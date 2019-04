‘Buscamos un turismo sostenible para Cartagena’

La Movida es uno de los lugares obligados de la rumba cartagenera por prestigio y tradición. No obstante, por unos días estuvo bajo el ‘ojo del huracán’ por cuenta de algunos señalamientos, luego de un cierre provisional del establecimiento. Sin embargo, el local ya se prepara para su reapertura.



Juan Pablo Borgue, propietario del local, le salió al paso a estos señalamientos y agregó “que busca abrir espacios de diálogo para construir junto con la comunidad cartagenera un centro histórico incluyente y un turismo sostenible”.



Hace unos días fue sellado el establecimiento, ¿A qué se debió esta situación?



Está claro en el auto de cierre que la causa por la cual hubo el cierre del bar La Movida fue por el uso del suelo.



Según el nuevo código de Policía nosotros estamos obligados a presentar este documento. El día del sellamiento presentamos el radicado de que estábamos en proceso de este requerimiento, pero aun así la Policía procedió al cierre.



El bar La Movida fue sellado única y exclusivamente por el uso del suelo, no por otras razones. Los demás requerimientos estaban al día.



¿Qué dice a las acusaciones de que en el lugar y sus alrededores se ejerce la prostitución y hay expendio de drogas?



Durante siete años, La Movida ha tenido una política infranqueable de que nuestros valores son nuestro principal activo. Hemos liderado una campaña contra el turismo sexual y fuimos el primer establecimiento de comercio que publicamos afiches haciendo alusión a nuestra posición en contra de este flagelo.



No es cierto que seamos un sitio clandestino. Prueba de eso es que no tenemos antecedentes judiciales y que una prestigiosa clientela de la talla de presidentes y expresidentes ha asistido a este lugar. Creemos que hay personas que en las últimas semanas han intentado criminalizar injustamente nuestra actividad.



Hasta la Cámara de Comercio de Cartagena me puso a mí como imagen de una campaña de emprendimiento. Además me invitó a un foro como un ejemplo de éxito, por lo cual somos una empresa responsable y confiable.



¿Qué significa para Cartagena La Movida, en materia económica y cultural?



La Movida tiene unos 109 empleados, de ellos unos 40 son directos y los demás refuerzan el resto de negocios que tenemos en el Centro Histórico de la ciudad.



Además hemos sido muy responsables con el pago de nuestros impuestos, que por supuesto tienen una incidencia importante en la economía de la ciudad.



La movida turística genera un crecimiento significativo para las finanzas de Cartagena. Somos un referente nacional e internacional y el impacto económico es bastante grande.



¿Desde cuándo volverá a operar el establecimiento y qué planes tienen para el futuro como organización?



La sanción ya se cumplió el 30 de marzo. Pero podremos abrir cuando tengamos la licencia del uso del suelo.



¿Cuál es la percepción general del sector hotelero frente a La Movida?



Cotelco y Fenalco no tienen nada que ver con esta criminalización e incluso nos ha manifestado que sería muy importante que realizáramos una mesa de diálogo para construir juntos un centro histórico incluyente y un turismo sostenible. Ellos son también nuestros principales clientes.



***

Borge anunció que la compañía utilizará todas sus herramientas jurídicas y legales no sólo para defenderse de los ataques de intereses creados sino defender los derechos individuales y colectivos.



El pasado 25 de marzo salió publicada en Portafolio.co una nota titulada "Hoteleros buscan tatequieto a discotecas en Cartagena" con una denuncia que resultó no ser cierta en la que se aducían otras razones de cierre. La noticia fue desmontada, al comprobarse que estos señalamientos no fueron ciertos.