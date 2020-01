Aterriza un nuevo servicio ‘premium’ en Latam Airlines

Contrario a lo que se cree, que las aerolíneas tradicionales están tendiendo a incrementar las sillas, reducir los espacios y, por ende, las comodidades en las primeras filas de sus aviones, Latam Airlines anunció el lanzamiento de ‘premium economy’, nuevo servicio en el país que está disponible para la compra desde hoy, pero que entrará en funcionamiento en marzo.

Santiago Álvarez, director ejecutivo de la aerolínea en Colombia, explicó en qué consiste el nuevo servicio, cuáles son sus características y, además, qué proyecciones tiene la firma para el año que inicia.



¿Qué buscan con la llegada del servicio ‘premium economy’ al país?



Queremos ofrecer una mejor experiencia a nuestro viajero frecuente, por ejemplo, al segmento corporativo que valora esto por encima del precio. Las tres primeras filas del avión tendrán 12 asientos y no 18, con el fin de darle más espacio a los viajeros de esta zona, además le permite tres piezas de 23 kilos a los usuarios, contar con check in y abordaje preferente y servicio de snack y bebidas incluido. Actualmente esto en económica se paga.



¿Cuál será su precio y en qué vuelos aplicará el servicio?



Aproximadamente un 30% más que los precios de nuestra cabina económica. Sin embargo, esto depende también de otros factores como el tiempo de anticipación de la compra, de la fecha de vuelo, de la ruta, entre otros.



El nuevo servicio aplica para vuelos de corto y mediano alcance desde Colombia que son de la flota Airbus A320.



¿Desde cuándo estará listo?



Las ventas se lanzaron hoy, pero el servicio entrará en operación el 16 de marzo.



¿Cuánto esperan que este nuevo servicio participe en las ventas en el primer año?



Este más o menos debe representar el 9% de los ingresos de Latam Airlines en el país y debe estar moviendo a 6% de los pasajeros que se mueven en flota de corto y mediano alcance. Eso quiere decir que esperamos que más o menos 250.000 pasajeros usen este servicio en el primer año en Colombia.



¿Cuándo entrará en funcionamiento el servicio de self bag drop en Colombia?



Aún se encuentra en proceso de implementación, pero estará listo para pruebas el 20 de enero. Esto ayudará a los usuarios que quieran menos filas, que deseen autogestionar su vuelo y por ende hacer los procesos mucho más ágiles. Este proyecto ya está en Brasil y Perú.



¿Cuántos usuarios esperan que utilicen este servicio?



Hoy alrededor del 45% de nuestros pasajeros domésticos llevan una maleta de bodega, y estamos esperando que el 50% de esos viajeros lo use en el primer año.



¿Cuántas máquinas de estas pondrán en funcionamiento y en cuántos aeropuertos?



Inicialmente estarán en Bogotá y son tres máquinas. De salir bien la prueba que inicia el próximo 20 de enero, se pondrá a disposición del público desde el 27 del mismo mes en mención.



Respecto a otras estrategias, ¿sigue en pie la eliminación de los plásticos de un solo uso en los vuelos?



Sí, en nuestros planes está que en un par de años podamos estar hablando de cero plástico en las aeronaves. Esta es la visión del grupo y se irá implementando por mercados, pero allá tenemos que llegar en el corto plazo.



¿Cuántos aviones están operando en Colombia? ¿Traerán más?



Son 17 Airbus A320 en operación en el país, pero en total el grupo tiene 325. Por lo pronto, no tenemos en el radar traer más aeronaves a Colombia, pero eso lo irá diciendo el mercado.



¿Qué participación tienen en el mercado doméstico?



Cerramos 2019 con 24%, tuvimos un crecimiento de 4 puntos porcentuales comparado con el cierre del mismo mes del año anterior.



¿Se viene alguna nueva ruta en el país, cuántas operan actualmente aquí?



Por el momento no. A la fecha operamos en 14 aeropuertos. Hacemos 20 rutas en el negocio doméstico y en internacional venimos creciendo. Desde el año pasado operamos de Lima a cuatro ciudades de Colombia (Cartagena, Medellín y Cali con una frecuencia al día y Bogotá con tres diarias).



¿Cuántos pasajeros movilizaron en 2019 en el país?



Crecimos 17% respecto al dato de 2018. Fueron 5,9 millones de viajeros en el mercado doméstico y 1,1 millones en vuelos internacionales, los cuales se conectaron a nuestros principales hubs que son Sao Paulo, Lima y Santiago. En parte, el crecimiento estuvo apalancado por el plan de expansión que tuvimos en las rutas corporativas Bogotá - Cali, Bogotá - Medellín y Bogotá - Bucaramanga.



¿Cómo les ha ido con las tarifas diferenciales y cuál es la que más participación tiene?



Tenemos tres tipos de tarifas, la que más participa es la que permite viajar solo con maleta de mano (40%), la ligera (sin maleta) y la que le deja al usuario llevar equipo de mano y de bodega representan el 30% cada una.



¿Cuántos empleos están generando?



En la región son 42.000 y en Colombia somos 1.400.



¿Cómo ven el 2020 y qué expectativas tienen?



Vemos un año estable en términos económicos. Nosotros le vamos a apuntar a un crecimiento de 7% en sillas en el mercado doméstico que significaría movilizar a cerca de 7 millones de pasajeros en el transcurso de 2020.



Además, continuaremos con una operación robusta en Medellín y Cali, y en general en las ciudades a las que llegamos actualmente.

