Avianca cerraría el año con 39 aviones menos en su flota

Toda la familia de Airbus A318 fue vendida ayer a la compañía estadounidense Fortress Transportation and Infrastructure.

Por un total de 160 millones de dólares, Avianca Holdings vendió 14 aeronaves de la familia Airbus este miércoles.



La compañía compradora es la estadounidense Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, domiciliada en Nueva York.



En concreto, la aerolínea colombiana salió de toda la línea Airbus A318, compuesta por 10 máquinas, y cuatro A320. De acuerdo con la holding, el proceso será progresivo y concluirá durante el 2019, “lo que está sujeto a las condiciones de cierre habituales”, señalaron en un comunicado.



Según la compañía, este negocio responde a la estrategia de simplificación de la flota, con la que buscan, junto a otros movimientos, fortalecer las finanzas de la empresa.



“Nos complace ejecutar un plan de retiro flexible de las aeronaves que optimice el valor de nuestra flota. Ha sido fantástico trabajar con FTAI y esperamos explorar nuevas oportunidades a través de nuestra flota con FTAI y continuar construyendo nuestra relación con ellos”, señaló Anko van der Werff, CEO de Avianca Holdings.



OTRAS VENTAS



En mayo pasado, como parte de la venta de las aerolíneas regionales Sansa y La Costeña, en Costa Rica y Nicaragua, Avianca negoció la salida de 15 aeronaves.



En esa ocasión, se trató de 13 máquinas Cessna 208 y dos ATR 42, que operaban vuelos domésticos en los dos países centroamericanos. Con estas transacciones, tanto la de la mayo como la anunciada este miércoles, la compañía colombiana redujo su flota en un 15%, aproximadamente.



En concreto, de la flota de 190 aviones que tenían a principios del año, cuando se termine de hacer el empalme con estos negocios la empresa estaría operando 29 aeronaves menos.



No obstante, de acuerdo con lo anunciado en el primer trimestre del 2019, la compañía vendería diez equipos Embrear en lo que resta del 2019, lo cual estaría en medio de negociaciones.



De tal modo, Avianca Holdings terminaría este año con 39 aviones menos a su cargo, tal y como lo había anunciado en febrero pasado.



RESULTADOS DE JUNIO



Durante junio toda la operación de Avianca Holdings transportó 2’525.238 pasajeros, lo que representó un incremento en la cantidad de viajeros reportados en el mismo periodo del 2018, del 4,9%.



No obstante, en este mes el nivel de ocupación de la compañía bajó 1,1 puntos porcentuales, registrando un 42,1%.



La compañía atribuyó dicho comportamiento al aumento de las sillas disponibles por kilómetro volado, pues, frente a junio del año pasado, esa medida varió 4,9%.



En los mercados domésticos de Colombia, Ecuador y Perú durante junio se movilizaron 1’456.143 viajeros, lo que significó un incremento del 5,9% en comparación con el mismo mes del 2018.



En estos mercados la ocupación también cayó, esta vez en 4,3 puntos porcentuales. En este caso el número de sillas disponibles creció 6,6% frente a junio del año pasado.



No obstante, entre enero y junio se transportaron 3,5% viajeros más que en ese lapso del 2018, para un total de 15’284.997 personas. Así, la ocupación registrada fue del 82%, bajando un punto porcentual.



ALIANZAS EN BRASIL



La compañía también informó este miércoles que el pasado 17 de julio firmó dos acuerdos interlínea con dos aerolíneas brasileras, lo que según ellos, les permitirá ampliar las opciones de conexión a ese país.



“Los clientes realizarán los viajes desde los hubs de Lima o Bogotá hacia Sao Paulo o Río de Janeiro para conectar con trayectos internos operados por nuevos aliados. Quienes originen en Brasil, tendrán la posibilidad de hacer conexión con la red de rutas de Avianca para llegar a cerca de 80 destinos en América y Europa”, señalaron.