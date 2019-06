‘Si eres capaz de manejar nuevas tecnologías, eres un país mejor’

Nathaniel Dsouza es un joven emprendedor estadounidense de origen indio que a sus 13 años (en 2016) fundó KidzIdeazTech, que ofrece educación gratuita en informática a los jóvenes menores de 18 años.



Como parte de la conmemoración de los 60 años que cumplen este año las relaciones continuas entre Colombia y la República de India, hoy y mañana se llevará a cabo la IV Cumbre Mundial de Big Data e Inteligencia Artificial (IA) en Ágora en Bogotá, en el cual India es el país invitado.

Precisamente, Dsouza es uno de los expertos que durante este encuentro intervendrá sobre cómo el uso de las nuevas tecnologías puede generar un impacto en la sociedad.



(Lea: Emprendedores de la industria cosmética podrán impulsar su negocio)



Además, según le comentó a Portafolio, en su intervención lanzará KidzSentry, su nueva plataforma para las escuelas en Estados Unidos con el fin de prevenir los ataques con armas, situación que se ha vuelto constante en dicho país.



Sobre su nueva apuesta comentó que se trata de una plataforma que registra a toda la gente que ingresa al colegio, estudiantes, padres de familia, profesores y personal administrativo y conecta toda esa información con las cámaras del sistema de seguridad del plantel. A través de esta se monitoreará en todo momento si alguien, que no tiene nada que hacer allí, ingresa y se envía una notificación indicando que hay un extraño en el área.



(Lea: Claves para crear un negocio exitoso)



“La plataforma permite que la alerta sea más rápida y de esta manera se puede frenar al agresor, no cuando éste haya llegado a la puerta de la entrada del colegio, sino por ejemplo en el estacionamiento”, dijo Dsouza, y agregó que también se gana un tiempo para trancar las puertas y poner a los estudiantes, profesores y personal del colegio a salvo.



De otro lado, el emprendedor aseguró que es necesario cambiar la manera en la que los niños están percibiendo la informática, razón por la que, a través de su plataforma de educación (KidzIdeazTech) busca que esta temática sea divertida, práctica y diferente.



Actualmente, a través de esta herramienta, él y los mentores les enseñan codificación a niños de Estados Unidos, India y China mediante el uso de internet.



(Lea: Los obstáculos que enfrentan los emprendedores al crear su negocio)



Según destacó Nathaniel, su misión es que los jóvenes se inspiren y aprendan código mientras lo van haciendo y compartiendo con otros chicos.



Para él, es necesario que cada vez más personas se interesen por las ciencias de computación, pues con la revolución de la inteligencia artificial, serán pocas las cosas que no hagan uso de esta.



Por lo anterior, el joven dijo que la forma en la que se están enseñando este tipo de temas, no puede ser igual a como se hace tradicionalmente con materias como la historia o geografía en las escuelas, sino que el cambio en las metodologías es imperativo.



Sobre la importancia de que los países se interesen en enseñarle este tipo de ciencias a la población más joven aseguró que “si eres capaz de manejar la informática y nuevas tecnologías, serás un estado mucho mejor”.



Según resaltó Dsouza, hoy en día es muy raro que un joven no tenga acceso a la tecnología a través de un computador o dispositivo móvil, por lo que el reto allí es enseñarles cómo utilizarlos para desarrollar proyectos que sean de beneficio para la sociedad o las ciudades en las que habitan.



En este aspecto también destacó que el desafío en la Cuarta Revolución Industrial no está en crear desarrolladores o programadores, sino en cultivar visionarios y soñadores. Contar con personas que hagan aplicaciones puede resultar fácil, pero lo complejo es tener jóvenes que desarrollen nuevas ideas y soluciones a problemas que construyan un mejor entorno.



“Más allá de mirar cómo hacemos dinero, tenemos que estar pensando en cómo podemos usar las nuevas tecnologías y cómo la IA nos conduce a generar cambios sociales”, dijo el joven.



Quiero inspirar a que se pregunten cómo Bogotá o Colombia puede ser un jugador clave en la revolución de la IA, concluyó.



A PARA LAS CELEBRIDADES

​

Otra de las presentes en la cita será Vishakha Singh, famosa actriz y productora en India que le apuesta al emprendimiento. “Como actriz necesito interactuar con las audiencias. Quizá la última película que produje fue hace un año y en la que actué hace tres, pero debo seguir conectada. Además, si publico algo en las redes, un día tranquilo obtengo 100 comentarios, y en uno bueno pueden ser 500, pero no hay tiempo para responder a todo”, explica.



Es por esto que Singh, junto con su socio en 4Five Labs usaron la Inteligencia Artificial para desarrollar una herramienta que ayude a los famosos a interactuar con su fans. “No suelen tener tiempo, por lo que proveemos la tecnología para hacer posible la comunicación”, explica la actriz. Esta clasifica los comentarios para definir la prioridad e imita las respuestas que daría el artista. “No son mensajes aleatorios, cada uno entre a su propia ‘data’ para las respuestas”.



Por último, Singh resalta el potencial de la aplicación, la cual le gustaría que se convirtiera algún día “en el Alexa de los famosos”.



valcif@eltiempo.com