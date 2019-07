Así aumentan la productividad los ambientes laborales incluyentes

La comunidad LGBT está tomando un papel importante en la fuerza laboral de las compañías en Colombia, pues aportan al crecimiento y a la productividad de sus compañías.



Y no es para menos. Las personas de esta comunidad se han convertido en una de las grandes fuerzas poblacionales del país. Se estima que hay cerca de 3,4 millones de personas que conforman esta comunidad y, según cifras del Centro Nacional de Consultoría, 69% de los encuestados se identifica como hombre gay, frente a un 13% que se considera lesbiana.

Adicional a esto, se ha detectado que los empleados LGBT son un 30% más productivos en ambientes laborales incluyentes, los cuales aumentan el 39% la satisfacción del cliente, 22% la productividad y 27% la rentabilidad del negocio.



Pero las ventajas no se quedan ahí. Las empresas que son abiertamente diversas e incluyentes resuelven los problemas, mejor y más rápido, y tienen beneficios claros en indicadores de innovación. De igual manera, los consumidores prefieren a las empresas que adoptan abiertamente políticas antidiscriminatorias.



Sin embargo, muchas empresas están obviando estos beneficios y la gran mayoría de la población LGBT aun siente una fuerte discriminación en espacios laborales.



Un estudio del Human Rights Campaign, el 35% de los trabajadores de la comunidad LGBT en el mundo se sienten obligados a mentir en sus trabajos sobre sus vidas personales, un 50% oculta quién es en su oficina y un 62% escucha bromas ofensivas sobre sus orientaciones sexuales.



Adicional a esto, un 36% de los trabajadores encuestados por la firma tiene miedo de perder sus relaciones o amistades con sus compañeros y otro 38% percibe que puede hacer sentir incómodas a otras personas por su forma de actuar.



Para evitar este tipo de situaciones, algunas compañías están trabajando en iniciativas que promuevan la diversidad e inclusión en sus entornos laborales.



Tal es el caso de la compañía farmacéutica, MSD, que este miércoles lanzará su programa internacional de diversidad e inclusión MSD Rainbow Alliance, un evento en el que varias empresas compartirán sobre sus experiencias de inclusión y casos de éxito.



De acuerdo con los organizadores, el evento contará con invitados como Google, Banco Procredit, Sodexho, Astra Zeneca y la Cámara de Comercio LGBT.



“Nos sentimos orgullosos de promover la diversidad e inclusión a través del programa MSD Rainbow Alliance (MRA), una iniciativa internacional enfocada en la interseccionalidad y que tiene como objetivo continuar construyendo una comunidad visible. Bajo esta filosofía, MSD ha llevado a cabo diferentes campañas de sensibilización, eventos de concientización sobre la comunidad y ha tejido redes a través de la industria farmacéutica y otras compañías en pro de todos sus empleados”, afirmó Elisa Mendoza, directora de recursos humanos en MSD.



Esta iniciativa cuenta actualmente con 19 capítulos en varios países en los que MSD tiene presencia como Colombia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Japón y República Checa, entre otros.



Adicional a esto, la compañía cuenta en su equipo global con aproximadamente 700 miembros de la comunidad LGBT.



“Juntos construimos nuestra cultura y ambiente de trabajo. La diversidad y la inclusión no son conceptos abstractos; son valores estratégicos que toda organización debe tener en cuenta. Por eso, la invitación es participar en el MSD Rainbow Alliance este 3 de julio para conocer de cerca la apuesta de varias compañías en nuestro país por abrir espacios para la diversidad e inclusión”, señaló Mendoza.



El evento se realizará en las instalaciones de MSD Colombia a partir de las 3:00 p.m. Entre los temas que se tratarán se encuentran: ‘Por qué es importante promover la inclusión de la comunidad LGBT+’ y ‘Desafíos y virtudes de la promoción de inclusión de comunidad LGBT en la empresa colombiana’, entre otros.