AES aumenta en US$500 millones la inversión para Colombia y Chile

La multinacional AES aumentó la apuesta para fortalecer su operación en Colombia. La razón, en las últimas horas anunció una inversión por US$1.800 millones para el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica tanto en el país, como en Chile.





Las nuevas iniciativas de fuentes renovables no convencionales tendrán una capacidad instalada de 1.600 megavatios (Mw), de la cuales solo dos serán desarrolladas en el territorio nacional.



Se trata de los parques eólicos Casa Eléctrica y Apotolorru, los cuales tendrán una capacidad instalada de 180 Mw y 75 Mw, respectivamente.



Ambos parques hacen parte del proyecto Jemeiwaa Kai, propiedad de AES Colombia, conformado por cinco complejos eólicos en la Alta Guajira, los cuales se encuentran actualmente en etapa de desarrollo y licenciamiento.



Con una capacidad instalada 648 MW, Jemeiwaa Kai es actualmente el proyecto eólico más grande de Colombia.



Las inversiones, programadas a través de AES Gener, propietaria de AES Colombia, serán financiadas, principalmente, con caja disponible, la incorporación de socios en los proyectos y un aumento del citado capital, y que será sometido a aprobación de Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el próximo 19 de marzo.



Desde mayo de 2018, fecha de lanzamiento de esta nueva estrategia, AES Gener ha firmado contratos renovables por 8.100 gigavatios hora año (Gwh/a) en Chile y en Colombia; y al cierre de 2023 la empresa agregará 2.100 Mw de capacidad eólica, solar e hidroeléctrica a su portafolio.



“AES Gener está comprometida con el desarrollo sostenible y el proceso de descarbonización de su matriz energética. Este compromiso se manifiesta en la ejecución de su estrategia Greentegra, con la cual estamos transformando a AES Gener en una empresa líder renovable. Con los proyectos que se agregarán a nuestro portafolio, el 51% de la capacidad instalada y el 66% del Ebitda de la compañía provendrá de energías renovables en el 2024”, dijo Ricardo Manuel Falú, Gerente General de la compañía.



OPERACIÓN EN COLOMBIA



Cabe destacar que, de esta nueva capacidad instalada, cerca de 600 Mw pertenecen a los nuevos proyectos que la compañía adelanta en Colombia a través de su filial AES Colombia.



“Continuamos confirmando nuestro compromiso con el desarrollo energético de Colombia, además de dejar clara la participación activa en la incorporación de nueva generación eólica a la matriz energética. Estamos convencidos que el país es un mercado con grandes oportunidades y queremos ser partícipes y protagonistas en la transformación energética”, afirmó Federico Echavarría, Gerente General de AES Colombia.



En 2019 AES Colombia participó en la primera subasta de energía renovable realizada en el país, proceso en el que logró adjudicarse un total de 1.273 Gwh/a (29% del total de la subasta) precisamente con sus proyectos eólicos Casa Eléctrica y Apotolorru. El Proyecto Casa Eléctrica cuenta también con un contrato de Cargo por Confiabilidad por un total de 325 Gwh/a por un período de 20 años.



De igual manera, en octubre se inauguró y puso en operación el parque solar de autogeneración más grande del país y que surte de energía al campo Castilla de Ecopetrol. Este parque entregará energía por 15 años a las operaciones de Ecopetrol en dicho campo.



“Para la empresa es un orgullo poder ser partícipes del desarrollo energético de una gran empresa como lo es Ecopetrol. Esperamos que este no solo sea el primero sino, uno de muchos grandes proyectos que tenemos pensados para el país. Estamos muy agradecidos por la confianza que ha puesto en nosotros la petrolera colombiana y esperamos que esta relación se profundice y extienda en el tiempo con miras a cumplir el objetivo compartido de tener una matriz energética diversificada y sostenible”, subrayó Echavarría.



ENERGÍA CONVENCIONAL



AES Colombia cuenta en el territorio nacional con dos activos: la Central Hidroeléctrica de Chivor, en Santa María (Boyacá), con una capacidad instalada de 1.000 Mw y Tunjita, una pequeña central hidroeléctrica, con 19,8 Mw de capacidad instalada, ubicada en Macanal (Boyacá).



“Toda esta infraestructura tiene como propósito mejorar la vida de las personas a través de soluciones de energía seguras, confiables y sostenibles en todos los mercados donde se encuentra presente”, señaló Echavarría.



Como historia, en 1995 la Central Chivor es transferida de ISA a Isagen y en 1996 fue adquirida por Gener S.A., empresa generadora de energía que en el año 2000 fue adquirida por AES Corporation y que desde el 2005 funciona como AES Chivor y actualmente como AES Colombia.



Así mismo, cabe recordar que la compañía Fluence, creada por las organizaciones AES y Siemens, para la venta de servicios de almacenamiento de energía en todo el mundo, montaría en la región de la Costa Caribe del país un complejo que serviría como fuente para el abastecimiento de energía eléctrica para los siete departamentos.



RESULTADOS POR LA TAREA



AES Gener, filial de AES Corporation y que tiene a su cargo AES Colombia también anunció sus resultados financieros al cierre del año 2019 donde la compañía registró un Ebitda de US$ 839 millones y una Utilidad de US$ 116 millones.



Los resultados obtenidos son levemente inferiores al 2018 y obedecen principalmente al efecto de la venta de las subsidiarias Sociedad Eléctrica Santiago y Compañía Transmisora del Norte Grande en Chile y a la depreciación del peso colombiano frente al dólar en Colombia.



