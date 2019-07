El país movería más de 40 millones de viajeros aéreos, por primera vez

Alrededor de un 8% podría aumentar el tráfico de pasajeros aéreos en el país este año, frente a lo logrado en 2018, según los cálculos de la Aeronáutica Civil.



Juan Carlos Salazar, director de la entidad, señaló que el comportamiento de este sector en el primer semestre superó las proyecciones y aseguró que esto es un síntoma de que sí se podrá cumplir la meta de movilizar 100 millones de pasajeros en el 2030.



¿Cómo se ha comportado el sector este año?



Este año las cifras de movilización de pasajeros reflejan un momento excelente de la economía colombiana. En el primer semestre del año contamos con un incremento en el número de pasajeros movilizados, que supera en 9,7% al mismo periodo del 2018. Este es un incremento mayor al que habíamos previsto de acuerdo a las proyecciones del 2030, que era de un promedio anual de entre 4% y 5%.



Sin embargo, contemplamos que seguramente en la segunda mitad del año se atenuará un poco este crecimiento, pero la verdad es una reacción muy positiva. De hecho, en el año corrido de julio de 2018 a junio de 2019, hubo un incremento todavía más alto, del 10,5%.



¿A qué le atribuyen ese desempeño?



En dos cosas principalmente, los ciclos del transporte aéreo están íntimamente ligados a los ciclos económicos, lo que está ligado con el turismo por ejemplo, y a la confianza que genera este sector que depende mucho de la inversión extranjera.



Todas las aerolíneas comerciales tienen inversión extranjera y casi todas están incrementando su flota en Colombia y están abriendo rutas domésticas e internacionales. Además, vemos una reactivación en el número de solicitudes que recibimos de aerolíneas extranjeras que quieren entrar al mercado colombiano.



¿Cuáles compañías llegarían al país este año?



Hay tres aerolíneas extranjeras interesadas en operar en Colombia este año, pero no podemos revelar los detalles hasta que quede en firme.



¿En cuánto podría cerrar el 2019 según los resultados?



Prevemos un comportamiento positivo y aspiramos a que supere con creces la cifra de 40 millones de pasajeros. Me atrevo a decir que llegaríamos a los 41 millones de pasajeros, pasando de 37,8 millones en el 2018. Esto sería un síntoma muy favorable de cómo el transporte aéreo está aportando al desarrollo económico del país y a la conectividad aérea, porque no necesariamente todas las nuevas rutas van al mercado principal en Bogotá, sino que vemos un gran dinamismo en rutas regionales.



¿A este ritmo es realista la meta de los 100 millones de viajeros en el 2030?



Sí. De hecho, una muestra de ello puede ser que nos quedamos cortos con la proyección que hicimos para este primer semestre pero por tratarse de una proyección a 12 años preferimos mantener una medida más discreta.



De todas maneras hay demasiados elementos en juego, como la inversión por parte de los operadores, la inversión en infraestructura y el papel de la Aeronáutica Civil. Todos esos elementos del rompecabezas los pretendemos articular con el Plan 2030 que fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que por cierto, pasó por primera vez.



En esa proyección, ¿cuáles serían los aeropuertos y las regiones en dónde más crecería la cantidad de pasajeros movilizados?



En principio, el grueso del crecimiento en la cantidad de pasajeros iría a los aeropuertos troncales que son Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali.



Pero también hemos visto un gran dinamismo en los aeropuertos del nororiente como los de Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta.



Y por otro lado, estamos haciendo una apuesta por las regiones con potencial turístico, como Leticia, Tolú y Nuquí. También se está invirtiendo en Pasto y Popayán.



¿Cuántas solicitudes de nuevas rutas han recibido este año?



En lo corrido del año hemos recibido solicitudes para 40 rutas, 14 que tocan destinos internacionales y 26 para destinos nacionales. Así, en total se hablaría de 268 frecuencias. Sin embargo, cabe aclarar que estas rutas todavía no se han iniciado, sino que son las proyecciones de las aerolíneas. Estas tienen un año después de recibir la autorización para arrancar.



Y... ¿Cuántas rutas se han suspendido este año?



La información que tenemos es de la suspensión de 62 rutas entre nacionales e internacionales, que han sido notificadas este año.



Entre las aerolíneas que han hecho estas solicitudes están Tame, Ocean Air (Avianca Brasil), Avior, Aeroméxico, Latam, Avianca, EasyFly y Viva Air . Aunque eso no significa que las hayan abandonado definitivamente, pues pueden retomarlas dentro del año siguiente.



¿La infraestructura va a soportar este crecimiento acelerado del tráfico de pasajeros, empezando por El Dorado, donde ya se trabaja al 100% de la capacidad en tierra?



Estamos haciendo grandes inversiones en esta materia, por lo que nos estamos preparando. Pero es claro que esta no es una problemática exclusiva de Colombia, está pasando en todas partes. Además, lo que suele pasar es que cuando se amplia la capacidad de las terminales, la industria inmediatamente reacciona y se ocupan esos espacios, generando nuevos cuellos de botella.



En el caso de El Dorado, los cuellos de botella no están a toda hora, hay unas horas pico en la que se presenta esta situación y estamos evaluando las opciones para atender esa situación, pero hay muchos factores alrededor, estamos hablando de una concesión que ha asumido numerosas inversiones, cuyo contrato termina en 2027.



¿Es decir que solo se podrían hacer ampliaciones hasta 2027?



No, estamos evaluando la manera de hacer intervenciones antes para destrabar esos cuellos de botella en las posiciones de parqueo. Hay propuestas sobre la mesa y la idea es que el año entrante tengamos plena claridad de cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar. Como estrategia también es importante que se desarrollen ‘hubs’ regionales.



Y de cara al Dorado, lo cierto es que las empresas que quieran empezar a operar allí en el corto plazo tendrán que acogerse a las franjas horarias menos congestionadas que se pueden ofrecer.



​Adriana Carolina Leal Acosta

