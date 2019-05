Lanzan primer campus de C Emprende en Bogotá

Uno de los temas de los que más se ha hablado recientemente es el emprendimiento y las estrategias que desarrollan distintos actores para hacer de este una fuente más sólida para el desarrollo económico y social del país.



A los anuncios recientes del fondo de innovación de Softbank para apoyar emprendimientos en América Latina, se le suman iniciativas del Gobierno como el acuerdo de iNNpulsa con la aceleradora 500 startups para apoyar y escalar este tipo de proyectos en el país, además de programas como C Emprende, campus para el desarrollo de emprendimientos e innovaciones que dio a conocer que su primer sede en la capital colombiana quedará en la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la calle 93 con 15, la cual estará enfocada en temas de inteligencia artificial (IA) y se espera, entre en funcionamiento en agosto, según confirmó iNNpulsa.



(Lanzan ciclo de formación para desarrollar emprendedores sustentables).



Referente a este último tema, Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa, explicó que en la capital colombiana habrá otros hubs, entre estos, el de la Universidad El Bosque, que estará especializado en educación y el del Palacio de San Francisco de la Gobernación de Cundinamarca, que se enfocará en industrias creativas y culturales.



Además de Bogotá, el directivo dijo que habrá sedes en las regiones y aseguró que están en conversaciones para abrir estaciones en Montería, Medellín y Cali.



El funcionario dijo que C Emprende se inspiró en el programa Station F en Francia y “es un paso adelante de cómo crear ecosistemas de emprendimiento en donde en un mismo lugar confluyen todos los actores para que los emprendedores y startups puedan acceder a conocimiento, servicios tecnológicos, aceleradoras de negocios e inversionistas”.



En las estaciones, de acuerdo con el directivo de iNNpulsa, habrá espacio para emprendedores en todas las etapas ya sea que estén iniciando o tengan un proyecto ya avanzado. “La idea es tener ofertas de servicios para todo el proceso con el fin de que ninguno se quede por fuera”, agregó.



Con el objetivo de fortalecer algunas áreas de emprendimiento que “están débiles en Colombia”, Gaitán dijo que algunos de los ejes temáticos de las estaciones estarán relacionados a IA, industrias creativas, fintech, agrotech, entre otros. Aquí destacó que también impulsarán a mujeres emprendedoras.



El funcionario manifestó que debido a que la primera estación abrirá en agosto, este año esperan impactar 400 emprendedores, pero agregó que en los próximos tres años este número ascendería a 3.000.



Para Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, estas iniciativas no solo permiten que las grandes ideas se conviertan en realidad, sino que además su desarrollo fortalece el aparato productivo del país.



Según Freddy Vega, cofundador y presidente ejecutivo de Platzi, Colombia se está volviendo una potencia en tecnología debido a la calidad de sus emprendedores y su talento, razón por la que es importante que los Gobiernos actúen como amplificadores de estos proyectos y trabajen en mejorar aspectos como la tributación.



(Emprender más rosas que espinas).



Asimismo, Wilber Jiménez, emprendedor y CEO de Wheels, aseguró que “este tipo de iniciativas son fundamentales para sacar provecho a las infinitas posibilidades del mundo de la innovación y el emprendimiento de alto impacto, en un contexto local donde aún hay tres millones de desempleados”.



OTROS DATOS RELEVANTES



Según iNNpulsa, C Emprende también trabajará por incentivar la mentalidad emprendedora en alianza con distintas universidades del país en las que se desarrollarán capacidades para el emprendimiento y programas de desarrollo en plan de negocios para los estudiantes. La entidad resaltó que esta iniciativa contará con más de 100 actividades al año para la construcción de comunidad y trabajo colectivo y programas de incubación y aceleración. Además, dijo que promoverá la movilidad de recursos, facilitará el intercambio de conocimientos entre varios actores y propiciará el trabajo en líneas temáticas de interés estratégico para Colombia. Por último, es de resaltar que la inversión total para C Emprende asciende a US$20 millones.



Valerie Cifuentes M

valcif@eltiempo.com