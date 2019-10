Chevrolet quiere venderle a Brasil desde Colombia

En la estrategia de General Motors en Colombia está en lograr las competencias y la productividad necesarias para que la planta de Colmotores inicie la exportación de vehículos a Brasil, también a Argentina y, por qué no decirlo, también anhelan llegar a México.



(‘Vamos hacia los autos eléctricos y autónomos’).



Así lo afirma el nuevo director de Ventas y Operaciones de Ventas de GM para Colombia, Raúl Mier, al indicar que esperan reportar un crecimiento de exportaciones del 60 por ciento en 2019, con relación al año anterior, y seguir avanzando a números importantes el próximo año.



¿Cómo les ha ido este año con las exportaciones?



Hasta septiembre pasado habíamos enviado al exterior 10.582 unidades a países como Ecuador, Bolivia y Chile, por un monto de 71,4 millones de dólares.



Nuestra meta para este año es superar las 13.000 unidades.



¿Y cómo les ha ido este año en el país?



En ventas, entre enero y septiembre, en total el mercado facturó 184.710 unidades y nosotros, Chevrolet, vendimos 32.431 unidades.



Esto nos da una participación de mercado de 17,6%. Ahora, cuando uno mira la foto de septiembre, la industria facturó 22.633 unidades y de ellas Chevrolet entregó 3.746 unidades, lo que nos dejó una participación de mercado de 16,6%



Durante el noveno mes, Chevrolet continuó posicionando su amplio y renovado portafolio de camionetas globales, logrando el mejor mes en ventas del 2019 con 595 unidades y una participación del 8,6% del segmento. Se destacaron la Chevrolet Trailblazer, la Traverse y la Tracker.



En pickups, la Chevrolet Colorado tuvo un crecimiento destacado y en sedanes, tuvimos un aumento sobresaliente gracias al Onix, el cual finalizó septiembre con 703 unidades vendidas y lo posiciona como el carro más vendido de la marca en 2019.



Asimismo, el Beat incremento su participación, con respecto al mismo periodo del año pasado, un 21% que representan 978 unidades.



¿Cuándo llega la Captiva?



Hoy comienza la preventa en el país, se trata de un cambio total de la camioneta que teníamos. Ahora llega el nuevo diseño, con un motor 1,5 turbo, y transmisión automática CVT, en versión para cinco puestos, y con un precio de 85,9 millones de pesos.



Y el próximo año llegará la Captiva con capacidad para siete personas.



En total, inicialmente proyectamos doce lanzamientos para el año entrante, entre nuevos modelos y cambios en algunas versiones actuales. Hoy, Chevrolet se reinventa a cada instante, así que no pararemos de traer nuevas máquinas al mercado y de reforzar nuestra presencia en servicio posventa.



¿Van a fortalecer Zoficol?



Esta es una industria que siempre está en movimiento. Y llevamos un tiempo planeando cómo maximizar el uso de nuestra planta de estampado. Para ello, hemos trabajado con el Gobierno y con proveedores, para alcanzar un escenario que le permita a la planta sacar productos altamente competitivos para los mercados de la región.



¿Para exportar carros no lo somos?



Para que una productora de vehículos sea competitiva se requieren unos estándares de eficiencia superiores, que deben involucrar a todos los actores de la cadena, proveedores, se requiere conocimiento, capacitación y, una vez la máquina está terminada en la puerta de la planta, el país requiere tener una logística eficiente. Esto es vías, costos manejable, como peajes, que los impuestos no castiguen el producto ‘hecho en Colombia’ y que su tránsito por aduana sea en los tiempos que deben ser.



Hemos avanzado muchísimo y creo que llegarán noticias importantes para el país, gracias al apoyo del Gobierno y de nuestros proveedores.



¿Qué más van a exportar?



No puedo referirme específicamente al tema, pero le puedo contar que trabajamos en productos que sean para toda la región y que cumplan con los estándares internacionales, que le permitan entrar a cualquier mercado.



Específicamente, ¿a quién le van a exportar?



Solo la región para GM son nueve países, y nosotros queremos competir con nuestras plantas hermanas y en ese mercado. Nuestra meta inmediata con los nuevos modelos hechos en Colombia es llegar a Brasil y Argentina, pero también naturalmente a otros mercados. De hecho, por qué no pensar en llevar nuestras unidades a México, aunque inicialmente no está en el plan.



Le quiero contar que el mercado de Sur América representa cinco millones de unidades al año, por eso para nosotros es muy importante conquistar Brasil con un modelo hecho en Colombia, pues se trata del mercado más grande de la región y ello nos va mostrar la fortaleza de la industria nacional.



La nueva máquina que salga de Zoficol será eficiente, segura, con mucha tecnología y atractiva para nuestros mercados, eso es en lo que trabajamos.



¿Habrá más cambios en el mercado local?



Nosotros tenemos un saber acumulado en el país, además tenemos cobertura nacional, estamos donde otras marcas no llegan y lo que queremos ahora es reforzar esas ventajas. Así como nos reinventamos en nuestros vehículos, queremos hacer lo mismo en servicio y atención para los clientes en el país.