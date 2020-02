Aerolíneas locales, ¿volando hacia un mercado ‘low cost’?

El mercado aéreo colombiano se ha venido dinamizando a medida que van llegando nuevos jugadores al negocio. Entre estos, las aerolíneas de bajo costo han jugado un papel importante al impulsar ajustes en los modelos tarifarios de las compañías más grandes y tradicionales del sector.



Por ejemplo, Latam Airlines, desde 2018 ofrece la opción de branded fares (tarifas diferenciales) a los viajeros en Colombia. Estos son Basic, Light, Plus y Top.



Algunas de sus características es que en la primera en mención, los usuarios pueden viajar solo con un artículo personal en cabina; en la segunda, se incluye, además, un equipaje de mano de 8 kg; en la tercera, lo ya citado más una maleta de bodega de 23 kg; y en la cuarta, además de lo previamente mencionado, se puede llevar una segunda pieza de bodega de 23 kg.



En línea con esta estrategia, Avianca lanzó en noviembre de 2019 su esquema branded fares por tallas en Colombia, es decir: S, M, L, XL y XXL. La primera la alternativa es la más económica para viajar en esta aerolínea.



En términos de equipaje, todas las opciones incluyen una pieza de mano de 10 kg, según su página web. En la S, la maleta de bodega tiene un costo adicional; en la M, está incluida una de 23 kg; en la L, dos del mismo peso y en las XL y XXL, se pueden llevar dos de 32 kilos.



Respecto a estos anuncios, entre los consumidores e incluso competidores, ha surgido la inquietud de si este tipo de compañías están yendo hacia un mercado de ‘low cost’.



De acuerdo con Gustavo Lenis, exdirector de la Aeronáutica Civil y actual presidente de Hyundai, las movidas de este tipo de compañías lo que buscan es hacer el negocio mucho más rentable y competir por captar usuarios que se preocupan por el precio, sin importarles tanto el confort.



“Más allá de estar queriendo convertirse en low cost, yo diría que quieren ser un híbrido. Ellos lo que están es segmentando el negocio y peleando por un mercado al que si no se le presta atención, se va”, aseguró Lenis.



En línea con lo citado, Andrés Uribe, gerente general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) en Colombia, dijo que “ambos modelos se dieron cuenta que estaban dejando plazas por fuera. El bajo costo ha venido adoptando algunas de las prácticas de los modelos tradicionales y viceversa. En este último, un ejemplo son las tarifas diferenciales”.



A renglón seguido indicó que “esto es un fenómeno mundial y no es nuevo” y que con esos anuncios las compañías aéreas tradicionales o legacy no necesariamente buscan convertirse en ‘low cost’, sino ofrecer tarifas más competitivas y asequibles a otro tipo de usuarios que antes no tenían.



En contraste con los expertos citados, Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, afirmó que con las tarifas diferenciales las aerolíneas tradicionales sí están yendo hacia el modelo ‘low cost’, pero que es una medida necesaria para la rentabilidad de las empresas, además de ser justa y asequible para las personas.



Por su parte, Santiago Álvarez, presidente de Latam Airlines, había dicho en una entrevista con este diario que “las aerolíneas ‘low cost’ son una realidad, llevan 10 años en América Latina, y eso hace que las compañías tradicionales como nosotros hayamos tenido que evolucionar, ajustar nuestra manera de vender que esté acorde a las necesidades del viajero”.



Sobre las tarifas variables, Silvia Mosquera, CCO de Avianca, indicó que entienden que “el viajero es el dueño de su experiencia de vuelo y por eso le damos todas las herramientas para que viaje a la medida de sus necesidades y pueda personalizar y decidir cuáles atributos quieren pagar, cómo quieren viajar y qué condiciones tiene su viaje”.



MOVIDAS DEL SECTOR



Entre los planes cercanos de Viva Air, firma de bajo costo, está la apertura de la ruta Cali - Barranquilla el 1°. de abril. Además, esperan llegar a un tercer mercado en el 2021, pues a la fecha vuelan a Perú y a EE. UU. El año pasado, la firma cerró tres rutas en el país, pero abrió otras tres.



Según Easyfly, en 2019 operó más de 53.000 vuelos, no cerraron ninguna ruta, y en contraste, abrieron 19 entre las que están Cali- Medellín-Cali; Bogotá-Villavicencio-Bogotá, entre otras. Esto les permitió crecer 64% en pasajeros respecto a 2018.



De acuerdo con Wingo, aerolínea ‘low cost’, “con la transición de nuestra flota a aeronaves Boeing 737-800 NG aumentamos en 31% nuestra capacidad para el 2020, y ya hemos sumado más vuelos a países como Cuba, Ecuador, Panamá y Costa Rica”.



Por su parte, Avianca dijo que desde 2019 implementaron el plan de transformación al 2021 y desde entonces, “hemos reorganizado la conectividad de 27 rutas que no eran rentables”. Además, comentó que el 12 de junio empezarán a operar la ruta Bogotá-Porto Alegre en Brasil.



Por último, en el 2019, Latam incrementó sus vuelos diarios en las principales rutas corporativas. En Medellín llegó a 16, en Cali a 15 y en Bucaramanga a 5.



