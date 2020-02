'Adiós Colombia': Uber se despidió del país con este último mensaje

Archivo particular

A través de un corto comunicado, Uber notificó oficialmente que la plataforma dejó de operar en Colombia. Desde este sábado primero de febrero los usuarios no pueden solicitar viajes y encuentran al ingresar a la aplicación un mensaje que dice: ‘Adiós Colombia’.



La decisión de Uber se da en cumplimiento al fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que aunque fue apelado, no fue suspendido. “Esta orden sólo se le hace a Uber y no a las demás aplicaciones de movilidad colaborativa disponibles en Colombia, lo que crea distorsiones en el mercado”, dijo tras apagar sus servicios.



Y agregó que es importante aclarar que aunque los operadores de telecomunicaciones decidieron no acceder al bloqueo ordenado por la autoridad, “que es a todas luces un acto de censura que va en contra de los derechos al acceso a internet y neutralidad de red”.



Si bien la aplicación no estará en funcionamiento en Colombia, Uber Eats seguirá funcionando con normalidad en 12 ciudades de Colombia.



Los socios conductores registrados en la aplicación de Uber, recibirán sus ganancias por los viajes realizados y se harán los pagos correspondientes en los tiempos establecidos. Asimismo pasará con los usuarios que tengan algún tipo de situación en trámite, se resolverá por medio de la sección de Ayuda en la aplicación.



Finalmente, Uber recalcó que este es un mensaje muy desalentador para todos los emprendedores e inversionistas extranjeros interesados en Colombia, que buscan transformar el mercado, generar nuevas oportunidades y contribuir con el desarrollo del país.