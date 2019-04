Costa afuera, el nuevo ‘boom’ para la operación petrolera

La firma hasta el momento de cinco contratos, de un primer paquete de nueve, para la exploración y producción (E&P) de hidrocarburos en aguas del mar Caribe mueve sin duda la marea en la operación costa afuera (offshore) del país.



Luego de cinco años en que no se habían rubricado convenios de E&P sobre nuevas áreas, el pasado 1.° de febrero, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le dio luz verde a la citada tarea con los ajustes al modelo de contrato (minuta) para su desarrollo.

De acuerdo a su contenido, por única vez se estructura el número de fases de los Programas Exploratorios Mínimos (PEM) para hacer la conversión de los acuerdos de Evaluación Técnica a contratos de E&P costa afuera.



(Lea: Abren carta de navegación para operación costa afuera)



Con las aguas despejadas para esta operación en el mar Caribe, el primer contrato E&P offshore se firmó el pasado 1.° de marzo entre la ANH y Ecopetrol con inversiones por más de US$250 millones.



“Este es un hito para reactivar la industria de hidrocarburos en el país, de paso se estimula la inversión en el sector”, señaló el presidente de la ANH, Luis Miguel Morelli.

El convenio suscrito entre las citadas partes es para el desarrollo del Bloque COL 5, cuya área abarca una extensión que supera las 399.426 hectáreas. Uno de los aspectos centrales del contrato es el compromiso de desarrollar un Programa Exploratorio Mínimo de tres fases, que incluye adquisición y reprocesamiento de sísmica 3D sobre un área cercana a los 2.000 Kilómetros, y la perforación de al menos dos pozos exploratorios, entre otras obligaciones.



(Lea: ANH y Shell firman contratos de exploración costa afuera)



Para Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol, “el contrato que hemos firmado con la ANH, nos permite pensar con optimismo en que podamos contar con reservas de gas adicionales para el mercado, a mediano plazo”.



El segundo compromiso se selló diez días después con la firma de dos contratos E&P entre la ANH y la multinacional Shell para el desarrollo de los bloques COL 3 y GUA Off 3, en el mar Caribe, con un compromiso de inversión de US$100 millones en la primera fase.



En caso de que la firma europea decida continuar con el programa exploratorio de las siguientes dos fases, la inversión en su totalidad puede superar los US$650 millones.



(Lea: Con nueve contratos, el país inicia las tareas costa afuera)



“Incrementaremos el conocimiento de la disponibilidad de recursos costa afuera, expandiremos la frontera de exploración en aguas profundas, y nos brindan la opción de continuar fortaleciendo las relaciones con las comunidades”, resaltó Ana María Duque, presidenta de Shell en Colombia.



La firma de estos dos contratos entre la ANH y Shell fue la antesala para que la petrolera con sede en Houston (EE. UU.), Noble Energy, y previa aprobación de la entidad estatal colombiana, le comprara a Shell el 40% de participación y la calidad de operador en los contratos costa afuera COL 3 y GUA OFF 3.



“La alianza marca la llegada a Colombia de una de las operadoras más dinámicas de EE. UU., con más de 85 años de experiencia en exploración continental y costa afuera, y que ha descubierto más de 3.000 millones de barriles de recursos netos desde el 2005”, subrayó Morelli.



Por su parte Ian Gordon, gerente general de Noble Energy Colombia, destacó que la empresa operará estos bloques con Shell como miembro del contrato. “Esperamos perforar nuestro primer pozo luego de analizar en más detalle los prospectos y de obtener las aprobaciones correspondientes del gobierno”, dijo.



Sin embargo, la firma de contratos que han generado más ruido en la reactivación de la operación offshore fueron los suscritos el pasado martes entre la ANH y la Unión Temporal de las empresas Repsol (España) y Exxon Mobil (EE. UU.), y otro concretado entre esa entidad y la Unión Temporal de Repsol y Ecopetrol.



En el primer convenio, el desarrollo de E&P será para el bloque COL 4. El segundo acuerdo se concentrará en el bloque GUA OFF 1.



En los citados contratos, la española Repsol tiene el 50% de participación en cada uno de los acuerdos, y además asume las tareas como operador; por su parte, a Exxon Mobil le corresponde el 50% en uno de los acuerdos, y a Ecopetrol el 50% en el otro.

Así mismo, la obligación inicial de inversión para los dos proyectos asciende a US$5 millones, distribuidos en US$2,5 millones para cada bloque.



Al respecto, Giancarlo Ariza Merello, gerente de Exploración Colombia y Caribe de Repsol Exploración, destacó que “la firma de estos contratos muestra nuestro interés en continuar con las actividades de exploración en el Caribe colombiano y así contribuir al propósito de mantener la sostenibilidad energética del país”.



Así mismo, Fernando Sarria, presidente de ExxonMobil Exploration Colombia, dijo que “la compañía ha operado en Colombia por más de 100 años y la firma de este contrato refuerza nuestro interés de identificar oportunidades para expandir la operación, tanto en tierra como costa afuera”.



Con estos dos nuevos compromisos contractuales, gracias a la minuta offshore, se completan cinco contratos para desarrollos costa afuera en aguas del mar Caribe, y la ‘cereza del postre’ correrá por cuenta de los cuatro convenios que firmará la ANH con la petrolera Anadarko.



“La actividad offshore representa una gran oportunidad para Colombia de explorar y aumentar sus reservas de hidrocarburos, principalmente en gas, donde hemos visto que hay un potencial importante”, precisó Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).



Por su parte, Germán Espinosa, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), recalcó que el nuevo modelo de minuta offshore aplica para las compañías que venían ejecutando contratos de evaluación técnica, por lo que tendrán derecho a convertirlos en contratos de E&P.



En la nueva marea costa afuera, el inicio de la producción de gas natural en aguas del mar Caribe correrá por cuenta del pozo Orca, cuyo bombeo está a la vuelta de la esquina.



La nueva fuente, que reemplazará al campo Chuchupa (en declinación) y que opera Chevron, se encuentra localizado en el bloque Tayrona, en aguas profundas a 40 kilómetros al norte de la costa de La Guajira, fue descubierto en el 2014. Y si bien tiene una columna de agua de 674 metros, es operado por la brasileña Petrobras (40%), en asocio con la colombiana Ecopetrol (30%) y la española Repsol (30%).



CON FIRMA DE CONVENIOS LLEGAN MÁS INVERSIONES



Con la firma de estos cinco contratos entre marzo y abril, para el desarrollo de la operación costa afuera llegan grandes inversiones, porque además de los US$250 millones que desembolsará Ecopetrol y los US$5 millones que operará Repsol, se suman los US$100 millones iniciales por los contratos de Shell y los US$400 millones anunciados por parte de Petrobras en el bloque Tayrona, desarrollo que comparte con Ecopetrol.



Es decir, contando las potenciales inyecciones de capital que haría Shell para la segunda fase de exploración, que serían de US$400 millones, las inversiones totales en el país superarían los US$1.000 millones.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio