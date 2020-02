Avianca lanza nueva aerolínea para las regiones

Con el objetivo de atender la demanda regional en el país, Avianca presentó su marca ‘Avianca Express, una nueva aerolínea con la que espera llegar a Corozal (Sucre), Florencia (Caquetá), Ibagué (Tolima), Villavicencio (Meta), entre otros destinos.



Para atender la nueva red de rutas en Colombia, Avianca designó a un equipo directivo que se encargará de operar de manera especializada las regiones de Colombia y brindar conexiones de manera eficiente entre sí y con la capital del país.



"El cliente se beneficiará al tener vuelos en una misma red entre destinos regionales, troncales e internacionales, gracias a la extensa red de rutas que ofrece Avianca", señaló la aerolínea.



Regreso al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín: Dada la relevancia de Medellín como polo de desarrollo en el territorio colombiano, el aeropuerto Olaya Herrera será uno de los focos de operación más robustos que tendrá Avianca Express para conectar las regiones del país.



Así, en la primera fase que inicia el 30 de marzo, ofrecerá vuelos directos a Quibdó, Montería y Bucaramanga en horarios convenientes para clientes corporativos y turistas. Fortalecimiento de la red regional: Así mismo, Avianca Express anunció el fortalecimiento de operaciones desde el 29 de marzo, en destinos como:



• Corozal: Aumento de una frecuencia diaria desde y hacia Bogotá, ofreciendo horarios en la mañana y en la tarde, los cuales se ajustan a las necesidades de nuestros viajeros en ambos trayectos. Así, se pondrá a disposición de estos mercados más de 1.900 sillas semanales.



• Florencia: Operación más temprano entendiendo las necesidades de conexión de la región. El vuelo de las 11:44 a.m. Bogotá-Florencia, pasa a operar a las 8:31 a.m. y en la ruta Florencia-Bogotá, el vuelo de la 1:45 p.m. ahora saldrá a las 10:26 a.m.



• Ibagué: Aumento de una frecuencia diaria y reajuste de horarios de vuelos desde y hacia Bogotá con el fin de ofrecer operación en todas las franjas horarias a lo largo del día. Con este fortalecimiento los viajeros contarán con más de 4.700 sillas semanales en la ruta.



• Manizales: Se reorganizaron los recursos técnicos y humanos para ofrecer un horario más tarde en el último vuelo hacia Bogotá, por lo que este operará a las 5:20 p.m. La ciudad cuenta con cuatro (4) frecuencias a la capital del país, en horarios desplegados durante todas las franjas del día.



• Villavicencio: Disposición de cuatro (4) frecuencias diarias desde y hacia la capital del país, mejorando el servicio con el ajuste de la salida del primer vuelo Bogotá-Villavicencio el cual pasa de operar a las 8:50 a.m. para las 5:42 a.m. En la ruta Villavicencio-Bogotá el primer vuelo pasa de operar a las 10:50 a.m. para las 7:18 a.m. Estos ajustes se realizaron con el fin de beneficiar al cliente corporativo que requiere llegar con mayor anticipación a los destinos.