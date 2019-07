‘Ser emprendedor es más que ser tu propio jefe’

El emprendimiento es un tema que hoy está en la cabeza de quienes quieren crecer profesionalmente. Sin embargo, muchos no saben cómo empezar, no dimensionan lo que significa o carecen de las herramientas para desarrollar su idea de negocio y llegar a buen puerto.



En la tarea de responder esas inquietudes se ha puesto Álvaro Rodríguez, economista con maestría económica marítima y presidente del Grupo Portuario Ventura Group.

Desde su experiencia, se ha empeñado en ofrecer caminos que faciliten los desafíos a quienes comienzan en este mundo del emprendimiento.

Para eso, las herramientas tecnológicas, han sido claves. Una, es el pódcast “Boss Tank, Ser tu propio jefe”. En él, Rodríguez es ‘coach’.



“Cómo enfrentar los obstáculos” y “El poder de los hábitos” son algunos de los títulos que ha publicado.



“Nosotros lanzamos un pódcast para hacerle recomendaciones a los emprendedores y que puedan sacar proyectos adelante. No solo desde el punto de vista financiero y administrativo, sino desde lo personal y motivacional”, expresa.



“La diferencia entre una empresa tradicional y el emprendimiento es la incertidumbre. Quienes toman este camino no tienen ni idea si va a funcionar, si la gente estará dispuesta a pagar, no saben cómo escalar el proyecto”, agrega.



Y si bien cree que no hay nada más gratificante que avanzar y ejecutar, eso solo es posible con mucha disciplina, estudio, organización del tiempo y mucho sacrificio.



Llama la atención que siempre se llega a la conclusión de que emprender es atractivo porque el innovador se convierte en ‘su propio jefe’, de donde surgió el nombre del pódcast. Sin embargo, la mirada que propone Rodríguez va mucho más allá.



“Ahora este tema está sonando mucho, pero queremos manejarlo desde la responsabilidad de avanzar en ideas de negocios para aportar bienestar al país y generar empleo”, indica.



Argumenta que se habla de la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa, porque genera el 80% del empleo en Latinoamérica y 35%, más o menos, del PIB de los países latinoamericanos.



“Desde esas estadísticas queremos dar a entender que no se trata solo de armar una empresa para lograr el bienestar personal, para realizarse como profesional, para sentirse su propio jefe o para ser exitoso. También hay que tener en cuenta la responsabilidad de emprender. Y quien lo asuma debe preguntarse cómo está impactando el país”, plantea.



Con esa perspectiva, justamente, es que Álvaro Rodríguez también es cofundador de Innside, plataforma tecnológica que tiene una meta ambiciosa: estimular la generación masiva de iniciativas empresariales.



“Somos 4 socios y la idea es que podamos generar impacto desde el punto de vista del volumen de emprendimientos. Hacer consultoría uno a uno no genera impacto. La idea es que se presenten miles y que intentemos volverlos lo más sostenibles que se pueda”. Hoy el porcentaje de mortalidad de los emprendimientos es el 90%. Solo 2% supera los tres primeros años de vida. Entonces, la propuesta es incidir en ese indicador de manera favorable.

​

Explica que Innside apunta a ser el acompañamiento para todos los negocios nacientes. Los nuevos empresarios tendrán acceso a una metodología que se ha diseñado y que ya ha sido probada con buenos resultados.



En la plataforma, explica, se puede escoger cuál es el camino que se debe tomar, teniendo en cuenta un estudio de mercado que se hace con inteligencia artificial sobre las mejores probabilidades o estrategias.



Insside saldrá al aire en agosto y se espera que los interesados se vinculen por suscripción y empiecen con el planteamiento de la innovación hasta llegar a la presentación a un fondo de inversión, a un fondo de capital semilla o a un banco.

“Aveces nos quedamos con la idea y no trabajamos en lo que se requiere para sacar adelante esa iniciativa”, dice Álvaro Rodríguez.



Más adelante, Insside servirá para que los emprendedores se puedan conectar con inversionistas que estén dispuestos a financiarlos partiendo de una base de datos que incluya los detalles de los proyectos y la facilidad de contactar aquellos que les llamen la atención.



Es un proyecto colombiano, en español, pero al ser digital puede llegar a cualquier país latinoamericano, anota el empresario.



“Queremos dar una oportunidad, desde la poca experiencia que tenemos para impulsar a los innovadores”, dice Rodríguez, al destacar el ambiente que hay en el país en términos de políticas públicas para favorecer esta actividad.



“A mí me gusta hacer empresa, tengo una empresa familiar de logística y a partir de ahí he aprendido y he sacado proyectos propios adelante”, señala Álvaro Rodríguez quien ha logrado promover un servicio que consiste en un portafolio de masajes relajantes, deportivos y de salud, a través de la plataforma llamada Comfy.



Y la experiencia con este sitio refleja el impacto social que propone para quienes optan por el reto de innovar en el mundo de los negocios.



Igualmente, soluciona la expectativa de consumidores que quieren sentirse bien, superar momentos de estrés y mejorar su calidad de vida.



“Los ingresos que generaban estas personas por sus servicios en clubes o spa eran muy bajos y se perdía mucho en la intermediación. Entonces se montó un plataforma para que hagan domicilios a casas y oficinas”, explica.



La oferta es de masajes tradicionales individuales y a grupos empresariales.

“La plataforma se ha posicionado muy bien y me gusta porque beneficia a mujeres. Hemos impactado en Bogotá a solo 40 mujeres que han mejorado sus ingresos considerablemente. Pasaron de facturar, en promedio, $25.000 por masaje a $58.000. Ya manejan mejor su tiempo, escogen cuándo quieren trabajar lo que les permite ser flexibles en el manejo de su casa para estar con sus hijos”, señala.