aumento de las negociaciones bajo esta figura fue de 1,9%. Incluso, en el primer trimestre de este año, ya van 28.690 inmuebles residenciales negociados sobre planos, de los cuales la mayoría (18.545) son VIS.



Tener este inventario comercializado también permitiría enfrentar otro cuello de botella: las elecciones regionales y con estas, la Ley de Garantías, que, como suele suceder, aplazarán muchas operaciones pactadas, tal como lo señaló en días pasados la Presidenta de Camacol, Sandra Forero.



(Lea: ‘El mercado inmobiliario colombiano tiene mucho potencial’)



A este entorno, la directiva le sumó otros factores de incertidumbre para invertir, como el impuesto al consumo de bienes inmuebles y un deterioro en la condiciones de empleo.

Para ahondar en el tema, Portafolio consultó a Juan Antonio Pardo, presidente de la constructora Prodesa, quien explicó que, en el caso de la compañía, “este año los resultados financieros no dependerán de las separaciones que se produzcan, sino de las que hicimos en el 2017 y en el 2018”.



El directivo coincidió en que, efectivamente, lo anterior se debe a las preventas, que, como gran virtud, ha evitado que los constructores tengan importantes inventarios de viviendas terminadas sin comercializar, lo que agravaría la situación.



Con el PIB –agregó el directivo– sucede algo similar, ya que su crecimiento está relacionado con la ejecución de obras, más que con los ritmos de ventas. “Por eso, podemos decir que estos se verán reflejados en el crecimiento de este indicador cuando se inicie la construcción de las viviendas negociadas”, enfatizó. Igualmente, Pardo confirmó que los resultados financieros de los proyectos de la compañía relacionados con utilidades y generación de caja, particularmente, también se verán en uno o dos años, cuando, en efecto, entreguen las unidades a sus clientes.



El presidente de la constructora Amarilo, Roberto Moreno, también tiene una opinión sobre el tema: “Solo el año pasado comercializamos 7.774 unidades sobre planos, y, en línea con lo que está sucediendo con el mercado, la VIS fue la de mejor desempeño”.



MI CASA YA SERÁ LA CALVE



El directivo agregó que este mercado será determinante en la recuperación. “Muestra de ello, es que de las unidades comercializadas, casi 6.000 fueron sociales y el resto de rangos medio y alto”, enfatizó Moreno, quien prevé que el programa del Gobierno Mi Casa Ya aportará a que la VIS aporte, aún más, a la dinámica. Sin embargo, resaltó el caso particular de Amarilo, que tuvo una buena respuesta por parte de los potenciales compradores de los estratos 3 y 4.



Acerca de lo que sigue para el sector edificador, en un entorno complicado, la Presidenta de Camacol agregó que es imprescindible tener el marco fiscal de los subsidios al 2022 para la vivienda subsidiada que permita incrementar en un 40% este tipo de oferta. Por su parte, en el segmento no VIS, Forero sugirió diseñar un instrumento de garantía que permita profundizar el financiamiento.



“Para ello, serán necesarias acciones puntuales que reduzcan los costos transaccionales que implican desarrollar proyectos y encontrarse con las ineficiencias que desincentivan la inversión actualmente. Eso no es otra cosa que tener mayor seguridad jurídica para habilitar suelo urbanizable y, de esa forma, evitar que los desarrollos que están en ejecución no se afecten o paralicen”, concluyó.



OFERTA EN OBRA Y LISTA



Coordenada Urbana, área estadística de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), también dio a conocer las estadísticas de la oferta en construcción y terminada en el 2018 frente al 2017. La primera registró una variación de -12,15%, mientras que las unidades que finalizaron obra aumentaron 22,5%. Esto significa que se necesitarán más proyectos para atender la demanda, y, por eso, lo comercializado sobre planos es tan importante, pues se trata de nuevas casas y apartamentos para los potenciales compradores. Al respecto, hay un dato relevante del Dane destacado por Bancolombia: el Censo de Edificaciones, que creció en el primer trimestre del año en el área nueva para construcción por segundo trimestre consecutivo y que “establece un prospecto sobre la posibilidad de recuperación del subsector en los próximos trimestres, en la medida en que se inicien los proyectos asignados a estas nuevas áreas”, concluyó.



Gabriel E. Flórez G.

En Twitter: @GabrielFlorezG