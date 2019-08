Avianca habría iniciado bien el plan de reperfilamiento de deuda

Avianca habría logrado tener la participación necesaria para que el intercambio de US$550 millones de bonos que vencen en el 2020, y que fue anunciado el pasado 14 de agosto, sea exitoso.



Aunque aún no se conoce con exactitud cuál sería el porcentaje de tenedores de estos títulos que se habrían acogido al proceso de canje hasta la media noche de ayer (hora de Nueva York), fuentes cercanas a la aerolínea señalaron que el umbral del 50% fue sobrepasado significativamente, por lo que la iniciativa habría arrancado con pie derecho.



Esto es importante teniendo en cuenta que esta operación se ha convertido en la prioridad para la aerolínea en el corto plazo, pues del éxito de este proceso depende la estabilización del balance financiero de la compañía.



Según dijo Adrian Neuhauser, vicepresidente financiero de Avianca, en una entrevista anterior dada a Portafolio, el intercambio de bonos es considerado como el primer punto en la agenda del ‘plan de reperfilamiento de la deuda’ de la empresa.



Acreencias que, como figura en los estados financieros del 30 de junio de 2019, en ese momento superaban los US$5.000 millones.



¿EN QUIEBRA?

El cierre de la primera etapa de este proceso de negociación se dio en medio de un escándalo provocado por la divulgación de un video en internet en el que Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de Avianca, dice que la empresa está en quiebra.



Producto de ello, según analistas del mercado, la acción de la empresa alcanzó a retroceder el 15% a las 9 am de ayer (cotizándose a $1.035). Sin embargo, luego de que la misma aerolínea desmintiera los comentarios, el título tuvo una leve recuperación y, al medio día, llegó a los $1.215.



No obstante, durante esta jornada la acción cerró en $1.120, perdiendo 8,2% frente al ejercicio anterior.



De acuerdo con la empresa, Kriete usó la palabra ‘quiebra’ para referirse frente a los empleados de la firma, de manera informal, sobre “la decisión de la compañía de postergar los pagos a ciertos aliados”.



DETALLES DEL CANJE

De acuerdo con la propuesta publicada hace dos semanas, quienes aceptaran intercambiar dichos bonos hasta la medianoche de ayer, podían acceder a un incentivo económico adicional.



En concreto, “los titulares de los bonos actuales que presenten ofertas validas antes del 27 de agosto a las 11:59 p.m. de Nueva York, serán elegibles para recibir por cada US$1.000 ofertados de los títulos existentes, un valor nominal de US$1.000 de los papeles de intercambio, que incluyen la ‘prima por participación temprana’ de US$50 de principal de los bonos de intercambio por cada US$1.000 de principal de los bonos existentes”, señalaba textualmente la oferta.



Cabe aclarar que esta operación aún no se ha cerrado, ya que la oferta de intercambio expirará el próximo 11 de septiembre, a las 11:59 p.m., hora de Nueva York.



La diferencia es que en este segunda ‘tanda’ de ofertas, los tenedores de bonos ya no podrán acceder a la ‘prima por participación temprana’ explicada anteriormente.



Así mismo, vale la pena recordar que todos los bonos ‘de intercambio’ están garantizados con la pignoración de la marca Avianca, “entre otros derechos de propiedad intelectual, ciertas aeronaves que están actualmente bajo propiedad de ciertas subsidiarias de Avianca y el interés residual en todas las aeronaves bajo propiedad de Avianca”, las cuales suman alrededor de US$1.000 millones.



También, como garantía de los bonos nuevos, se estipuló que se sustituirá una cláusula de aceleración por una de default.



Finalmente, frente a esta operación hay que destacar que los bonos ‘de intercambio’ serán canjeados de manera automática por un monto equivalente de bonos nuevos con garantía específica, que se vencerán en el 2023 y tendrán un cupón del 9%, mientras que el cupón anterior era del 8,375%.



LO QUE VENDRÁ

Se espera que a mediados de octubre la aerolínea haya logrado extender los plazos de pago que tiene con los acreedores y, de manera simultánea, entraría la inyección de capital anunciada por United Airlines y Kingsland.



Esta inversión sería de al menos US$250 millones en capital “o deuda convertible por parte de United, Kingsland y una o más instituciones financieras, de los cuales al menos US$200 millones serán invertidos por United y Kingsland”, explica el documento.