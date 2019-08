Bancolombia lleva educación financiera a zonas alejadas del país

Teniendo como premisa principal la de promover la educación financiera, especialmente en los segmentos de menores ingresos de la población, Bancolombia presentó su bus escuela renovado, aparato que durante 10 años recorrió varios lugares de Colombia y llegó con su enseñanza a alrededor de 363.000 personas. Por otro lado, presentó dos libros, uno para niños con las aventuras de Mochi, una pequeña que guía sobre cómo ahorrar y manejar la plata, y uno para adultos con fórmulas sencillas y pautas de cómo hacer un uso responsable del dinero.



Para la organización, la tarea de trabajar por la inclusión y educación financiera de la población no para, más si se tiene en cuenta que aún 6,3 millones de colombianos adultos no cuentan con servicios financieros básicos que les ayuden en su día a día. Así mismo, según el Reporte de Inclusión Financiera 2018 de la Superintendencia Financiera, las poblaciones rurales dispersas o alejadas tienen un indicador de inclusión 33 puntos por debajo del mismo indicador para las ciudades y zonas de mayor concentración poblacional.



Es ahí precisamente donde el bus escuela hace sentido, pues su ruta ha sido trazada para visitar las poblaciones más alejadas de Colombia y enseñar los servicios de la banca, el uso responsable del dinero y las oportunidades que se abren cuando se es parte del sistema financiero.



Para Adriana Arismendi Vizquel, vicepresidenta de Mercadeo de Bancolombia, educar es una tarea ineludible sobre la que ya están actuando: “la educación financiera es un bien público y en consecuencia, nos atañe a todos. Enseñar a las familias sobre el manejo adecuado de los recursos transciende a la sostenibilidad económica y social del país. Esta tarea comienza con los más pequeños, en quienes debemos inculcar la cultura del ahorro como vía para el logro de los sueños, pero no podemos olvidar a los padres, en quienes recae la responsabilidad de ofrecer lecciones positivas a sus hijos”.



10 AÑOS LLEVANDO LA CULTURA DEL AHORRO



Más de 1.900 paradas en cinco regiones del país ha realizado el vehículo. Por ejemplo San José de Uré (Córdoba), Puerto Santander (Norte de Santander), San Francisco (Putumayo), Manaure (Guajira) y Paz de Ariporo (Casanare) son municipios de difícil acceso y con características económicas y sociales complejas que han podido aprender herramientas para tomar mejores decisiones monetarias gracias a su visita.



El bus escuela se renovó para dar a conocer una experiencia interactiva en su interior protagonizada por un asistente virtual llamado EDU, kioscos táctiles con información y juegos sobre ahorro, endeudamiento, seguridad y direccionamiento a canales, así como una terraza desplegable que se convierte en área de negocios para atender a la población.



La movilidad sostenible también es una prioridad en este automotor, y por eso en su renovación se implementaron ocho paneles solares que servirán para la iluminación interna y se actualizó con un motor Euro V que reduce en un 63% las emisiones de monóxido de carbono y en 87% las de material particulado, entre otras.



LOS LIBROS



Como complemento a esta estrategia rodante, llegan dos nuevos títulos a las librerías del país: Mochi y su morral mágico, libro dirigido a los más pequeños y en el cual una niña viaja en sueños a planetas en los que, en compañía de tres amigos aprende lecciones sobre el ahorro, la amistad y el valor de compartir. Así mismo presenta Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron, libro que ofrece fórmulas sencillas a través de las cuales los adultos, y especialmente los padres, pueden alcanzar la tranquilidad económica y financiera.



“Estas tres iniciativas complementan nuestro portafolio de educación financiera que viene entregando herramientas a los más pequeños con el programa Banconautas y a los jóvenes y adultos con series web y otras acciones que los acompañan en sus diferentes momentos de vida. Tenemos el compromiso de seguir disminuyendo brechas de inclusión en el país y que mejor que hacerlo buscando que la población esté cada vez más informada”, puntualizó Arismendi.