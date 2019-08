Grandes fondos de inversión y emprendedores colombianos, juntos

Por primera vez se citaron los fondos internacionales con laboriosos nacionales, un hito clave para la articulación del ecosistema de emprendimiento e innovación en Colombia a través de la financiación de capital inteligente.



Con una expectativa de apalancar inversión por U$S70 millones, cinco startups colombianas de alto impacto participaron en el primer Comité de Preinversión para la aceleración y escalamientos organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de iNNpulsa Colombia, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital.



Estos emprendedores participaron en procesos previos de preparación con iNNPulsa Colombia, entre los que se encuentran los fundadores de Finsocial, Lentes Plus, Kiwibot, GDX Travel y Finaktiva, quienes tuvieron la oportunidad de poner a prueba su modelo de negocio frente a representantes de los fondos durante 20 minutos para exponer sus propuestas y así atraer capital para su desarrollo.



Los startups que atravesaron este proceso atravesaron una sesión de preguntas y retroalimentación de representantes de fondos como Softbank, 500 Startups y CAF, así como también del ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, la ministra de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Silvia Costaín, el Consejero Presidencial para la Innovación y Transformación Digital, Víctor Muñoz e Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa Colombia.



El Consejero de la Presidencia de la República para la Innovación y la Transformación Digital, Victor Muñoz, afirmó que “a través de esta actividad, estamos sofisticando el proceso para que los emprendimientos colombianos que son escalables, que tienen ventajas competitivas y que cuentan con ventajas tecnológicas se acerquen a inversionistas para que podamos, al finalizar el gobierno del presidente Iván Duque, contar con más unicornios en Colombia”.



Por su parte, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Costaín, destacó que el encuentro es “fruto de un trabajo alineado entre el sector público y el sector privado, que ha venido impulsando el Gobierno Nacional para apoyar a los emprendedores colombianos. Gracias a esto, nuestros emprendedores pueden concentrarse en su tarea y no tener que ir a buscar de forma fragmentada lo que necesita para crecer”.



Adicional a estos cinco emprendedores, otros startups que no calificaron para el panel final, también tuvieron la oportunidad de sostener reuniones y exponer su modelo de negocio en sesiones de networking y Speeddatingante 15 fondos de inversión nacionales y extranjeros entre los que se destacan adicionalmente el Fondo de Inversión de Isa, Iwana Ventures, Angel Ventures, Coolture Investment, Gamma Sigma, Polymath Ventures, entre otros. Además, también interactuaron con 18 actores del ecosistema de emprendimiento e innovación, como Google, Facebook, Hub Bog, Procolombia y Bancóldex.



Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa Colombia, confirmó que los comités se seguirán realizando con el propósito de afianzar la articulación del ecosistema de emprendimiento e innovación del país. Asimismo, Gaitán calificó el Comité de Preinversión “como un hito clave para continuar el camino de convertir el talento, la creatividad y la capacidad de emprender e innovar de los colombianos en protagonistas del crecimiento económico con equidad”.



Pablo Santos, cofundador y CEO de Finaktiva, iniciativa empresarial que participó en la sesión de pitch, afirmó que “este espacio es clave para entender qué están buscando los grandes fondos de inversión del mundo, y de esta forma, apalancar la inversión que necesitamos para seguir creciendo en el mercado y lograr la expansión internacional. Nuestra expectativa es levantar US$35 millones durante el próximo semestre”.



Se espera que en los próximos meses los fondos participantes anuncien decisiones de inversión a partir del comité.