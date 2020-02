Emprender como servicio, la nueva modalidad de negocio

A través de la nueva tendencia de startup as a service (emprendimiento como servicio), los creadores de negocios escalan sus ideas hasta entrar en nichos de mercados diferenciados de manera mucho más ágil a como si lo hicieran de forma tradicional.



La iniciativa que ha venido creciendo en los últimos años es realizada por los company builders, que son “emprendedores a sueldo” a los cuales las empresas les pagan una suma de dinero determinada con el fin de tercerizar el proceso de innovación al momento de crear un negocio. Así lo afirmó Sebastián Castrillón, cofundador y director de Estratek, firma dedicada a este proceso en distintos mercados.

Por medio de la aplicación de prácticas operativas diferentes a las convencionales, las empresas que aplican esta metodología, ponen a “emprendedores puros”, cuya experiencia creando empresas ya ha sido evidente y exitosa, a diseñar y manejar los modelos de negocio de los clientes que tengan un Producto Mínimo Viable (PMV).



De esta forma, las personas que prestan este servicio, “saben lo que significa emprender, saben lo que es perseguir un cliente, perseguir una idea y un sueño. Son los estrategas del negocio, pero también son el mensajero y el que cobra la cartera”, aseguró Castrillón, mencionando también que se crea un ecosistema de colaboración.



RESTRICCIONES CORPORATIVAS



Es común que en las empresas se hable diariamente de la innovación. En diálogo con Portafolio, el directivo afirmó que en las compañías grandes nunca van a faltar ideas, el problema es que la mayoría de esos proyectos caducan no porque el negocio no sea bueno, sino porque no es posible adjudicar pruebas al mismo con el fin de que sea autónomo, escalable y repetible.



Por lo tanto, las lógicas requeridas no pueden ser proporcionadas por la gran incorporación ya que “son procesos estandarizados, robustos, burocráticos, que no están mal, porque la organización grande funciona así y tiene que funcionar así; pero cuando se aplica esa lógica a un proceso de emprendimiento, lo mata”, puntualiza. Así, es posible observar que las empresas que hacen negocios B2B (business to business), es decir, haciendo transacciones comerciales entre empresas, tienen barreras al momento de penetrar nuevos mercados ya que su estructura no permite replantear un nuevo panorama.



Tal es el caso de la organización Corona en su incursión en el nicho de alimentos para equinos. “Para una compañía que vende sanitarios y baldosas es muy difícil decirle “bueno, ahora vamos a vender comida para caballo”, que es un producto que requiere de registro del ICA, que se vende en puntos agropecuarios y que sus clientes son campesinos que no tienen rut”, apunta.



Sumado a esto, la contabilidad que se aplica a determinado segmento no es la misma, por lo tanto, los patrones de gestión cambian radicalmente. Es por esto que las empresas de este sector “crean un vehículo jurídico y administrativo que opera de manera muy diferente como cualquier emprendedor en la calle”.



Teniendo en cuenta las fases de este proceso y una vez entendido el problema y la solución de la idea, se procede a analizar “cómo le gustaría a la gente que se resolviera ese problema”, o por el contrario, si hay un problema plenamente identificado, pero no existe una solución realmente viable que permita a la empresa establecer un beneficio bruto de explotación y un claro retorno de inversión.

