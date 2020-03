La oficina en los tiempos del coronavirus

Ahora que el nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de 3.000 personas en todo el mundo, ha contagiado a más de 90.000 oficialmente y ya se ha expandido por todos los continentes, las autoridades mundiales tomas medidas extremas para tratar de detenerlo.



La mayoría de los sectores de la economía mundial ya se han visto afectados por este virus que se originó en China a mediados de diciembre del año pasado y las empresas están sintiendo el impacto recortando a la baja sus previsiones de crecimiento para este primer trimestre.



En América Latina el coronavirus ya se encuentra en Brasil y Ecuador y, según los expertos, es solo cuestión de tiempo que se presenten los primeros casos en Colombia.



Las empresas, grandes y pequeñas, deben ahora hacer esfuerzos para que el coronavirus no se expanda entre sus empleados, no solo por el consabido costo humano que pueda causar, sino para minimizar las ausencias laborales, lo que incidirá en la productividad.



Portafolio.co consultó con el experto en infectología Carlos Álvarez Moreno, quien recomendó las medidas que deben tomar las compañías en los tiempos del coronavirus, ya que estas por concentrar tanta gente en espacios determinados, son escenarios para un fácil contagio.



¿Qué medidas deben tomar las empresas para evitar la propagación de la enfermedad cuando llegue al país?



Es necesario que las empresas propendan para adoptar las medidas de prevención de la transmisión de estos virus respiratorios.



Lo más importante es que dispongan la posibilidad de que la gente se pueda lavar las manos con dispensadores de lavados de manos, dispensadores de alcohol o lavamanos con agua, jabón y toallas desechables. Esto parece obvio pero eso muchas veces no ocurre. También deben propender para que haya soluciones desinfectantes para que la gente pueda utilizarlos en los computadores, mesas, escritorios, pero lo más importante es que la gente pueda lavarse las manos.



En el caso de que haya una persona que esté enferma, es necesario que se vaya a su casa y haga teletrabajo si es posible.



¿Y por qué alguna empresas no hacen lo del jabón o geles desinfectantes?



Porque se ponen a pensar en los costos del jabón, gel, alcohol, las toallas, que la gente se las lleva para sus casas, etc.. Y adicionalmente es necesario educar: es posible mitigar el riesgo cuando se hace que se cambien hábitos sociales y de higiene.



¿Es más efectivo el jabón o el gel desinfectante?



Es lo mismo. Se pueden instalar dispensadores de gel, pero si hay agua y jabón para lavarse las manos, con eso es suficiente. Es muy importante también secarse las manos, ya que si se las lava y permanecen húmedas, esto puede permitir que el virus permanezca en la piel.



¿Tan importante el secado como el lavado?



Sí, esto debería ser para todos los virus respiratorios. Ahora que se avecina el pico respiratorio, que es cuando comienza a llover en los meses de marzo, abril y mayo y hay mayor transmisión de virus.



En este escenario la manera que uno se puede contagiar es con el estornudo, cuando la gente no estornuda en el codo, también cuando la gente da la mano, el virus pasa a las manos. También cuando el virus se queda sobre una superficie en la oficina: computadores, escritorios, mesas, si alguien toca la superficie que el contagiado tocó, puede llevarse el virus.



Por esto es tan importante el lavado periódico de las manos, porque no se sabe quién tocó antes el teclado del computador, una mesa o un mesón, lo que puede permitir que el virus se transmita. Además, evitar llevarse las manos a la boca, ojos o nariz si no se ha lavado las manos correctamente.



En una empresa en Europa recomendaron a los empleados no tener reuniones, ¿es eso necesario?



Sí, el tema es evitar reuniones que no sean las más necesarias. Es importante cambiar los hábitos sociales en estos momentos: evitar saludar de beso y con la mano. Es mejor dar el puño, o preferiblemente no establecer ningún contacto físico.



¿Si una persona presenta síntomas de un virus respiratorio como estornudos, tos o flujo nasal, es mejor enviarla para su casa?



Sí, tiene que haber un cambio en la cultura de trabajo. Claro que hay que diferenciar, la gente tiene que tener encuenta que cuando tiene mocos o molestias en la nariz pero es alérgico o tiene rinitis, pues puede ser por estos motivos.



Si la persona tiene síntomas respiratorios, que puede ser en esta época, una cuestión viral, llámese por coronavirus u otro virus como la influenza, lo que debería pasar es que la persona se vaya para su casa porque así evita la transmisión a otros empleados.



Es muy probable que aumente la ausencia laboral porque puede ser que no sea una sola persona la que se enferma sino todo un grupo.



También es importante que las empresas hagan esfuerzos para vacunar a sus empleados contra la influenza y la gripa, muy comunes por esta época de lluvias. Así se quita una causa más de virus respiratorios.



¿Es necesario también incentivar el teletrabajo?



Sí, eso va a permitir menos riesgos y más tranquilidad para las personas.



¿Es efectivo el tapabocas?



Sí. Es menos probable que una persona contagie a otras si usa tapabocas.



¿Las personas sanas también deberían usar tapabocas?



No es recomendable que una persona sana use tapabocas. No es lógico, hay que dejarlos para las personas enfermas.



Si las empresas implementen medidas preventivas va a ser una ahorro porque van a tener menos ausencias laborales. También es importante educar para mitigar el riesgo y cambiar los hábitos sociales.





LAS RECOMENDACIONES



- Si una persona presenta síntomas de virus respiratorio enviarlo para su casa.

- Instalar dispensadores de jabón y gel.

- Tener suficientes toallas desechables para secarse las manos.

- Alcohol para desinfectar superficies: computadores, escritorios y mesas.

- Campañas de vacunación contra la influenza y la gripa para sus empleados.

- Incentivar el teletrabajo.

- Disminuir al máximo las reuniones.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co