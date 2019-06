Aval Digital Labs tiene casi 40 proyectos en desarrollo

Digitalizar y mejorar la experiencia de usuario en la oferta existente, apropiar el uso de data y analítica y la innovación disruptiva para la creación de nuevos modelos de negocio, son los ejes del trabajo en Aval Digital Labs.



En el laboratorio, que concentra la transformación digital del Grupo Aval y sus entidades (principalmente los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas), se están haciendo desarrollos que crean soluciones transversales y otros que se adaptan al foco de cada compañía.

En menos de dos años, 13 proyectos han salido a la luz, y actualmente tienen alrededor de 40 en análisis. Allí también se está preparando la Sedpe (sociedad especializada en depósitos y pagos electrónicos) de Aval, cuyo foco será la inclusión financiera.



Sobre estos temas, Ana Margarita Albir Sarmiento, vicepresidente de Estrategia Digital del Grupo Aval, habló con Portafolio.



¿Cómo están abordando la transformación digital?



En 2017 el Banco de Bogotá lanzó su laboratorio digital, era la primera vez que el Grupo en Colombia contrataba esos nuevos roles e implementaba tecnologías ágiles. Luego, se llevó a otras entidades y para ello creó Aval Digital Labs, vehículo para alinear las estrategias de las entidades y capturar sinergias con servicios y recursos compartidos, además, hacer negociaciones de grupo. Primero escalamos a Banco de Occidente, Villas y Popular, a fin de 2018 unimos los esfuerzos con Banco de Bogotá para crear un solo laboratorio, y a principios de este año empezamos a trabajar con Porvenir y la idea es seguir escalándolo. Somos más de 350 personas y hay 22 equipos de digitalización.



¿Cuál es el propósito?



La idea es mejorar la experiencia de los usuarios a través de la innovación, y también la de los no usuarios mediante la inclusión. Para eso tenemos iniciativas de digitalización, de data y analítica y de innovación disruptiva, que es la creación de nuevos modelos de negocio. Todo lo hacemos trabajando con grupos multientidad y multidisciplinarios. En este último año esa tecnología nos ha permitido sacar al mercado 13 productos nuevos, dos plataformas de fidelización, y nuestra Sedpe (sociedad especializada en depósitos y pagos electrónicos).



¿Cuáles son los tipos de productos a los que más les están apostando?



Hay tres grandes categorías. La primera es digitalización de modelos de negocio existentes (tarjetas de crédito, préstamos para vehículos, libranzas) y el enfoque ha sido crear una experiencia nueva y transparente para el cliente. Antes, nos demorábamos incluso más de siete días en hacer una aprobación de producto, y lo hemos reducido a cinco minutos. De los créditos de vehículo que colocamos, 35% son por vía digital.



La segunda es data y analítica, en donde buscamos ofrecerle a nuestros usuarios ofertas más personalizadas, de eso vamos a hacer despliegues interesantes con canales basados en data durante este año. En innovación disruptiva, lo más importante ahora es nuestra Sedpe, que lanzaremos en los próximos meses y con la que nos enfocaremos en inclusión y educación financiera.



¿Y en pagos?



Nuestros esfuerzos se enfocan en cerrar el ecosistema digital. No es suficiente con crear una billetera, hay que trabajar en la aceptación, estamos haciendo integraciones con e-commerce y con terminales POS y nos podemos apalancar con la red de cajeros Aval. Otro esfuerzo es incentivar el uso de las billeteras y la experiencia del cliente.



¿Cuántos proyectos han desarrollado y qué viene en camino?



Hemos desarrollado 13 proyectos, en su mayoría de digitalización -los productos principales para personas naturales ya están ahí-, para mejorarle al usuario lo que ya tiene. Actualmente, tenemos en análisis 20 proyectos de analítica avanzada, siete en innovación disruptiva y otros 10 en digitalización.



¿Cómo se priorizan los desarrollos, y más cuando se hacen cosas para varias entidades?



Es un ‘matrimonio’ entre lo nuevo y toda la experiencia que tiene el Grupo. Cada proyecto se establece en células, que son grupos de trabajo liderados por un product owner de cada entidad, eso asegura que lo que desarrollemos va a tener un impacto para el negocio. Después tenemos una segregación de roles, hay algunos técnicos especializados que se comparten (arquitectos, diseñadores), y por otro lado hay roles tradicionales como analistas de riesgo, de crédito, e incluso desarrolladores, que también son de cada entidad. Cuando el producto entra en fase de evolución, se lo lleva cada banco. Cada uno tiene su cultura propia y les respetamos su estrategia comercial, pero al adaptarnos a distintas maneras de trabajar hemos podido desarrollar servicios transversales que benefician a todos.



¿Qué expectativas tienen en el corto plazo?



Con los productos de digitalización, buscamos transformar la experiencia, aumentar el porcentaje de los clientes digitales y reducir las transacciones físicas. Aproximadamente, uno de cada tres clientes son digitales (entre ellos, dos de cada tres utilizan banca móvil), la idea es llegar a 50% antes de dos años. En transacciones físicas, en 2015 se procesaba el 26% en sucursales, y en el 2018 ya representaban el 13%. También vemos porcentaje de aprobaciones digitales y el costo de adquisición del cliente.



Tenemos el reto firme de pensar, más allá del producto, en el contexto en el que el usuario lo necesita. Una persona no quiere un crédito vehicular, sino un carro, y por eso hay que pensar en cómo embeber los productos financieros dentro de experiencias más amplias y para eso, estamos desarrollando alianzas.