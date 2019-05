Cementera de Corona operará desde el segundo semestre

En el segundo semestre del año el Grupo Corona inaugurará su planta cementara en Sonsón, Antioquia, en alianza con el Grupo Molins de España.



Así lo anunció a Portafolio, el presidente de la Organización Corona, Roberto Junguito Pombo, en la primera entrevista que concede a un medio, luego de su designación. Resalta el valor de las alianzas como fórmula para crecer y muestra de ello ha sido el desarrollo en el sector de comercio y en el financiero con los chilenos de Falabella.

¿Cómo se ha sentido en estos cuatro meses largos al frente de la Organización Corona?



Me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado para este nuevo reto. Es increíble trabajar con el equipo de Corona porque aquí hay un balance muy particular. Hay un enfoque en los negocios pero al mismo tiempo hay un grupo familiar que tiene un enorme compromiso con el país.



¿Cómo es ese mix?



Aquí he encontrado una familia concentrada en traer el progreso y el desarrollo al país desde el punto de vista de los negocios, pero al mismo tiempo tiene una dedicación de igual cantidad de tiempo en los temas sociales, no solamente a través de la Fundación Corona, sino en el Instituto de Ciencia Política con los temas de pensamiento, en roles individuales y en instituciones como Probogotá, Transparencia Internacional y Endeavor.



¿Y cómo se refleja dentro de la Organización?



Hay un grupo de ejecutivos de clase mundial en los diferentes negocios y eso para uno, estando en la holding, es un enorme privilegio. Entonces uno tiene la combinación de trabajar con equipos gerenciales de altísimo desempeño con una serie de negocios que tienen desafíos muy interesantes. Hago el reconocimiento al grupo humano, consolidado y comprometido que encontré.



¿Cuál es el rol de la holding?



Tenemos el objetivo de lograr el crecimiento económico de los negocios pero, por el otro lado, asegurar que no solamente estén enfocados en maximizar la rentabilidad sino, en contribuir al desarrollo del país. De manera favorable, Corona ha tenido los tres elementos: el económico, el de sostenibilidad y el de impacto en el país. Aquí, hay que ver cómo logra uno maximizarlos y ese es el rol de la holding.



¿Cómo trabajan la diversidad de negocios?



Aquí no solamente se está pensando en mantener el negocio que se tiene, sino que siempre se revisa qué nuevas áreas se pueden tener. Desde temas relevantes, en negocios como cementos, por ejemplo, hasta la estrategia digital con una aceleradora que busca cómo apalancar lo que está pasando en tecnología alrededor de los diferentes áreas. Aquí está ese espíritu de empresarios porque llevan 137 años armando negocios. Creo que esa combinación en el ADN de la organización es súper importante.



Los negocios en los que ustedes están son un buen termómetro de cómo está la economía, ¿Qué percepción tiene?



Somos optimistas, en general. Obviamente hay negocios a los que les ha ido mucho mejor que a otros y en este momento tenemos algunos desafíos. Vemos temas positivos en los negocios de comercio y de banca. Vienen creciendo bien frente a una base muy baja que hubo el año pasado. Vimos que la economía se empezó a recuperar en el segundo semestre del 2018 y vemos ahora esa dinámica en esos sectores.



¿Y dónde ve dificultades?



Donde hemos tenido mayor desafío es en los negocios industriales, en particular, en los que tienen una correlación importante con la construcción. Cuando uno mira el crecimiento del PIB del fue el sector de más bajo crecimiento. Y en el primer trimestre de este año también. Entonces, nos tiene con alguna preocupación, Sin embargo, el negocio general de Corona, inclusive, el de Homecenter, tiene un componente importante de remodelación.



¿Eso mejora el panorama?



Hemos visto que el tema de remodelación se ha venido moviendo bien y estamos creciendo, digamos, de forma muy saludable al cierre del año pasado y en este trimestre.



¿Cómo va el proyecto de la planta de cemento?



Va muy bien y ahí tenemos una gran oportunidad. El proyecto como tal está por encima del 90% dentro de su proceso de ejecución de montaje de la planta. Y pensamos que vamos a entrar en la fase de producción en el segundo semestre del año. Este es un negocio muy interesante porque tiene varios elementos. Por un lado, es un negocio al que estamos trayendo una capacidad significativa, 1.350.000 toneladas, es casi el 10% de la capacidad del mercado actual. Segundo, tiene unas ventajas importantes como que las materias primas de las minas cercanas son de muy alta calidad y, tercero, tenemos una planta de última tecnología, con beneficios desde el punto de vista económico y ambiental.



¿Qué otras ventajas tiene?



Vamos a poder complementar el portafolio de productos que tiene la organización en materiales de construcción y, además, tenemos la gran ventaja de que estamos muy bien asociados. Tenemos a Molins, que es español, con plantas en Europa, Asia y América Latina, un grupo serio y conocedor del negocio. Y uno de los elementos claves que ha tenido el Grupo Corona es que ha sabido asociarse y generar unos ‘joint ventures’ exitosos.



¿Cuál es el secreto porque estos matrimonios a veces no funcionan? ... también son socios de Falabella



El Grupo Corona tiene la vocación de asegurar una buena relación. Eso incluye todos los elementos de una buena sociedad: total transparencia, diálogo permanente, discusiones constructivas sobre los negocios y decir las cosas que se deban decir, pero de la mejor forma y siempre está pensando en el largo plazo.



¿La experiencia de tener socios va a seguir?

​

Definitivamente. Aquí uno tiene que reconocer que en el mundo de los negocios de hoy hay gente especializada en cada tema.



Ustedes son exportadores a varios países ¿Cómo están sintiendo eso hoy?



América Latina ha sido un mercado desafiante para nosotros en los últimos años. Estamos mirando a futuro qué pasa con AMLO y cómo se desarrolla la economía mexicana y hasta si va a mantener su nivel de crecimiento.



¿La guerra comercial los inquieta?



En este momento no hemos tenido afectación directa, pero en la medida que se cierre para los exportadores chinos el mercado americano nos afana que entren a esta área del mundo producto que no necesariamente esté compita bajo las mismas reglas. Pero también se pueden abrir oportunidades en Estados Unidos.



¿Cómo ve a Corona en cinco años?



Justo en este momento estamos en este proceso de definir el norte a 5 y 10 años de la organización y ese es uno de los elementos fascinantes de este desafío.



Ricardo Ávila Pinto

Director de Portafolio