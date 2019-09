¿Dónde conseguir recursos para financiar su emprendimiento?

Varias entidades, públicas y privadas, están a la espera de invertir en empresas jóvenes con potencial de crecimiento, y en industrias creativas y culturales.



Entidades públicas como Innpulsa Colombia, el Sena, Colciencias; algunos establecimientos financieros, los fondos de capital y, más recientemente, inversionistas privados, a través del llamado crowdfundig, también le están apostando a esas iniciativas con potencial de desarrollo y de alto impacto ambiental y social, venidas de las nuevas generaciones de empresarios.



Aunque el factor monerario es fundamental, quienes apalancan hoy esas ideas exitosas coinciden en que también es clave el acompañamiento técnico permanente, la orientación financiera e incluso la asesoría legal que se les pueda brindar a quienes tienen un emprendimiento, pues la mayoría de las veces son jóvenes que conocen muy bien su proyecto, pero carecen de los conocimientos necesarios en esas materias para sacarlos adelante, pero lo más importante, que estos sean sostenibles en el tiempo.



“El año pasado financiamos unas 130 empresas en etapas tempranas con modelos de negocio innovadores, con cerca de 20 millones de dólares. Además les permitimos el acceso a servicios no financieros y asesoría que les ayudaron a elevar sus ventas en más del 70 por ciento en promedio”, dijo Luz María Velásquez, vicepresidenta de personas, pymes y empresas de Bancolombia.



Los recursos que provee la banca a estas iniciativas, por lo general, se otorgan en condiciones de plazos y tasas especiales, en tanto los requisitos para acceder a estos difieren de las condiciones de los créditos tradicionales, muchas veces, porque el dinero también es producto de alianzas y convenios entre esas entidades y organismos multilaterales que apoyan emprendimientos en países en desarrollo.



El impulso a las ideas de los jóvenes empresarios no solo viene del sector financiero. Desde hace más de 16 años opera el Fondo Emprender del Sena, diseñado para apoyar los emprendimientos de estudiantes Colombianos o aquellas personas que hayan culminado, al menos, el 90 por ciento de formación académica.



A la fecha, a través de este Fondo, se han apoyado cerca de 7.300 empresas en 788 municipios del país, con recursos que superan los 588.000 millones de pesos. El 35,2 por ciento han sido iniciativas con impacto en el sector agropecuario y 32 por ciento corresponde a industria manufacturera.



Con regularidad el Fondo Emprender hace convocatorias para que los emprendedores presenten esas iniciativas que puedan tener algún impacto social.



UNA GRAN ALDEA DE 454 EMPRENDEDORES



Innpulsa Colombia es otro de los programas diseñados en el país para apoyar esas mentes inquietas que siempre están pensando solucionar problemas y necesidades de las poblaciones.



Allí los jóvenes no solo pueden acceder a recursos en condiciones favorables, sino a toda una metodología basada en la superación de cuatro retos, en la que los participantes reciben, en una primera etapa, asesoría de mentores expertos en inversión y desarrollo de negocios.



En la segunda fase, se les entrega ‘llaves de acceso’ con valores de 20, 40 o 60 millones de pesos, para que sean canjeadas por servicios especializados para mejorar en frentes como propiedad intelectual, mercadeo, asesoría comercial y financiera, entre otros.



Con las llaves de acceso, los emprendedores podrán llegar a una comunidad de más de 60 asesores y expertos que los ayudarán a establecer planes de trabajo y de seguimiento de cara al acceso a nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, asesorías tributarias, que facilitarán el escalamiento de sus negocios.



A la fecha, Aldea ha contribuido en el desarrollo de unas 454 iniciativas en todo el país, e iNNpulsa Colombia les ha entregado 13.880 millones de pesos en llaves de acceso. De esos emprendimientos, 242 pertenecen 8 sectores: cultura, tecnología de la información, agroindustris, producción de alimentos y bebidas, salud, educacuión, cosméticos y servicios de administración.



FINANCIAMIENTO COLABORATIVO, ¿CÓMO Y QUIÉN LO OTORGA?



Pese a que la figura de la financiación colaborativa o crowdfunding todavía no es muy popular en Colombia, la misma está llamada a convertirse en uno de los principales vehículos para canalizar recursos hacia las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los proyectos de innovación.



Se estima que para este año el tamaño de este mercado alcanzará los 70.000 millones de dólares, y a la vuelta de siete años se duplicaría a hasta los 150.000 millones en el mundo.



Pero, ¿de qué se trata? Según los entendidos, el crowdfunding es el uso de pequeñas cantidades de recursos de varios individuos con el fin de donar o financia, sin respaldo, proyectos, negocios o actividades personales, a través de una plataforma con conexión a internet. Ese apoyo, puede ser otorgado como una donación, préstamo, acciones o recompensa, según resultados de la iniciativa respaldada.



Aunque en Colombia esta alternativa ya cuenta con el aval del Gobierno (Decreto 1357 de 2018), el negocio todavía no despega con la rapidez esperada, debido a la rigidez con que fue redactada la norma, pues esta limita y condiciona la participación de los interesados en participar de este esquema de financiación, dicen los expertos.



En principio este mecanismo los que hace es que, a través de una plataforma de crowdfunding (internet) un emprendedor postula su iniciativa, indicando en detalle de qué se trata y precisando la cantidad de dinero que necesita para desarrollar su idea.

También es necesario que el interesado especifique el tiempo o plazo estimado para la recaudación de los recursos.



En la mayoría de casos son las plataformas de financiamiento colaborativo las que entran a definir bajo qué modalidad se hace el apoyo al proyecto, es decir, si mediante préstamo, donación o compensación, dependiendo de la valoración de las características del proyecto.



Aunque de este esquema de financiación se viene hablando desde hace dos décadas, solo hasta ahora comienza a tomar fuerza en el país.



Diversos estudios académicos y autoridades financieras destacan las ventajas del crowdfunding y lo reconocen como una alternativa de financiación eficiente, sobre todo para pymes que enfrentan restricciones a la hora de acceder al crédito formal.

Entre las ventajas que se destacan del mecanismo está, además de la facilidad de acceso a recursos, el menor costo del capital, diversificación, competencia e innovación.



Por lo novedodo de la figura, son pocas las empresas que han accedido en el país a este mecanismo, pero se estima que a la vuelta de un par de años la oferta de proyectos crezca a doble dígito.



