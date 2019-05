No necesita ser contador o financiero para controlar su empresa

Un nuevo emprendimiento llamado Q⋅enta llega al mercado colombiano con servicios que le permitirán tener el control en tiempo real de la contabilidad de su empresa. Esta plataforma digital hará que las reuniones con el contador ya no sean un dolor de cabeza, pues esto le da la opción de manejar sus finanzas sin que sea un experto en este tema.



Con más de 600 clientes, este software se ha convertido en una ayuda que se ajusta a las necesidades de los pequeños y medianos empresarios, y logra llevar a los negocios a un siguiente nivel en la era digital.



Q⋅ENTA HACE MÁS FÁCIL LAS CUENTAS



“Q⋅enta simplifica la vida de pequeños y medianos empresarios (que usualmente no tienen el control financiero de su negocio) a través de tecnologías fáciles de usar y en la nube, llevándolos a tener su contabilidad al día de forma automática, y a contar con información de su negocio en tiempo real”, menciona Juan Carlos Suárez, CEO de Q⋅enta Colombia.



La plataforma digital cuenta con acceso desde todos los dispositivos móviles (dispositivos móviles y computadores), lo cual hace que desde cualquier lugar del mundo el emprendedor pueda acceder al software y al control financiero de su empresa.



Por otro lado, los empresarios pueden tener acceso a tecnología de calidad a un precio muy asequible, siendo la opción más económica en el mercado de software financiero. Igualmente, con Q⋅enta no existen sorpresas, por el valor pagado anualmente tendrá acceso a todos los servicios y actualizaciones de la plataforma. Es decir, no tendrá que pagar por nada adicional.



Uno de los problemas más comunes que se enfrentan los empresarios con las plataformas de este tipo es que estas no cuentan con soporte técnico las 24 horas. La plataforma le garantiza tener este servicio, los siete días de la semana, facilitando la operación en temas financieros.



A partir de este año en Colombia se exigirá para todo tipo de empresas la facturación electrónica. Con Q⋅enta también es posible cumplir con este requisito gracias a una alianza estratégica con Olimpia IT (una empresa del grupo Colpatria), proveedor avalado por la Dian. Ahora el empresario podrá generar facturas dentro del sistema, eliminando el trabajo manual de recepción y entrega de facturas con el fin de agilizar los procesos contables.



“Cualquier persona en Q⋅enta, sea o no experta en contabilidad o finanzas, puede generar facturas en segundos. La herramienta se pre-parametriza con todos los impuestos y requisitos que la empresa suscriptora debe cumplir, haciendo que la contabilización de impuestos y otros registros se haga de forma automática”, sostiene Juan Carlos Suárez.



Q⋅enta es una herramienta administrativa y financiera en la nube que permite gestionar, administrar y evolucionar las empresas para transformarlas y llevarlas al siguiente nivel en la era digital. Aunque la herramienta es una sola para todas las personas, esta ofrece soluciones en dos diferentes niveles: Microempresarios y Contadores, entregando módulos ajustados a las necesidades de cada rol en las micro y medianas empresas.

Por otro lado, cuando la herramienta es usada por empresarios o emprendedores que no cuentan con un contador de planta, facilita y potencia el trabajo del contador externo para que deje de lado las tareas operativas y se convierta en un asesor financiero y tributario.



Q·enta Permite:



• Realizar Facturación electrónica avalada por la DIAN.

• Empezar a gestionar y facturar en solo 24 horas después de adquirido

• Tener el control de la información contable desde cualquier dispositivo móvil.

• Registrar facturas e ingresar compras, recaudos y pagos fácilmente.

• Tener el control automatizado de inventarios.