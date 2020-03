Bancolombia anuncia el congelamiento de créditos a sus clientes

Archivo particular

Bancolombia anunció que decidió congelar por tres meses los créditos de personas naturales y negocios independientes.



La entidad hará el proceso de forma automática para todos a partir del 1 abril. No es necesario que ningún cliente visite las sucursales, puede llamar a la línea de atención al cliente o ingresar a la Sucursal Virtual.



Solo tendrán que entrar a partir del 1 de abril a la página y solicitar extender el congelamiento hasta seis meses para créditos de vivienda o también establecer si desea conservar las condiciones inicialmente pactadas en su crédito de vivienda y no quieran congelar el pago.



Cristina Arrastía, Vicepresidenta de Negocios, puntualizó que “aquellos clientes que deseen seguir pagando sus créditos como inicialmente estaban pactados y no necesiten disponer de este congelamiento, podrán seguir pagando sus cuotas en las mismas fechas y por el mismo monto”, precisando que “no se tendrá disponible el débito automático por estos tres meses para estos créditos”.



Con esta medida, más de 1.4 millones de colombianos tendrán congelado el pago de su cuota por tres meses de sus créditos de vivienda y créditos de consumo como Libre Inversión, Crediágil y A la Mano, así como Sufi y microcrédito.