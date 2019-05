'Hace 30 años no se producía una cerveza con cebada nacional'

En febrero de 2018 Bavaria anunció la introducción de la semilla Explorer, apta para producir cerveza industrial competitiva en el país. Un año después, la compañía lanza al mercado una cerveza elaborada 100% con cebada colombiana.



Fernando Jaramillo, vicepresidente de asuntos corporativos y legales de Bavaria, habló con Portafolio.co sobre este nuevo producto, las proyecciones que tienen con su programa Bavaria Siembra y el impacto en la industria cervecera del cultivo de cebada 100% colombiana.

¿Cómo ha sido el desarrollo del programa Bavaria Siembra?



En Colombia no toda la cebada que se siembra es apta para hacer cerveza. Por eso, hemos adelantado en casi 10 años este proyecto con el objetivo de recuperar este tipo de cultivo en el país.



Después de varias investigaciones que se realizaron en conjunto con algunas instituciones del Estado como el ICA y con una inversión de más de tres millones de dólares, logramos descubrir una semilla específica que se da muy bien en el altiplano cundiboyacense y que tiene la calidad necesaria para producir cerveza.



En el 2018 sembramos 2.800 hectáreas y la idea este año es doblar ese número.



¿Cuál ha sido el impacto de este proyecto?



Tenemos que resaltar que el impacto hay que verlo desde el punto de vista de valor compartido, ya que no solo nos vemos beneficiados nosotros como compañía, sino que también estamos impactando a los campesinos que hacen parte del proyecto.



Así, para nosotros el primer impacto es saber que ya contamos con un porcentaje mínimo que suple nuestras necesidades para la producción de cerveza en el país, estamos hablando de un 10%, y que además es de muy buena calidad.



Y para los campesinos el mayor impacto es tener asegurado su cultivo. Actualmente hemos impactado a casi 262 familias a las cuales les brindamos capacitación, insumos y maquinaria, y les aseguramos la compra de su cultivo con los precios más competitivos que hay en el mercado nacional.



Y para la industria cervecera…



La cebada es uno de los insumos más importantes para producir cerveza y en la industria algunas veces se puede tener problemas con el producto importado, por lo tanto tener un plan B es de toda relevancia para el negocio.



Adicional a esto, desde el punto de vista de negocio es hacer esto más competitivo. ¿Por qué? Porque si se invierte en mejor maquinaria, se organizan las cooperativas, se educa a los campesinos, seguramente se tendrán cultivos muy buenos y muy aptos para brindar productos de excelente calidad.



Este proyecto ha permitido que Bavaria cubra un 10% de la demanda de cebada que se requiere para la elaboración de cerveza. ¿Se espera que en un futuro ese porcentaje sea mayor?



Si podemos lograr buenos índices de competitividad, claro que podría ser mayor. Sin embargo, tenemos varias restricciones.



La primera de ellas es la tierra, no todas son aptas para el cultivo. De igual manera, se necesita tener una temperatura que no en todas partes se da. Por ejemplo, cultivar cebada en tierras más cálidas requiere de una semilla muy especial, muy resistente y las características del cultivo serían totalmente diferentes a las que tenemos.



Este mes Bavaria lanzó una cerveza elaborada 100% con cebada nacional, ¿qué mensaje quieren enviar con este nuevo producto?



Sí. Se trata de Club Colombia Siembra, una edición limitada de una de nuestras marcas en el segmento premium. Se llama así precisamente por nuestro proyecto y porque está hecha con cebada 100% cultivada en Colombia.



Lo que queremos es poner nuestros ojos en el campo y saber que allí hay futuro. En Colombia es muy importante dar una esperanza al agro e invertir en el campo, y eso es lo que estamos haciendo desde Bavaria, entre más podamos crecer mucho mejor por eso la meta es que a 2020 tengamos unas 10.000 hectáreas de cebada cultivada.



¿Hace cuánto no se producía en el país una cerveza 100% con cebada nacional?



Hace más de 30 años.



¿Qué proyecciones tienen con el producto?



Esperamos tener una buena receptividad de los consumidores. Club Colombia Siembra es una cerveza muy agradable y está a nivel de cualquier cerveza en el mundo. Adicionalmente, tiene un significado muy especial para todos, especialmente para el altiplano cundiboyacense.



Así que estoy seguro de que tendremos la mejor receptividad por parte de los colombianos y claro, estamos pensando en nuevas ediciones.