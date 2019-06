El holandés experto en aerolíneas que aterriza en Avianca

El nombre de Anko van der Werff no es común para los colombianos, pero a partir del 15 de julio presidirá una de las compañías estrella del empresariado nacional.



Se trata nada más y nada menos del nuevo presidente y CEO de Avianca Holdings, que estrenará director ejecutivo luego de un poco más de tres años de gestión de Hernán Rincón, quien dejó el cargo el pasado 24 de abril.

La elección de Van der Werff por parte de la junta directiva de Avianca Holdings no es gratuita. De hecho, desde que Rincón dejó el cargo, los directivos de la compañía mencionaban, en charlas de pasillo, la necesidad de contar con un CEO que tuviera experiencia internacional en aerolíneas, y al holandés sin duda le sobra.



(Lea: Avianca nombra a su nuevo presidente)



Air France - KLM, Northwest Airlines, Qatar Airways y más recientemente el Grupo Aeroméxico tienen todas en común que el directivo holandés hizo parte de sus equipos durante los últimos años, y allí lideró, entre otras, las áreas de comercio, ventas, distribución e ingresos, hasta llegar a la vicepresidencia ejecutiva de la aerolínea mexicana, donde tuvo a cargo temas como estrategia corporativa, planeación, alianzas, tarifas y manejo de utilidades, ventas, comercio electrónico y marketing.



De hecho, para Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, “su gran experiencia en aerolíneas de talla internacional no solo nos permitirá darle continuidad a nuestra transformación, también nos dará la oportunidad de fortalecer la lealtad de nuestros clientes, de avivar el compromiso de nuestros empleados y de robustecer la competitividad de nuestra compañía y su situación financiera”.



(Lea: Hoy se conocería el nombre del nuevo CEO de Avianca)



BUEN HISTORIAL



En esto coincidió Alberto Bello, periodista y editor en jefe del Grupo Expansión, de México, aseguró que “el directivo fue muy importante para cambiar toda la estrategia digital de la empresa y toda su propuestas de valor y marketing directo al consumidor, para volver la compañía y su estrategia mucho más amigable con los viajeros”.



Y agregó que la labor de Van der Werff fue vital para convertir la empresa en una de mayor nivel en temas digitales, sumado a que rehizo todas las relaciones de Aeroméxico con demás actores del sector aeronáutico.



Incluso, era la voz pública de la firma en eventos públicos y la cara en público, porque el presidente nunca habla en estos espacios, lo que lo convirtió en vocero de la empresa. Tiene mucha habilidad en comunicaciones y habilidad estratégica empresarial, explica muy bien la compañía y sus desafíos, además que detalla la importancia de los sistematización de los procesos y de la parte digital.



(Lea: 'Avianca continuará siendo una aerolínea colombiana': Kriete)



Por su parte Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, lo calificó como “un muy buen cuadro para el cargo, pero que no estuvo mucho tiempo en Aeroméxico, lo cual no fue obstáculo para ganarse una muy buena reputación”.



Además, explicó que en los últimos años, la competencia en el sector aeronáutico comercial “ha crecido muchísimo en México y si bien, por mucho tiempo, Aeroméxico fue como ‘el Avianca en Colombia’, es decir líder indiscutido y campeón sin retadores, en los últimos años recibió mucha competencia de todos lados, lo que la llevó a reinventarse, pues debió enfrentarse a todo tipo de empresas (nacionales, internacionales, de bajo costo). En buena parte y teniendo presente este contexto, que Aeroméxico siga estando al nivel tan alto habla de este señor”.



En el gremio, anotó, “se refieren a él como “muy eficaz, buen ejecutivo, aunque, repito, no duró mucho en Aeroméxico”.



Puntualmente su paso por la compañía mexicana duró cinco años y dos meses, pero, según Bello, tiene sentido que no durara más tiempo como vicepresidente, cuando, en su concepto, “podía ser la cabeza de una compañía, como lo será desde el 15 de julio”.



Ahora, en menos de un mes, Anko van der Werff pondrá un nuevo sello en su ‘pasaporte laboral’, cuando tome las riendas de la aerolínea colombiana y su primera tarea será lograr la digitalización y modernización de procesos que busca la empresa, de lo cual, según los expertos mexicanos, tiene experiencia de primera mano.



Sus primeras palabras lo dicen todo: “Espero liderar esta gran compañía hacia los siguientes 100 años con un equipo dedicado, apasionado por el servicio y llevando a nuestros viajeros a tiempo y seguros a su destino final”, aseguró Van der Werff, minutos después de ser confirmado.



LA ACCIÓN SEGUIRÍA ESTABLE POR 2 MESES

​

Los movimientos en la acción de Avianca tuvieron cambios fuertes cuando Germán Efromovich salió de la compañía y una vez conocida la nueva junta directiva.



Sin embargo, la situación fue transitoria y actualmente, el título se estabilizó entre los $1.400 y $1.500, y se mantendría en ese nivel, incluso, hasta agosto próximo.



Así lo considera Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor, quien aseguró que “el comportamiento del título de la aerolínea responde fundamentalmente a que la situación sigue sin cambios; más allá de la nueva presidencia y la nueva administración, que son noticias que tienen algún ruido en el mercado, estructuralmente no tienen un efecto inmediato sobre la acción”.



En su concepto, “Avianca continuará en la incertidumbre de la situación financiera que mantiene y ese escenario se mantendría por lo menos hasta mediados de agosto, cuando se conocerán nuevas cifras financieras, pero entre tanto, la aerolínea sigue con todos sus problemas, y esa nueva administración podría comenzar a gestionar los puntos más débiles, que es el alto endeudamiento que tiene”.



Además, cree que algunas cosas podría mejorar mientras llega agosto, tales anuncios de reestructura líneas de crédito, postergar vencimientos de deuda o conseguir mejores tasa de financiamiento; eso es lo que podría esperar el mercado”.



Analistas de Casa de Bolsa coincidieron en que los elevados niveles de deuda le juegan en contra a la compañía, e incluso esto lo llevó a considerar como “indispensable su gradual desapalancamiento”.



Toda la situación, en su opinión, “genera un entorno retador respecto al emisor, cuya especie estimamos continúe fuertemente presionada”.



En Twitter: @SLondonoV