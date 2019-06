South Summit, ventana al crecimiento para las ‘startups’ de la región

El próximo jueves, 20 de junio, Corferias será la sede del South Summit, que se ha convertido en el mayor evento de emprendedurismo y captación de capital de toda América Latina. El objetivo es impulsar la conexión y negocios entre startups de Latinoamérica y de otros países interesados en la región, con corporaciones e inversores.



Portafolio habló con Juan José Güemes, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, quien destacó la importancia de este espacio y de los nuevos proyectos a nivel general.



Al emprendimiento lo definen de varias formas, ¿para usted qué es y cuál es su importancia?



Emprender es creación de empresa, con carácter general. Nosotros en South Summit nos centramos no en todo tipo de empresas, sino en aquellas que tienen valor agregado por el crecimiento, por un modelo de negocio innovador, por la tecnología que incorporan y que por tanto son susceptibles de ser financiadas a través de capital o de ángeles inversionistas, que lo que buscan es este tipo de firmas. Emprender es un proceso en el que se busca una idea empresarial que tiene posibilidad y eres capaz de hacerla crecer.

¿Por qué es importante? Porque en todas las economías que se ha investigado, la innovación es el principal responsable de la creación de empleo.



¿Qué podrán encontrar las personas en el South Summit?



Hay varios actores fundamentales. Las protagonistas, desde luego, son las startups, que tienen la oportunidad de encontrarse con inversores y con corporaciones que bien pueden invertir o, también, convertirse en algunos de sus primeros clientes y acompañarlos en el crecimiento.



Las corporaciones, por su parte, van a encontrar una oportunidad para capturar la innovación que se produce con más intensidad, con más facilidad, con más susceptibilidad en el ecosistema de startups. Para los inversiones, lógicamente, habrá oportunidades de inversión.



Y para el público en general, creo que habrá un extraordinario testimonio y una gran celebración del talento y del impulso emprendedor de Colombia.



¿Qué papel van a desarrollar ustedes en el South Summit?



Todos nosotros en South Summit, IE, los partners, BBVA, estamos ahí para aportar contenido, para apoyar a los emprendedores, para atraer y darle una mano a las corporaciones innovadoras y para celebrar Colombia. Es una oportunidad de reconocer el talento emprendedor. En mi caso particular estaré moderando uno de los paneles pero también estaré en los demás como un representante de IE University.



Esta es una ocasión muy especial para nosotros porque vamos a apoyar a través de una plataforma tan importante y de tanto reconocimiento internacional como South Summit.



¿Qué percepción tiene sobre el emprendimiento en Colombia?



Conozco Colombia desde hace muchos años y he participado en varios eventos; es un país que he visto evolucionar a lo largo de los últimos tiempos. Hay otras economías en el mundo con ese espíritu emprendedor, con talento y, en general, con un reconocimiento de todos los gobiernos del valor del emprendimiento, pero un reconocimiento así de alto (a las nuevas ideas), es incluso algo que no es fácil de encontrar en otras zonas. Un interés genuino (en Colombia) y un espacio dedicado por parte de los medios de comunicación para celebrar los éxitos de los emprendedores y de tolerancia a los fracasos.



He visto evolucionar ese ecosistema en Colombia desde hace varios años y en el país hay una voluntad de convertirse, de alguna manera, en la capital del emprendimiento de la Alianza del Pacífico.



¿Cómo se forma a los emprendedores en IE Business School?



IE es una universidad que hoy ha crecido mucho, tiene cinco sedes, pero nació como una escuela de negocios que desde el primer momento tuvo la vocación de convertirse en un espacio internacional, pero con algo distinto.



La misión y la visión de su fundador, Diego del Alcázar, fue precisamente que sirviera para formar líderes, no solo de empresas ya existentes, sino para líderes emprendedores, para personas capaces de crear su propia compañía.



El centro de emprendimiento lo que hace es proveer del espacio, de los recursos y del contacto con inversores a todos los estudiantes y antiguos alumnos que quieren emprender. Y tiene una peculiaridad, y es que todos nuestros estudiantes, sin importar el grado o el posgrado que cursen, en algún momento tienen que ponerse en situación de pensar y de comportarse como emprendedores, desde un punto de vista teórico-práctico.



¿En qué sectores se está emprendiendo más a nivel general?



En todo. Allí donde hay un problema que resolver, hay un posible emprendimiento y una posibilidad de negocio. En IE la pluralidad y la diversidad de nuestros alumnos por el contacto que tienen con los diferentes problemas que hay en el mundo es clave, desde infraestructuras muy distintas. Eso lo que hace es hacer crecer las perspectivas y crear un ambiente único.



¿Cuáles son los principales retos para los emprendedores?



Todo, todo, todo es ejecución. Uno puede tener la mejor idea, pero si no hay una ejecución óptima, las posibilidades de fracaso son muy importantes. Puede ser la idea más ambiciosa, más maravillosa, mejor planeada, pero realmente todo es ejecución.