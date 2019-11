Abriendo tres mercados en 2020, Lök llegaría a 12 países

Lök, compañía 100% colombiana de alimentos premium con cinco años en el mercado, que impacta a más de 1.300 familias cacaoteras en la región de Arauca, tiene entre sus planes continuar diversificando su portafolio y llegar a nuevos países para crecer en produccción, operación y seguir generando oportunidades en Colombia.



La firma que usualmente es reconocida por sus chocolates de alta calidad, pero que tiene otros productos como granolas o mieles, fue fundada en 2014 por Alberto Henao, actual gerente administrativo, y Carolina Angulo, gerente comercial, quien destacó en entrevista con este diario los planes de Lök para el próximo año.



En términos de ventas, ¿cómo le va a la firma?



Año a año hemos crecido de forma permanente. El año pasado Lök facturó $4.500 millones y este año esperamos cerrar con un aumento a doble dígito.



¿Cuántas y cuáles referencias tienen en el mercado?



En todo el portafolio contamos con más de 60 referencias. Tenemos chocolates, café, aceites de coco, granolas, mieles, cacao en polvo, spread o chocolate para untar, barras de chocolate con toppings como frutos secos, sales, entre otros.



¿Qué es lo que más venden?



Los chocolates son el 65% de las ventas. Le siguen las mieles con 20% y el complemento del portafolio son granolas, café y los otros productos.



¿Cuáles son las características de los productos que venden?



Estos son gluten free, veganos. Las tasas nutricionales se basan entre cuatro o cinco ingredientes, no usamos saborizantes, grasas vegetales, ni colorantes. Son materias primas saludables las que usamos.



Los cuatros pilares que tenemos es que sean productos colombianos, saludables, premium y tengan un impacto social detrás. Usamos cacao fino de aroma, el 8% de la producción mundial es de estas variedades.



¿Hay alguna categoría en la que les gustaría incursionar?



Estamos revisando aún, pero bebidas y snacks saludables nos atraen. Sin embargo, desde Lök siempre estamos innovando por eso la idea es que cada trimestre tengamos un lanzamiento. Así las cosas, en enero tendremos una nueva barra de 85 gramos llamada Lök Alianza 92%, ese porcentaje significa la pureza del cacao en su receta.



¿De qué regiones es el cacao que trabajan?



El 50% del cacao que estamos transformando es de la región de Arauca y el otro porcentaje lo complementamos con producción de Tumaco. En Arauca estamos impactando 1.300 familias. Allí transformamos el grano en la planta de la Fundación Alcaraván.



¿Cuántos empleos están generando?



Entre 22 y 25 empleos directos. En temporadas altas abrimos puntos de venta en los centros comerciales y subimos a unos 30. Indirectos impactamos más en la cadena del valor del cacao, sin embargo, en Bogotá son alrededor de 25 más.



¿En cuántos puntos de venta está Lök?



Lök está en 1.600 puntos de venta. Tenemos presencia en las grandes cadenas de supermercado, en el canal moderno y tradicional.



¿Tienen puntos propios?



Sí, actualmente estamos en Bogotá en los centros comerciales Atlantis, Gran Estación, Plaza Central y Plaza Claro. La otra semana vamos a abrir uno en Cacique que queda en Bucaramanga. Estamos revisando la posibilidad de llegar de esta manera también a Cali y Medellín, pero aún no hay nada concreto.



A través de estos puntos podemos acercar más las personas a nuestros productos, explicarles sobre sus ingredientes y hablarles del impacto social que hay detrás de estos.

Además, tenemos cinco chocolaterías que operamos dentro de tiendas Carulla en Bogotá (2), Medellín (2) y Cali (1). Estos son centros de experiencia donde un experto hace bombones, trufas, barras de chocolate, entre otros, a la medida de la persona.



En términos de comercio exterior, ¿cómo está la firma?



Estamos exportando a nueve países. Inglaterra, Alemania, Canadá, México, Japón, Chile, Francia, Estados Unidos, Panamá. Este año abrimos dos oficinas comerciales propias, una en Francia y otra en EE. UU.. Con estas esperamos tener más consistencia de la marca en estas naciones.



¿A cuáles países quieren llegar en 2020?



Esperamos exportar a Emiratos Árabes, España y Australia y México abriremos una oficina comercial.



¿Cuánto pesan las exportaciones en las ventas?



Este año terminarán siendo 30%, pero en 2020 con la implementación de la estrategia de montar nuestras propias filiales con socios estratégicos en el destino, esperamos crecer a más de 50%.



¿Cómo está la producción?



Este año cerraremos con un millón de barras de chocolate vendidas.



LADO SOCIAL DE LA FIRMA



En temas de responsabilidad la compañía tiene tres pilares. Primero es en la compra de cacao que le hace a las familias productoras de las regiones colombianas. Segundo, en la miel trabajan con Naciones Unidas y el Gobierno Nacional. Aquí se unieron a un plan con Fibrarte, asociación de más de 400 campesinos dedicados a la apicultura en Antioquia que antes eran ‘cocaleros’ y ‘raspachines’ y hoy en día son guardabosques y tienen como fuente de ingreso la miel, producto que Lök adquiere, al tiempo que les sirve como canal de distribución. Por último, con la granola la marca está vinculada a la Fundación Make a Wish que ayuda a cumplir el sueño de niños con enfermedades complejas.



Valerie Cifuentes Martínez

