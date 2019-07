‘El pollo será el rey de las proteínas en el mundo’

En agosto del año pasado China detectó su primer caso de peste porcina africana. Este año, esa enfermedad obligaría a ese país a dar de baja a cerca de 200 millones de cerdos, es decir, la mitad de su producción, según comenta Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.



El problema daría pie para que el pollo se convierta en ‘el rey de las proteínas en el mundo’, pues llevaría a un aumento, tanto en la demanda, como en la oferta de este producto para reemplazar la carne de cerdo que se dejaría de comercializar. Dicho tema, así como el aumento de consumo de huevo en Colombia, son algunos sobre los que dialogó el ejecutivo de la Federación de Nacional de Avicultores, Fenavi, con Portafolio.



¿Cómo fue el primer semestre para el sector avícola?



El sector ha tenido una buena evolución no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Este semestre creció 3,14% en el caso del pollo.



El pollo no era la proteína más consumida a nivel mundial, era el cerdo, porque China más o menos al año sacrifica cerca de 400 millones. Pero lo que estamos viendo realmente es lo de la peste porcina africana, una enfermedad nacida en África en los años 70, de la cual hubo un brote en China en agosto del año pasado.



Lo grave es que es una enfermedad mortal, que no se le pasa a los humanos, pero este año China va a tener que sacrificar 200 millones de cerdos, es decir, 50% de su producción; o 130% de lo que Estados Unidos produce en un año, y un 100% de lo que la Unión Europea produce en un año.



¿Qué va a pasar?



Eso no se puede reemplazar. Se van a aumentar las exportaciones de cerdo a China por parte de la UE y EE. UU., pero no hay suficiente, entonces el precio va a aumentar. Esa enfermedad tiene un problema muy grande y es que no hay vacuna, y lo que estiman es que van a demorar cerca de diez años en desarrollarla. Lo grave es que esa enfermedad sobrevive en un cerdo muerto, congelado, y se puede transmitir.



¿Por qué es importante para ustedes?



Porque el pollo va a pasar a ser el rey de las proteínas a nivel mundial a partir de esto que pasó. A nosotros nos daba que en el 2023 el pollo superará al cerdo a nivel mundial, la tasa de crecimiento del pollo era 3,4% anual y del cerdo 1,9%; con esto, ya el pollo supera completamente al cerdo a nivel mundial.



¿En el caso de Colombia qué va a pasar?



A Colombia todavía no ha llegado, y ojalá que no llegue la enfermedad, pero lo que va a pasar es que el único sustituto a nivel mundial capaz de reemplazar al cerdo, es el pollo. No hay más. Bovino es imposible, el pollo es el único que lo puede reemplazar, primero, por la forma en que se cría, que es más corto tiempo, y segundo porque se puede aumentar el ato. Eso va a tener un efecto total en los precios mundiales del pollo y del cerdo, principalmente.



Entonces todo lo que exportaban para EE. UU., Brasil y otros países lo van a volcar a China. Toda la economía mundial se va a volcar a eso, es un efecto total.



¿Han visto alguno de esos cambios hasta ahora?



No, eso hasta ahora va a pasar. Todavía no ha tenido efectos porque empezó en agosto y China ya está mirando qué hacer con sus mercados porque no tiene, y todavía no han podido detener el crecimiento de esa enfermedad allá; ya está presente en todas las provincias, excepto en el Tíbet y en una isla. China producía el 98% del cerdo que se come. Es una oportunidad histórica que tenemos los productores de pollo, principalmente. Eso nunca había pasado. Va a ser un cambio de juego a nivel mundial.



¿Cómo van a aprovechar esta situación?



Colombia no exporta nada -de pollo- por un tema sanitario, pero al interior va a haber un cambio porque ya no va a entrar tanto el producto importado de Estados Unidos, sino que eso se va a ir a otros mercados que están dispuestos a pagar más, por la necesidad que tienen. Lo que puede pasar a nivel mundial es que el precio de las proteínas aumente, eso es lo más lógico.



¿Por qué ver ese aumento en los precios como una oportunidad y no como un obstáculo?



Porque para los productores los precios del pollo no han aumentado en los últimos años. Es una oportunidad para países como Colombia y para los productores. No solo va a haber un aumento de precios, va a aumentar la demanda, tiene que hacerlo, y va a incrementar la producción también.



¿Podremos exportar?



Eso es algo que estamos trabajando, pero para abrir un mercado, en materia sanitaria para exportar se demora de cinco a seis años. Ese es el problema.



Lo que estamos analizando es cómo saltarnos el tema sanitario, sea vía vender productos ya precocidos para otros mercados nicho. Todo el mundo va a intentar venderle a China y va a dejar desatendidos otros mercados, y en esas zonas, que pueden estar cerca a nosotros, podríamos llegar. Es una oportunidad histórica.



¿Cómo va el consumo a nivel local?



El consumo de pollo ha aumentado en Colombia porque la población ha cambiado sus hábitos de consumo, la gente cada vez consume menos carne roja y consume más carne blanca, como por ejemplo pollo. Todo por un tema saludable, de dieta. Esas tendencias han aumentado.



¿Cómo va el tema de lograr el consumo de un huevo al día por persona?



Vamos en 303 -per cápita anual-. Hace diez años estábamos en 198. Ha aumentado la producción en el país, y se han logrado romper varios mitos de que el huevo es dañino, que genera colesterol. Eso está desvirtuado.



