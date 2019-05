13%: pasión por el trabajo al rescate del 87%

Andrés Acevedo Niño y Nicolás Pinzón Guerrero, jóvenes, arriesgados, innovadores, creativos, emprendedores y luchadores, están convencidos de que lo más valioso del trabajo es disfrutarlo.



Su legado: hacer algo por dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Premisa de trabajo y de vida: servir.



¿Qué es 13%?



Un podcast en español sobre carrera profesional y satisfacción en el trabajo. Contamos historias de personas que aman lo que hacen para extraer lecciones y aprendizajes útiles para nuestros oyentes.



¿Por qué el nombre?



Sólo el 13% se encuentra satisfecho en su trabajo según Gallup. El nombre surgió al final de nuestra primera entrevista y debíamos cerrar el episodio agradeciendo a nuestra entrevistada. Dijimos “gracias por estar en… ¡13%!”.



¿Cómo nació 13% ?



Como muchos emprendimientos, para solucionar un problema de sus fundadores: le teníamos pavor a terminar trabajando en algo que nos hiciera miserables. Queríamos entender cómo hacían quienes les brillan los ojos cuando hablan de sus trabajos.



¿A quiénes entrevistan?



Hombres y mujeres que aman lo que hacen. Todas las disciplinas, edades y contextos. Hemos compartido con escritores, emprendedores, profesoras de yoga, músicos, guardias de seguridad y analistas de datos, entre otros.



¿Por qué?



Si uno les dice a las personas que es posible sentir pasión por el trabajo, no basta con afirmarlo desde una mirada teórica o filosófica. Es clave presentarles ejemplos vivos de que se puede.



¿Quiénes son sus oyentes?



Personas inquietas por aprovechar al máximo sus vidas; con fuerza millennials, tal vez porque no se conforman sólo con un buen salario. También nos escuchan generaciones mayores en Colombia y América Latina.



¿Dónde se encuentra el podcast?



En Spotify, Google podcasts, Apple podcasts, o en treceporcien.com



¿Características comunes que han identificado en sus entrevistados?



Personas que en vez de gastar su energía quejándose y criticando, se dedican a ejecutar; a reinventar las funciones de su trabajo cuando no les satisface; aprender todos los días, luchar por algo más grande que ellos mismos.



¿Cómo relacionan el servicio con la felicidad en el trabajo?



Quienes amamos lo que hacemos tenemos propósitos más allá del dinero. Ponemos gran parte del tiempo y energía al servicio de causas superiorísimas, que implican, naturalmente, servir a los demás.



Para ustedes, ¿qué significa servicio?



Una máxima que repetimos desde que comenzamos el proyecto: queremos hacer algo por dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. De eso se trata la vida: poner los talentos al servicio de una causa más importante que nuestra propia existencia.



¿Dónde aprendieron a hacer podcasts?



Cuando comenzamos, ninguno sabía nada al respecto. Fue un aprendizaje sobre la marcha, cursos en línea, investigación y hablando con personas con experiencia en el medio y en el arte de contar historias. Después, como siempre, ensayo y error.



¿Su propósito de vida?



Darle un nuevo alcance a la palabra trabajo. Se ha entendido -y por lo tanto se ha vivido- sólo como una transacción de tiempo a cambio de dinero. Es, debe y puede ser mucho más que eso.



¿La mejor entrevista?



Al psiquiatra infantil Christian Muñoz que luego plasmamos en el episodio “Caminante no hay camino”.



¿Por qué?



Llegamos a su consultorio, un sábado, sin mayores expectativas y nos topamos con una historia épica que no sólo le tocó las fibras a muchos oyentes, sino a él.



¿La experiencia que más recuerdan?



El día que lanzamos el podcast decidimos hacer un evento con nuestros amigos más cercanos para celebrar las pequeñas victorias. No sabíamos si iba a funcionar, pero disfrutar el hecho de habernos atrevido a hacer algo nuevo y exponernos fue una experiencia memorable.



¿Qué le dirían a un joven que se acaba de graduar de la universidad y no sabe qué hacer con su vida profesional?



Que es normal sentirse así. Como nos dijo Pablo Londoño, uno de nuestros entrevistados, “la mayoría damos tumbos hasta encontrar el rumbo”. Que experimente y lea mucho.



¿Y a alguien que lleva años en una organización y no es feliz en lo que hace?



Que antes de tomar decisiones radicales, reinvente su trabajo. Que, en vez de guardia de seguridad -por ejemplo- vea su labor como el responsable de las sonrisas de los residentes del edificio, o rediseñar sus funciones.



Si la satisfacción se escapa de su control, que haga un plan serio y estratégico que le permita salir de esa zona.



¿Estrategias para conseguir oyentes?



Una: crear el mejor episodio posible; el más útil, entretenido y profundo. Historias, en últimas, que nuestros oyentes sientan la necesidad de recomendárselas a sus amigos y familiares. Así crecemos.



¿Cómo se sueñan 13% en cinco años?



Como un movimiento reconocido en América Latina que nació como un podcast; que le ha cambiado a las personas su experiencia en el trabajo y, por ahí derecho, sus vidas.



Resultados: academia o empirismo…



Balance entre ejecución y formación constante.



¿Por qué genera valor su podcast?



Porque cualquier persona, sin importar su historia, va a encontrar herramientas y lecciones que puede accionar inmediatamente y le permiten alejarse de ese 87% de las que no encuentran satisfacción en lo que hacen.



¿Qué los motiva a continuar?



La evidencia de haberle cambiado la vida a cientos de personas y la convicción de poder seguir haciéndolo.



Gabriel Vallejo

Especial para Portafolio

Conferencista internacional experto en servicio al cliente.