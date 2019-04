Startco llega con una nueva ecuación para eventos de emprendimiento

El próximo 8 y 9 de mayo Medellín abrirá las puertas a Startco, un evento que reunirá más de 200 emprendimientos con el objetivo de acelerar su crecimiento a través de conexiones de alto nivel. A través de un formato práctico de exposición, los empresarios podrán darse a conocer ante actores del sector público y privado para realizar alianzas.



El evento además promete ser de emprendedores para emprendedores, priorizando la experiencia de los participantes sobre temas más académicos. Portafolio.co habló con Santiago Mesa y Juan Gabriel Arboleda, organizadores del espacio sobre las expectativas que tienen en esta primera edición de Startco.



¿Cuál es la motivación para realizar este evento?



Santiago: Como emprendedores, conociendo los dolores y los aprendizajes, nos dimos cuenta que los eventos del sector tenían una carga académica muy fuerte, donde el gran atractivo eran los conferencistas y para nosotros lo más enriquecedor era la experiencia.



Queríamos un evento que invirtiera la ecuación, que le diera toda la importancia a los emprendedores, que si íbamos a tener contenidos estos fueran asociados a la experiencia de ellos, donde nosotros aprendiéramos de los fracasos, de los errores y de la resiliencia.



¿Qué implica para los participantes este nuevo formato?



Juan Gabriel: Nosotros como emprendedores sabemos todo lo que conlleva este camino, lo difícil que es llegar a una persona estratégica.



Lo que Startco pretende es derribar las barreras, que puedan asistir las personas importantes de grandes empresas del país y puedan interactuar con los emprendedores de manera libre, con reuniones cortas, porque algo que nosotros veíamos es que hay eventos donde las personas con las que uno quiere contactar son muy difíciles de acceder.



Queremos que los emprendedores hagan conexiones estratégicas, levanten inversión y financiación y conozcan todo el ecosistema de emprendimiento. Eso es lo que van a hacer allá, concentrar sus energías en los sectores que necesitan.



¿Cuál es el perfil de las empresas que participarán?



Juan Gabriel: Nosotros buscábamos compañías que hayan demostrado que tienen validez comercial, que han vendido, que tienen tracción, crecimiento, innovación y diferenciación.



Eses un primer filtro porque es difícil que un inversionista le meta plata a una empresa demasiado temprano.



A estas empresas las agrupamos por secciones: ambiente y agua, alimentos y agro, movilidad y nuevas energías, tecnologías de la información, comunicación y nuevas tecnologías, comercio industria y turismo, salud, economía naranja y educación e intraempredimiento.



Ustedes tenían un espacio para 200 ‘Startups’, pero han sido más las que han cumplido con los requisitos. ¿Esperaban esta acogida?



Santiago: No esperábamos que un segmento tan alto de los emprendedores y de los inversionistas del país se interesara tanto por el tema de innovación. Una de las cosas que nos sorprende es que todas la empresas se han dado cuenta que tiene que ser innovadoras, el tema del emprendimiento y la innovación casi que se está volviendo en una actitud.



Tenemos muy buenas inscripciones a la fecha, tenemos muy buenos inversionistas. Estamos cuidando tener ‘Startups de calidad’.



¿Empresas del exterior participarán?



Juan Gabriel: Tenemos compañías de España, México, Chile, Brasil, Estados Unidos, Argentina. Ellos vienen principalmente porque tiene la intención de abrir mercado en el país.



En el marco del evento habrá un concurso, ¿de qué se trata?



Santiago: Quienes están en búsqueda de inversión podrán participar en un concurso en el que se seleccionarán 15 ‘startups’, que tendrán la oportunidad de acceder a un fondo de 1.000 de pesos.



Son 10 inversionistas de alto impacto con los que tenemos acuerdos de intención de 100 millones de pesos. Los montos dependerán del talento y la elocuencia de los emprendedores.



¿Cuál considera que es una de las principales faltas del ecosistema emprendedor?



Juan Gabriel: Tratamos de imitar modelos de economías desarrolladas y traer fondos de otras partes con montos mínimos de inversión de 1 millón de dólares y aquí no tenemos esos procesos tan desarrollados.



Me parece que estamos haciendo un gran esfuerzo en el país para fomentar el emprendimiento, pero necesitamos que nosotros creemos nuestros propios modelos.



¿Cómo mejorar los procesos de crecimiento en el ecosistema emprendedor?



Santiago: Una de las maneras de solucionar es empezar a reunir a los emprendedores con experiencia con los emergentes para lograr inversiones inteligentes.