Airbnb, apuesta de Natiivo para potenciar su operación

Dos nuevos hoteles de la marca Natiivo, que serán presentados esta semana en Miami y Austin (EE. UU.), entran a potenciar la plataforma Airbnb para incrementar su operación en Estados Unidos, y a futuro, en la región.



Portafolio habló con Harvey Hernández, CEO de NGD Homesharing, desarrolladores de la cadena Natiivo, quien destacó que con los nuevos edificios se pretende dar un salto dentro de la industria hotelera.

“No solo estamos cambiando y revolucionando la hotelería, sino adicionalmente, de una manera progresiva, estamos cambiando la forma como la gente compra y posee bienes raíces, porque si bien muchos quieren una manera flexible de tener productos de finca raíz, la posibilidad de que esta le produzca al propietario no existe, hasta ahora, de una manera efectiva y eficiente. Creemos que Natiivo con Airbnb es una gran opción”, aseguró.



En cuanto el tema de la alianza con la plataforma de alojamiento, Hernández cuenta que no se limita solo a que esta promocione los servicios de los hoteles sino que también tiene que ver con el proceso de branding, marketing y tecnología. “Airbnb tiene un rol múltiple”, señala.



El negocio consta de 200 propiedades en Austin y 400 más en Miami que serán vendidas a diferentes personas interesadas en administrarlas. A partir de allí, estos propietarios pueden decidir si se alojarán o, por el contrario, las ‘pondrán a producir’ promocionándolas en la compañía de reservas online.



“Entregamos las propiedades terminadas, amobladas y equipadas (...) los precios empiezan en US$300.000 hasta US$1.2 millones”, comenta el CEO.



Para efectos del huésped que se hospede en Natiivo, asegura Hernández, “se va a quedar en un apartamento entero, no en una habitación de hotel”, ya que “tiene cocina completamente equipada y es perfecta para estadías extendidas adicionalmente con gimnasios, eventos, piscinas y áreas de coworking”.



“El huésped y el dueño de la propiedad se benefician”, resalta.



El hotel de Miami, en particular, cuenta con dos restaurantes, dos piscinas y tiene alrededor de 55.000 pies cuadrados de áreas comunes.



OTROS MERCADOS



Aunque recién empiezan en EE. UU., Natiivo se plantea la entrada a otros mercados internacionales como Latinoamérica y Europa, y ese será el foco de su trabajo a mediano y largo plazo.



El boom de la industria hotelera en Colombia no pasa desapercibido y es una de las zonas que les atrae para expandir su operación.



“Estamos pensando empezar nuestra expansión internacional el año que viene, y Latinoamérica es un territorio que nos interesa, ya hemos tenido conversaciones preliminares con empresarios de la industria hotelera en Colombia,y llama mucho la atención ese mercado”, comenta el CEO.



Y en cuanto al público al que le apuntan, Natiivo busca un perfil medio-alto; “para utilizar una comparativa hotelera, sería un producto de cuatro estrellas”.



La idea de empezar en Estados Unidos se basa en que, al igual que Airbnb, están basados allí. A partir de esta premisa están “haciendo los primeros dos lanzamientos en Austin y en Miami porque estos mercados representan los principales cinco de Airbnb en EE. UU.”.



Las tarifas para quienes se hospeden pueden ir desde los US$190 hasta US$350, dependiendo del tamaño de la unidad en que se encuentren alojados.



“Lo interesante de Natiivo es que si alguien alquila una unidad de dos habitaciones por US$250 puede quedarse de una manera muy confortable toda la familia, no le tocaría alquilar dos o tres habitaciones del hotel que le saldría mucho más costoso”, resalta Hernández sobre la forma en la que funcionan los dos edificios.



Cada Natiivo tendrá un MasterHost único que sirve como un conserje elevado, un recurso disponible para propietarios e invitados las 24 horas del día. “MasterHosts cuenta con la certificación de Natiivo, anfitriones experimentados de Airbnb y expertos locales, que ofrecen un vistazo a los mejores restaurantes, tiendas, atracciones, entretenimiento y mucho más”, dice la compañía, resaltando además que “los huéspedes también podrán enviar un mensaje directo a MasterHost antes, durante o después de su estancia para establecer una buena relación y ayudar a brindar una experiencia excepcional para las personas a todo momento”.



Siendo marca de Airbnb, la plataforma de hospedaje trabajará con Natiivo para diseñar el interior de las unidades y construir espacios comunes para crear “una propiedad óptima como el hogar y crear espacios donde los anfitriones locales de Airbnb Experiences compartan sus pasiones con los propietarios e invitados”.



A los dueños de Natiivo se les permitirá cohabitar en habitaciones individuales o todas sus unidades a través de Airbnb. Los propietarios de unidades (anfitriones) que elijan esta opción, sus unidades formarán parte del programa ‘Airbnb's Friendly Buidlings’ (Edificios Amistosos de Airbnb), en el cual los anfitriones y los administradores de propiedades comparten los ingresos generados por el intercambio de viviendas. NGD Homesharing mantendrá la gestión de los edificios.



“Natiivo llena un vacío en el panorama de la hospitalidad al combinar una experiencia elevada, con anfitriones profesionales, un gran diseño y la última tecnología con el servicio, la seguridad y la consistencia de un gran hotel. Primero que todo, está diseñado para los huéspedes que anhelan una experiencia más auténtica mientras viajan, pero también les ofrece a posibles compradores una propiedad flexible para adaptarse a su estilo de vida”, concluyó el CEO de NGD.



Con esta nueva alianza, Airbnb busca fortalecer su operación, gracias al sello a Natiivo.



Diego Vargas Riaño

En Twitter: @vardie_