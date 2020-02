‘Aportamos US$6 millones al mes a las aerolíneas’

En los últimos 10 años la oferta de aerolíneas en Colombia se ha venido dinamizando, en parte porque han aterrizado firmas de bajo costo, lo cual ha hecho que cada vez sea más asequible viajar a través de este medio.



Lo anterior, sumado a las iniciativas tecnológicas que hacen más fácil acceder a la web para comparar los precios de los tiquetes entre compañías aéreas y hoteles, y entre agencias de viajes, ha terminado por facilitarle la vida al usuario e, incluso, haciendo que los metabuscadores se conviertan en un actor relevante en el proceso de compra y en el mercado.



Thomas Allier, CEO de Viajala, plataforma colombiana que nació en 2013 con dicho fin y que ya opera en más de siete países de la región, explicó qué tanto usan los colombianos este tipo de herramientas, cuáles son las ciudades más activas a la hora de comparar precios y cómo esperan cerrar el 2020.



¿Cuántas búsquedas procesaron en 2019?



En total, en los siete mercados donde estamos, procesamos 34 millones, 13% más que en 2018. Por sexto año consecutivo seguimos creciendo a doble dígito gracias a tres regiones: Argentina, donde avanzamos 108%, seguido por Brasil con 37% y Chile con 36%, que, a pesar de las protestas, presentó un buen resultado.



Además de los que menciona, ¿en qué otros mercados están?



A parte de los que ya nombré, tenemos un portal propio para Colombia, Ecuador, México y Perú. Sin embargo, contamos con una plataforma global que sirve a países más pequeños como algunas naciones de Centroamérica y el Caribe, Bolivia, Uruguay y Paraguay, en los que aún no se justifica una inversión específica con una plataforma propia.



¿Quieren llegar a otros países?



Si detectamos que hay un crecimiento que justifica que pongamos una plataforma específica o equipo, lo haremos. Pero por lo pronto, no.



Del total de búsquedas que menciona, ¿cuántas son desde Colombia?



Alrededor de 13 millones de consultas.



¿Cuáles son las ciudades más activas?



Los lugares desde donde más consultan los precios son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



¿Qué es lo que más busca la gente?



Nosotros tenemos varios filtros. Uno reciente es el que le permite a los usuarios filtrar las aerolíneas y comparar los precios de acuerdo con el equipaje que necesita o, incluso si no quiere maletas, y con base en esto se actualiza el valor del tiquete. El mercado está cambiando, ya las compañías aéreas están ofreciendo tarifas diferenciales respecto a lo que necesitan para el viaje.



Esa es la opción más usada, antes la gente filtraba más era por la duración del vuelo, si este era directo o no.



¿Se vienen nuevos filtros de búsqueda?



No por ahora, porque este último requiere mucho trabajo. Cuando se hace una consulta en Viajala nosotros nos conectamos con 20 servicios web diferentes que nos retornan los precios en tiempo real, es un filtro que nos toca replicar en interno.



Tenemos un equipo de contenido que se encarga de actualizar la regla de precios y disponibilidad de equipajes según aerolíneas, es algo que tenemos que tener al día para dar los datos correctos al usuario.



¿Cuál es el modelo de negocio de Viajala?



Nosotros no vendemos pasajes, por lo que del usuario no ganamos nada de manera directa. Sin embargo, estamos refiriendo todos los meses millones de dólares de ventas a líneas aéreas o agencias de viaje. Ellas nos pagan una comisión, ya sea por clic o por venta efectiva que le redireccionemos desde nuestro portal.



¿Cuánto es lo que aportan desde Viajala a las aerolíneas?



Es muy difícil saber eso de manera exacta, porque la venta no la hacemos nosotros mismos, sino los aliados. Lo que estamos viendo ahora, un estimado que calculamos es alrededor de US$6 millones de ventas al mes, es el negocio aproximado que generamos a nuestros clientes en los mercados donde tenemos presencia. Es lo que venden las firmas a través de nosotros.



¿Cuántos empleos están generando?



Somos 25 personas. Relativamente podría decirse que no son muchos, pero hay que considerar que somos una empresa de tecnología con desarrolladores y científicos de datos, entre otros; es decir, no tenemos operación de ventas como sí lo hacen otras firmas similares a nosotros.



¿Cuántas firmas tienen listadas en el metabuscador?



Más de 80 entre aerolíneas y agencias de viaje.



¿Se vienen más?



Sí, tenemos un equipo dedicado a ello. La idea es seguir creciendo en inventario. En Colombia tenemos un portafolio completo y no nos limitamos solo a las aerolíneas grandes.



En este punto hay que tener en cuenta que cada año se va llegando a un tope de aerolíneas que alcanzar, pero creo que 15 adicionales podría ser una buena nota para finalizar este año.



¿Cómo ve el mercado colombiano?



En Colombia hay buen negocio, hay competencia y no es un monopolio como era ocho años atrás. Eso hace que los precios sean más competitivos, además, la economía del país está creciendo y la clase media está aumentando, razón por la que cada vez hay más gente viajando y, por ende, mayor necesidad de comparar precios.



¿Cuántas búsquedas esperan procesar en el transcurso de este año?



Tenemos una meta importante y es llegar a las 40 millones de búsquedas en los mercados donde tenemos presencia a la fecha.