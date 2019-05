Así fue el desempeño financiero de Argos en el primer trimestre 

En los tres primeros meses de 2019, Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, reportó un balance con mejoras significativas en sus cifras e indicadores clave.



Se destacan los positivos resultados del inicio de la ejecución del programa de eficiencia BEST 2.0, que logró la captura de los primeros 5 millones de dólares en eficiencias en Estados Unidos en el periodo, dentro de la meta de cerca de 70 millones de dólares identificados por capturar en los próximos 18 meses.



Igualmente es positivo el anuncio de la culminación de la construcción del proyecto de

Arcillas Calcinadas en la planta Rioclaro en Colombia, donde se invirtieron cerca de 70

millones de dólares y que permitirá, a partir del segundo semestre de 2019, una sustitución parcial del clínker requerido en la molienda de cemento, con un costo más eficiente y reducción del impacto medioambiental por la menor generación de CO2.



Al cierre del periodo los ingresos se ubicaron en 2 billones de pesos, con aumento del 14%.



Por su parte, el ebitda operativo llegó a 311 mil millones de pesos, superior en 3,7%, con un margen ebitda de 14,3%.



La utilidad neta fue de 15.400 millones de pesos, cifra no comparable con los resultados netos obtenidos por la empresa en el primer trimestre de 2018, periodo positivamente impactado por los ingresos no recurrentes de desinversiones.



El volumen total de cemento despachado por Argos alcanzó los 3,8 millones de toneladas, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2018, y el volumen de concreto aumentó 2,3% llegando a 2,4 millones de metros cúbicos. Lo anterior, apalancado en la recuperación del mercado en Colombia con los proyectos 4G y los despachos a obras civiles, además de las mejoras significativas en el segmento no residencial de Estados Unidos y la buena dinámica de infraestructura en ese país.