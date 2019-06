‘Caída del precio del carbón tiene en aprietos a Cerrejón’

La caída estrepitosa en los precios internacionales del carbón tiene en jaque la producción del mineral en el complejo del Cerrejón en La Guajira.



En diálogo con Portafolio, su presidente Guillermo Fonseca, explicó como están sorteando la situación para “escasamente” cubrir los costos de operación.



Recalcó que los remanentes de caja solo están alcanzando para mantener “a flote” la operación, sin embargo deja en claro que para no recortar las inversiones sociales y ambientales, han tomado la decisión de suspender el desarrollo de tajos.



¿Cómo va la operación del Cerrejón ante la caída en los precios del carbón?



No solo el Cerrejón. Todo el sector minero que produce carbón térmico y también el de coque, están pasando por unas dificultades complejas. El nivel actual de precios está muy cerca del punto de equilibrio operativo. Escasamente se están cubriendo los costos variables, así como los fijos. En materia de caja, las empresas están muy apretadas. Inclusive el poco remanente que queda, que son los recursos que se deben destinar a la renovación e integridad de los equipos, y las inversiones sociales y ambientales no están alcanzando.



¿La caída en los precios como está afectado las tareas en el Cerrejón?



Luego que en el 2012 y 2013 se cayó la cotización, se presentaron cinco años de baja inversión donde se desembolsaba solo lo necesario y la operación no tuvo una mayor dinámica. En el 2017 y 2018 el precio se recuperó, lo que nos permitió ponernos al día con inversiones, como fue la renovación de equipos. Pero, al momento de equilibrar la operación, el precio se cayó nuevamente.



¿Qué medidas están adoptando para no ver afectada la operación?



Estamos recurriendo a todo lo que tenemos al alcance para mantenernos a flote. Hemos acudido al Gobierno Nacional para ver como nos puede brindar ayuda. Hemos discutido alternativas como los Certificados de Reembolso Tributario (Certs) para apalancar la inversión. Es un mecanismo que toma su tiempo para amortiguar el flujo de caja. También se han planteado fórmulas para atender algunos de los pagos de impuestos o de regalías que se deben cumplir. Buscamos cómo pueden ser financiados o en dado caso ampliar el plazo de los pagos. Estas son medidas similares a las que adoptó el sector petrolero cuando el precio del barril también presento su caída.



¿Cuál es el panorama de la operación con respecto a los precios del carbón a nivel mundial?



El sector no espera que el precio se recupere con la misma velocidad con la que ha caído su cotización en los últimos cinco meses. Esta cerró a US$41 la tonelada (pasado viernes). Y el promedio del próximo año escasamente estará por los US$50 la tonelada. Se presentará una recuperación muy lenta en los próximos seis meses para llegar a este precio. Y a corto o mediano plazo no se volverá a ver una cotización de US$80 por tonelada como la que se registró a finales del 2018 (diciembre 31 US$86 por tonelada).



Con la caída en los precios, ¿cuál es la proyección de la operación para lo que resta del 2019 y el 2020?



El panorama con respecto a la operación es incierto. Dependiendo de dónde se estabilice el precio y qué ayudas por parte de Gobierno podamos tener, se puede trazar con claridad un plan para desarrollar a futuro. En este momento lo que estamos evaluando es, en qué tajos de la operación se pueden hacer intervenciones que ayuden a aliviar los costos. Así mismo, en cuáles de estos hay que hacer cierres completos para poder asegurar un flujo de caja lo suficientemente robusto. En aquellos tajos en los que se están perdiendo recursos, no tiene sentido continuar con la operación.



Por la caída de precios, ¿en cuanto se contraería la producción del Cerrejón?



Aún no puedo dar esa cifra. Pero el volumen al que le hemos apuntando, es al que he mencionado en varios escenarios, y es un promedio de 30 millones de toneladas por año. Pero con el precio actual, ya es un nivel de producción muy difícil de alcanzar. Y se estima que el volumen extraído llegue ser menor a los 30 millones de toneladas. Estamos en el momento en el que aceptamos que este escenario de precios se va a ir por lo menos de 12 a 18 meses más antes de ver unos precios más robustos. Y todo el sector esta replanteando la operación al rededor de esa incertidumbre.



¿El tema de los precios afectaría la futura operación el tajo La Puente?



El tajo está en pleno examen por parte de la mesa interinstitucional. Es un activo que para la administración del Cerrejón es importante desarrollar. Al principio de la operación no va a rendir lo suficiente porque hay que realizar grandes excavaciones antes de llegar al yacimiento. Es un tajo que se demorará en producir carbón. Al tener luz verde, el tajo entraría a sustituir otra área que estaba en plan de producción. Esto depende de los términos con los que la mesa interinstitucional se pronuncie. Este es un claro ejemplo de inversión que tenemos proyectado ejecutar, ya que es un área que posee un carbón de una alta calidad.



¿SE HAN AFECTADO LOS PROGRAMAS SOCIALES?



A pesar de la caída internacional de los precios del carbón, la prioridad para la administración del Cerrejón es seguir velando por el bien de sus comunidades. Nuestro interés y preocupación es siempre estar proactivos para escuchar sus necesidades y atenderlas de manera rápida y oportuna. Mantenemos nuestras inversiones en los programas sociales y ambientales.



Los planes de desembolso programados para las comunidades se seguirán realizando. Estos son compromisos adquirido del Cerrejón con los grupos que viven en la zona de influencia de la operación.



Y si se amplía el horizonte de planeación, una línea estratégica de Cerrejón es el fortalecimiento y el mejoramiento de las relaciones con los grupos de interés sociales.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio