Llega a Colombia OmniBnk, el primer ‘neobanco’ para empresas

La forma de hacer empresa en Colombia - en pleno siglo XXI - ha cambiado: hoy en día lo más complicado no es vender un producto o servicio, sino construir clientes de primer nivel; esto gracias a la fortaleza financiera que se genere dentro de la compañía para poder soportar el crecimiento y las ventas.



(Financiamiento para Pymes).

Para Diego Caicedo, CEO de OmniBnk, los bancos tradicionales lejos de la realidad que viven los pequeños y medianos empresarios, para quienes conseguir financiación se ha convertido en un verdadero calvario. Esta es una de la principales causas por las que 7 de cada 10 empresas que se crean cada año en Colombia no logran sobrevivir a sus primeros 5 años.



“Existen tres importantes razones por las cuales se hace complejo lograr financiamiento en el segmento pyme: la primera tiene que ver con la forma en la que se analiza el riesgo crediticio, la segunda tiene que ver con la forma en la que se llega a los clientes para lograr resultados eficientes y la tercera radica en la estructuración de los productos que realmente necesita una pyme y las condiciones en las que dichos servicios son ofrecidos” Explicó Diego Caicedo.



OmniBnk ha venido trabajando junto con un equipo de casi 100 personas en el diseño de modelos de riesgo, basados en tecnologías revolucionarias como el Big Data y el Machine Learning. Este modelo cambió la definición de financiamiento que existe dentro de las cadenas de proveeduria o Confirming, creando así programas de crédito para proveedores, donde el objetivo es solventar las necesidades de la pyme de manera integral.



(Aumentan opciones de crédito para las Pymes).



“Con respecto a nuestros productos, OmniBnk va más allá del Confirming y el Factoring electrónico para proveer soluciones de capital de trabajo completas para la pyme, estructuradas y aprobadas al instante” Añadió Caicedo.



Buscando acelerar su ingreso a Colombia, OmniBnk adquirió el 2018 a Capital Logistic, referente colombiano en en Confirming y Factoring financiero desde 2009. El objetivo a alcanzar durante 2019, tras la unión de fuerzas de estas dos compañías, es expandir los servicios ofrecidos en Colombia, igualando así la oferta financiera que tienen en Chile.



“Buscamos a un jugador competente, que estuviera aprovisionado con una red de de corporativos y proveedores, desde la cual logremos transformar la oferta de productos para poder entregar soluciones robustas a la pymes. Era fundamental que la empresa escogida desarrollara su operación desde el entendimiento de un ecosistema digital, para así no tener que crear una empresa análoga en Colombia; Capital Logistic tenía el ADN virtual que necesitábamos y la adquisición fue una idea excelente” reveló el CEO de OmniBnk.



Dicha red hoy tiene cerca de 150 corporativos o grandes compradores, los cuales han trabajado en el pasado con Capital Logistic, además de 10.000 proveedores, en su mayoría pymes, buscando así financiación de manera activa. En 2018, Capital logró $100 millones de dólares en líneas de financiamiento para las Pymes, y en el 2020 - tras fusionarse con Omnibnk - se espera llegar a $1 Billón de dolares en operaciones , creciendo por 10 la base actual instalada.



“OmniBnk inició operaciones en Chile en 2016 construyendo modelos exitosos para salvar a las pymes latinoamericanas de su desaparición: la fórmula de su éxito radica en analizar a las empresas a través de sus datos, lo que se conoce como su “huella digital”; esta tecnología integra todas las fuentes de información de las organizaciones y permite crear estrategias a la medida, a través de una serie de productos que solucionen la necesidad de existencia de la pyme”



La facturación electrónica – que en países como Chile se encuentra en vigencia y que hasta ahora se está implementando en Colombia – es la punta de lanza del trabajo que desea hacer OmniBnk en nuestro país, ya que con la ayuda de herramientas digitales como el Machine Learning o el análisis de Big Data con sistemas de inteligencia artificial, es posible convertirse en el aliado estratégico de los clientes corporativos, quienes desean crecer en una economía marcada por los bits y los datos financieros.



Los servicios que ofrece OmniBnk no son solo para las Pymes - Aclaró el CEO de la compañía - sino que también se trabaja con importantes clientes corporativos, con el objetivo de para poder entender mejor a sus proveedores y clientes, a través de las mismas herramientas que usan internamente dichas organizaciones para analizar el riesgo; estas herramientas son puestas a disposición de los corporativos para poder entender los riesgos de contraparte que pueden presentarse y la forma de solucionarlos.