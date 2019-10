A partir de hoy, usuarios podrán pedir taxi en Bogotá a través de DiDi

DiDi, el gigante chino de movilidad que en abril de este año inició operaciones en Colombia, con su servicio DiDi Express, anunció que a partir de este martes los usuarios podrán pedir taxis a través de la aplicación “DiDi Pasajero”.



Así mismo, DiDi inicia operaciones desde este martes en 4 ciudades colombianas (Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín) con sus producto de vehículos particulares “DiDI Express” y a través del cual busca mejorar los ingresos de los Socios Conductores y ofrecer mejores tarifas a los usuarios.



DiDi Taxi es un producto de gran relevancia para su operación en Colombia y es por eso que están apostando a cambiar la manera cómo interactúan estos dos actores en la plataforma.



“Nosotros nacimos siendo una plataforma de Taxis hace 7 años. Fuimos creados como una solución tecnológica que ayudó a los taxistas a competir de tu a tu con las tecnologías emergentes. Entendemos cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta el sector y sabemos que con los 20.000 Socios Conductores que tenemos en día en express y los 5000 Taxis que están disponibles desde hoy en la plataforma para la ciudad de Bogotá, estamos contribuyendo a que la tecnología esté disponible para todos y estamos apostándole a ser la plataforma de movilidad que ofrece más productos y mayor seguridad a sus usuarios", afirmó Jayden Zhu, Gerente de DiDi en Colombia.



Zhu afirmó, además, que el producto se diseñó para que los usuarios puedan utilizar pago en efectivo con tarjeta de crédito utilizando la misma plataforma y para cualquiera de los dos productos.



DiDi Taxi estará disponible en la app de DiDi ajustada a las necesidades de los usuarios pero vinculando la regulación actual para que el taxímetro sea el medio a través del cual se define cuánto es el monto a pagar.



Adicionalmente DiDi anunció que tanto los Socios Taxistas como los pasajeros contarán con soporte telefónico las 24 horas del día, tal como existe actualmente en DiDi Express y tendrán avanzadas herramientas de seguridad.



La empresa anunció que desde que iniciaron registro de socios taxistas a principios de septiembre de 2019, recibieron más de 10.000 solicitudes de registro en Bogotá, de las cuales solo el 50% fueron exitosas.



“Uno de cada dos socios taxistas que inició el registro no pudo completarlo debido que no pasó alguno de los filtros de seguridad o no se encontraba con la documentación al día para manejar un Taxi en la ciudad”, anunció Zhu, quien además destacó que los 5.000 Socios Taxistas que terminaron el registro son personas que pasaron un minucioso proceso de verificación de antecedentes realizada por una empresa externa.



DiDi cuenta con inversionistas internacionales de la talla de Apple, Softbank Tencent y Alibaba, entre otras además de tener inversiones en empresas como Grab en el Sudeste Asiático, Careem en el Medio Oriente y Lyft en Estados Unidos.



En Todo el mundo DiDi cuenta con más 1.1 billón de viajes a través de su servicio DiDi Taxi además de cooperar con más de 700 empresas de Taxi a nivel mundial. En varias ciudades, la empresa tiene una relación cercana con gobiernos locales a través de software exclusivo para la movilidad, y por lo que se ha visto en los lanzamientos de México y Brasil , se espera que este lanzamiento contribuyan a mantener relaciones de colaboración y apertura con el gobierno y con el gremio de los taxistas además de ajustar sus productos a las necesidades y la legislación colombiana.



DiDi Taxi estará inicialmente disponible en Bogotá y para solicitar un servicio solo necesita tener la aplicación “DiDi Taxi”.