‘Si Airbus le pagó a alguien fue por imbecilidad’, dice Efromovich

Hace pocos días se conoció que Airbus, compañía europea que fabrica aviones, habría tejido una red de sobornos con aerolíneas de distintos países, con el fin de quedarse con los contratos de la compra de aeronaves. Entre las empresas mencionadas en la investigación está Avianca.



Según se mencionan en los documentos, un ejecutivo de Avianca habría aceptado una suma de dinero por haber sido un interlocutor clave en los negocios con Airbus.



(Avianca abre investigación interna por denuncias de sobornos de Airbus).

En la investigación se habla de que, entre 2006 y 2014, Airbus estableció varios acuerdos con un intermediario comercial actuando a través de una compañía en Colombia, con el fin de que este ayudara en los acuerdos con Avianca y con compañías de Synergy Group, firma con la que Germán Efromovich es el socio mayoritario de la aerolínea colombiana.

Lo anterior habría facilitado que en 2015 se lograra un memorando de entendimiento para la adquisición de 133 aviones A320 neo.



(Los ajustes de Avianca para su versión 2021).



Precisamente, sobre este caso, Efromovich, quien fue presidente de la junta directiva y tuvo voz y voto en esta por más de 14 años, dijo que el proceso de contratación con Airbus siempre se hizo de manera transparente y sin intermediarios.



En este punto resaltó que entre 2015 y 2016 se realizó el pedido de cerca de 200 aeronaves. “Lo único que les puedo decir es que la compra de esos aviones fue hecha de esa manera (directa), la conduje yo junto con los presidentes de la época y el director financiero de la compañía, no había ningún motivo, ni margen para hacer algún tipo de negociación. Si Airbus le pagó a alguien fue por pura imbecilidad, porque no había motivo para hacerlo”, recalcó.



Efromovich fue enfático al decir que “nunca hubo un dedo de cualquier intermediario que nosotros sepamos, por lo menos que nosotros conozcamos”.



Respecto a la adquisición de dichos aviones también mencionó que con el fin de obtener un precio mucho más competitivo, se le planteó al directivo de Airbus durante una de sus visitas a Colombia que mediante un pedido grande se les diera precios competitivos al igual que sucede cuando otras empresas compran un alto número de aeronaves.

Sin embargo, Efromovich dijo que para hacer las cosas transparentes, solicitó que se hiciera una licitación para conocer también las propuestas de Boeing. “Se hizo una licitación totalmente transparente porque queríamos conseguir lo mejor para la compañía”, agregó.



Respecto al posible intermediario, el expresidente de la junta directiva de Avianca mencionó que incluso desde 2005, él le preguntó a Airbus, “¿por qué ustedes tienen un agente, si nosotros nunca hemos hablado con el señor? Nosotros hemos hablado directamente con ustedes, ¿por qué mantienen un agente en Colombia si no lo necesitamos para nada?”.



Sobre si conoce el nombre de la persona referenciada en las investigaciones, Efromovich aseguró que “no puedo decir quién fue la fuente de corrupción; no conozco, no sé el nombre de la compañía (...). Muchas veces no necesitan ser ejecutivos, alguien de abajo puede decir yo puedo ayudar y el otro le cree. Yo qué sé, ellos lo deben saber porque hubo una confesión. No se puede especular ni acusar a nadie, ni decir cómo fue, hasta que no se torne pública la investigación”.



En línea con esto, aseguró que: “Vamos a esperar el resultado de la investigación y espero que Avianca exija el nombre del señor Y, Z, W (como se menciona en los documentos). Especular sería una irresponsabilidad. Pero una cosa sí se puede decir, sobre lo que dicen que Airbus pagó plata a alguien en supuesta comisión por la compra, por qué lo hizo, cómo lo hizo, esa es la duda que tenemos”.



Por último, dijo que si él tuviera decisión en la compañía, iría directamente a las autoridades para solicitar que le indicaran quién fue la persona involucrada para sacarla de manera inmediata.