‘Ellas son las que más se animan al emprendimiento’

Un espacio de emprendimiento para emprendedores, eso es Pakú Showroom, un clúster cuyo único objetivo es el de impactar positivamente con su entorno, donde las ideas de todas las nacionalidades tienen cabida, con una movida empresarial basada en el bienestar y consolidación de un ingenio en negocio. Todo para generar cambios profundos en la vida de los clientes.



En diálogo con Portafolio, su creadora Mariela Mata, recalcó que su emprendimiento es un movimiento empresarial multicultural que se viene consolidando desde su natal Caracas (Venezuela) como un espacio de aprendizaje constante, de comunicación y empoderamiento, enfocado en acercar y permitir la construcción de sinergias y alianzas estratégicas con miras al logro de las metas de cada emprendedor.



¿En Colombia, es viable emprender?



En este país, así como en Latinoamérica existen barreras y obstáculos para el empredimiento, nuestras economías recientemente están evolucionando para construir una infraestructura, un tejido social y legal que favorezca y motorice el la creación de las empresas como actividad económica.



Considero que este país es visto como uno donde se aprecia mayor apertura para facilitar el desarrollo de una idea de negocio.



Los apoyos institucionales públicos, gremiales, instituciones privadas como los de la Cámara de Comercio, son ejemplos que apuntan sus acciones hacia las iniciativas emprendedoras e inclusive a nivel escolar se comienzan a ver orientaciones en este particular.



¿Para las mujeres es más difícil desarrollar un emprendimiento?



En mi experiencia son las mujeres las que con más frecuencia se animan a iniciar emprendimientos, nuestra naturaleza creativa, nuestra capacidad de reinventarnos, la necesidad de enfrentar las crisis económicas en nuestros países, convierte a una idea de negocio en una posibilidad para que muchas mujeres desarrollen actividades para su realización personal e independencia económica.



De hecho, los gobiernos del mundo han entendido la necesidad de desarrollar políticas de oportunidades para que las mujeres avancen en sus propias empresas porque se basan en valores y una mujer empoderada fortalece no sólo a la familia, sino también a la sociedad en general.



¿Es fácil desarrollar las ideas de negocio en Colombia?



Por más de diez años he desarrollado ideas de negocio en Venezuela, hace dos años estoy viviendo y fomentándolo en Colombia, y ha sido maravilloso poder vivir las diferencias y el nivel de evolución de la actividad emprendedora entre ambos países.

Vivo con gran admiración el espíritu de emprendimiento de la mujer colombiana, su capacidad de impulsarse, su compromiso al trabajo y la capacidad de crear e innovar, valores humanos para hacer viables las ideas de negocio.



¿De qué depende la madurez de una idea de negocio?



Los emprendimientos que logran madurar y evolucionar en cada etapa, depende de muchos factores, oportunidades de mercado, construcción de equipos de trabajos, fortalecimiento de procesos internos, alianzas, creación de nuevos productos, actividades muy vinculantes al proceso de negocio.



Sin embargo desde mi experiencia al desarrollar o impulsar una idea de negocio, un emprendimiento es un reto personal que requiere de una gran habilidad emocional del emprendedor, que implica mantener una visión permanente de impactar positivamente su entorno; sin importar en qué fase se encuentren.



¿Cuál es su mensaje a las mujeres que inician en este camino?



Sin duda, estamos viviendo en el siglo del emprendimiento femenino y de la innovación. El dinamismo del mundo actual convierte al desarrollo de una idea de negocio en una posibilidad para que muchas mujeres realicen actividades para su formación personal e independencia económica.



Mi invitación más importante para una mujer que inicia su proyecto, es que se atrevan, que hacer realidad las ideas negocio, iniciar este camino es de transformación personal, es cambiar de manera significativa la vida de las personas que impactarás en el desarrollo de su empresa; que siendo un camino exigente, es más fácil transitarlo cuando se hace parte de una comunidad.



Unirse a estos grupos, crear alianzas, integrarse y apoyarse con otros que transitan el mismo camino. La clave es emprender rodeado de personas que comparten los mismos sueños, que se apoyan mutuamente para seguir adelante, hace más viable la consolidación de las ideas de negocio.



¿Para Mariela Mata, qué es emprendimiento?



Emprender es crear oportunidades para mí y para mi entorno, es impactar positivamente la vida de los que me rodean, es crear bienestar y prosperidad, es trascender, es retarme a mí misma, es una oportunidad para descubrir mi potencial como ser humano, es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Impulsar en nuestras familias que el hogar es una empresa en sí misma, donde a través del ejemplo cultivamos en nuestros hijos la esencia que estimulará el futuro emprendedor, es trascender en nuestra visión de construir y dejar huella.



¿Cuáles son las características de una mujer emprendedora?



La característica más relevante de una mujer emprendedora es la valentía, la disposición a actuar voluntariamente en una situación que conlleva algún tipo de riesgo o peligro y que nos asusta, para conseguir o preservar algo que consideramos valioso para nosotros y para los demás. La valentía es la fortaleza del carácter, sin duda, de la mujer emprendedora, funciona como un músculo, mientras más se ejercita, más fuerte se hace. Implica el dominio del miedo, y no el hecho de no tenerlo.