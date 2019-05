Apple sufre un efecto colateral por sanciones a Huawei

La ofensiva estadounidense contra Huawei podría dificultar aún más las ya complicadas operaciones de Apple en China, reduciendo las ventas del iPhone en el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo e interrumpiendo la cadena de suministro de la compañía.



La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió a las empresas estadounidenses trabajar con Huawei.



Eso despertó la preocupación en Wall Street acerca de posibles represalias por parte de China, donde se ensamblan los iPhones y Apple obtiene aproximadamente una quinta parte de sus ingresos.



Cuando la tensión entre EE.UU. y China se intensificó a fines del año pasado, algunos economistas afirmaron que hubo un boicot informal por parte de los consumidores chinos contra productos estadounidenses, incluidos los iPhones.



Después de que Apple reportara resultados decepcionantes, el director ejecutivo Tim Cook dijo que la guerra comercial tuvo parte de la culpa.



La más reciente decisión de Trump ya ha provocado graves amenazas desde China y el embajador del país ante la Unión Europea advirtió el lunes sobre represalias.



Apple podría perder casi un tercio de sus ganancias si China prohíbe sus productos, estimaron analistas de Goldman Sachs esta semana.



Dan Ives, analista de Wedbush Securities, señaló que entre un 3% y un 5% de las ventas del iPhone en China podrían desaparecer en los próximos 12 a 18 meses debido a la prohibición estadounidense contra Huawei.



Apple se enfrentaría a consecuencias mucho más graves si se implementaran restricciones de producción en China, escribieron analistas de Goldman liderados por Rod Hall en una nota de investigación.



Incluso si China no toma represalias directamente, el sentimiento nacionalista probablemente afectara a las ventas de Apple en el país y podría hacer que la compañía no cumpla con sus pronósticos fiscales del tercer trimestre, según Lynx Equity Strategies.



Apple no respondió a una solicitud de comentarios.



A finales de abril, antes de la prohibición de Huawei por parte de Trump, Apple reportó ventas de iPhone un poco mejores en China.



"Hay un mejor diálogo comercial entre EE.UU. y China, y desde nuestro punto de vista, esto ha afectado a la confianza de los consumidores de manera positiva", declaro Cook a analistas durante una teleconferencia.



Esa puede ser una frase que la gerencia de Apple llegue a lamentar, escribieron los analistas de Lynx Equity K.C. Rajkumar y Jahanara Nissar.



"Apenas una semana después, las relaciones entre EE.UU. y China volvieron a estar en medio de una disputa comercial que Wall Street creía estaba en el espejo retrovisor", dijeron los analistas.



