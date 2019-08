¿Avianca está quebrada? La compañía aclara declaraciones de Kriete

El fragmento de un video difundido en redes sociales en el que Roberto Kriete, presidente de Kingsland y de la Junta Directiva de Avianca, señala que la aerolínea “está quebrada”, obligó a la compañía a aclarar esta declaración que preocupa al sector y al país.



La grabación fue hecha durante una reunión interna de la empresa en la que Anko Van Der Werff, CEO de Avianca, transmite algunos mensajes a sus trabajadores frente a la situación de la compañía en materia financiera y laboral.



En la intervención de Kriete, el presidente de la Junta Directiva, afirmó: “Avianca está quebrada. ¡Quebrada!. no le está pagando a sus acreedores; no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones; no les está pagando a los bancos. Estamos en un proceso de reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo y ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable”.

Frente a esta declaración, la compañía dejó claro que las palabras del señor Kriete fueron sacadas de contexto, en tanto que el video divulgado era ilegal porque se tomó de una reunión privada de las directivas con sus colaboradores.



En tal sentido, Avianca manifesto: "El Sr Kriete, tratando de enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los colaboradores de la Compañía, utilizó coloquialmente el término “quebrada” para referirse a la Compañía. En este sentido la Compañía se permite aclarar que Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia regido por ley alguna y no ha solicitado ser admitida en proceso alguno de similar naturaleza en jurisdicción alguna" (Ver arriba el comunicado completo".





Como se recuerda durante el segundo trimestre del 2019, Avianca Holdings reportó que sus pérdidas tuvieron un alza importante, ubicándose en 408 millones de dólares, cifra que implicó un aumento de más de 11 veces con respecto al primer trimestre del 2018, cuando tuvo un saldo en rojo de 35,5 millones de dólares.



Kriete también les recordó a sus colaboradores en dicha reunión, según se aprecia en el video, que para lograr ese equilibrio en sus finanzas la compañía ha empezado a recortar rutas que no son rentables, las primeras en Centroamérica, y se está tomando la misma decisión en otras que pierden dinero y que en su opinión nunca debieron ser operadas.



El directivo remató diciendo que el recorte de pérdidas 'es el sentido de urgencia que todos debemos tener", por que solo tienen cuatro meses para ejecutar los cambios enormes y que pasado ese tiempo deben comenzar a pagarles a los bancos.