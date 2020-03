Canacol espera sellar acuerdo en abril para proyecto en Colombia

"Es un proyecto muy importante, que nos permite el acceso al interior de Colombia que actualmente no tenemos", dijo Gamba en su oficina en Bogotá.

Canacol Energy Ltd., compañía canadiense que explora gas natural en Colombia, espera tener contratada en abril a una empresa de ingeniería para construir su proyecto de gasoducto de US$400 millones, para unir los campos del Caribe con el interior del país.



La tubería de 300 kilómetros (185 millas) estará lista para fines de 2023, totalmente financiada con el flujo de caja propio de la compañía, dijo en una entrevista el director ejecutivo de Canacol, Charle Gamba. Canacol tendría una participación de hasta el 25% del gasoducto, dijo la compañía.



"Es un proyecto muy importante, que nos permite el acceso al interior de Colombia que actualmente no tenemos", dijo Gamba en su oficina en Bogotá.



Mientras las compañías de gas en otros sitios luchan con un exceso de suministros globales, Canacol, con sede en Calgary, confía en el impulso de Colombia para aumentar su propia producción, reducir el uso de carbón y satisfacer la creciente demanda interna de combustible más limpio.



Las acciones cayeron un 7,7% en Toronto este año, en comparación con una caída del 9% para el índice de energía S&P/TSX de los productores de energía canadienses.



En enero, el productor de gas concluyó las negociaciones con Empresas Publicas de Medellín (EPM), para abastecer a la segunda ciudad más grande de Colombia.



El proyecto permitirá a la compañía elevar la producción en hasta 120 millones de pies cúbicos por día, frente a los 210 millones actuales.



Canacol espera incrementar su participación en el mercado de gas colombiano de 1.000 millones de pies cúbicos diarios desde el 22% actual al 35% para 2024.



El resto es suministrado por la estatal Ecopetrol SA. Otros aspectos destacados Canacol pronostica un ebitda cercano a US$270 millones este año, un 50% más que en 2019.



Gamba dijo que la compañía tiene un plan de gastos de capital de US$105 millones y pretende continuar con el pago de dividendos durante el año.



La empresa planea llevar a cabo una recompra de acciones en la Bolsa de Valores de Toronto este ano y no ve la necesidad de emitir deuda en medio de altos flujos de efectivo. Perforara 12 pozos en 2020, frente a los 7 del año pasado.



"En 2019 hubo un aumento significativo en la producción de gas y obviamente en los ingresos, lo que se reflejara en nuestro balance", dijo Gamba.



La compañía tiene previsto publicar sus resultados del cuarto trimestre el 19 de marzo.

Colombia estima que sus reservas de gas duraran menos de 10 años, el periodo más bajo en cuatro décadas, y que tendrá que comenzar a importar el combustible a partir de 2024 para hacer frente a la creciente demanda, especialmente de hogares y vehículos.



El país posee una terminal para importar gas natural licuado en el Caribe, pero actualmente solo se usa como respaldo en caso de que la producción nacional no satisfaga el consumo.



Hay planes para construir otra terminal en la costa del Pacifico. Colombia ha dependido durante décadas de dos grandes campos de gas ubicados en el norte del departamento de La Guajira y en los Llanos Orientales. Ambos están disminuyendo la producción.



La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suarez, ha dicho que la nación sudamericana necesita elevar su exploración de gas debido a que el combustible es clave en su transición hacia las energías limpias.



La nación planea aumentar la participación del gas en la matriz energética a alrededor del 33% en 2050, desde el 13% actual, con el resto proveniente principalmente del petróleo y el carbón.



