Carvajal y Claro demandarán licitación del Sena entregada a Telefónica

La cuestionada licitación del Sena, que tiene como objetivo la modernización tecnológica de la entidad, será demandada por Claro y Carvajal, uno de los consorcios proponentes para adjudicarse el contrato que tiene una duración de tres años y que fue entregado a Telefónica.



La Unión Temporal Gestión Integral SENA (UT GIS), conformada entre las empresas Carvajal y Claro, señaló que en la licitación hubo violación al debido proceso, por lo que decidió denunciar penalmente al comité de evaluación y asignación de la subasta por fraude procesal.



Según el consorcio, el Sena no publicó en el sistema SECOP II ni las subsanaciones ni las observaciones a la propuesta de la UT GIS por parte del competidor adjudicatario de la licitación.



“Al ocultar esta información, el SENA no le permitió a la UT GIS conocer la información y ejercer oportunamente el derecho a la contradicción, por lo cual la propuesta de Carvajal y Claro fue descalificada injustificadamente y el proceso está viciado de nulidad”.



La tutela que se presentará hoy amparada en la violación al principio de publicidad y transparencia, solicita la suspensión de la celebración del contrato hasta tanto se investigue la violación del debido proceso.



“Para la Unión Temporal es claro que esta licitación desde el principio ha tenido hechos que la convirtieron en una licitación manipulada, amañada y dirigida. Los hechos son contundentes. A Carvajal y Claro los descalificaron de la licitación bajo argumentos que violaron el debido proceso. La Unión Temporal no conoció las subsanaciones y observaciones que hizo el otro oferente y que desencadenaron en la absurda descalificación. La Procuraduría y el SECOP alertaron sobre otros temas”, señaló Hilda Maria Pardo, Representante Legal de la Unión Temporal.



Y reiteró que en ningún momento la información estuvo o está disponible para los competidores ni para la opinión pública. “Hasta la fecha de hoy no ha sido posible conocer la documentación relativa a la subsanación y las observaciones presentadas por el competidor adjudicatario como lo indica el SENA”, añadió.



La UT GIS aportará a las autoridades competentes y presentará a los medios la evidencia de las numerosas irregularidades que se han presentado en el proceso.