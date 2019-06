Clean Rabbit, el arte de redescubrir los negocios

En julio de 2018 surgió en Bogotá un emprendimiento un poco curioso, se trata de Clean Rabbit, una firma que inició lavando tenis a domicilio.



La idea inicial fue de Victor Palacio y Felipe Gónzalez, quienes también sumaron al equipo a Juan Rico. Según comenta Palacio, a Felipe desde pequeño le enseñaron que debía tener los tenis limpios, lo cual le creó un hábito de limpieza, siendo esto un motivo constante de preguntas sobre el porqué tenía los tenis tan blancos, e incluso le cuestionaban si estaba estrenando.



Tras esta experiencia iniciaron limpiando los tenis a sus amigos y/o familiares y como resultado nació Clean Rabbit. En entrevista con Portafolio, Palacio destacó los nuevos planes del emprendimiento para este año y los que se vienen en el mediano plazo.



¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes?



Nosotros prestamos un servicio de limpieza premium de tenis, pero no estamos en el mercado de lavandería.



Actualmente tenemos dos maneras de operar: por un lado se puede solicitar el servicio de limpieza a domicilio a través de nuestra página web, y en un plazo de 24 horas un domiciliario recoge los tenis; luego entre tres a cuatro días hábiles estos se entregan. O también pueden dejarlos en nuestra tienda en la Zona G, en Rosales en Bogotá (calle 69A #4-12). El tiempo de retorno del producto no cambia según la modalidad.



¿Han pensado en reducir los tiempos de entrega?



Sí, pero todo es un proceso. Estamos trabajando en este aspecto. Queremos que la recepción de los tenis sea mucho más rápida, al igual que la entrega de los mismos. Sin embargo, este tiempo también puede variar dependiendo del material de los tenis, lo cual hace que la limpieza pueda tardar un poco más.



¿Qué cobertura tienen?



Cubrimos todo Bogotá. Sin embargo en nuestro plan, aunque no tenemos una fecha específica aún, esperamos abrir otros puntos en la capital para fortalecer nuestra presencia aquí.



¿Planean llegar a otras ciudades?



Hemos tenido muy buena acogida, tanto así que constantemente nos están preguntando cuándo llegaremos a otros lugares, incluso a zonas aledañas a Bogotá. Esperamos que el próximo año podamos estar entrando a otras ciudades del país. Medellín, nos parece un mercado interesante.



¿Cuántos tenis han lavado desde que iniciaron?



Ha sido un proceso de crecimiento constante. Desde julio del año pasado hasta la fecha hemos lavado cerca de 1.400 pares de tenis.



¿Cómo les ha ido en términos de facturación?



El crecimiento promedio es de 30% en las ventas mensuales.



¿Qué líneas de negocio tienen actualmente?



Tenemos dos. Una, la de lavado premium de tenis y dos, la venta de un kit de limpieza que desarrollamos.



¿Se viene alguna nueva categoría?



Sí, de hecho, estamos trabajando en la versión 2.0 de nuestra página web que esperamos esté al aire en dos meses y con esta renovación tendremos el servicio de recolorización para tenis. El próximo año esperamos incluir el servicio de refacción y personalización de este tipo de calzado.



¿Qué harán en el de refacción?



Básicamente este servicio consistirá en la reparación de los tenis; un ejemplo puede ser pegar la suela o ajustarla.



¿Han pensado en ampliar las líneas de productos?



Sí, queremos expandirlas en todo lo relacionado a calzado. Incluso realizar la limpieza de botas, zapatos de cuero o gamuza, entre otros. Por el momento no estamos pensando algún otro tipo de categoría como ropa.



¿Cómo son los precios que manejan?



El de limpieza cuesta $25.000, el cual incluye el domicilio. El precio para los tenis que se dejan directamente en la tienda sigue siendo el mismo. Los kits de limpieza cuestan $35.000 y hacemos envíos a cualquier ciudad del país. Este incluye shampoo para todo tipo de material, una toalla de microfibra y un cepillo de cerdas naturales.



¿Tienen algún tipo de seguro para el cliente por el servicio?



Específicamente un seguro no tenemos por el momento, pero sí contamos con unas políticas muy claras, en las que por ejemplo, si ocurre algún daño, nosotros respondemos, según las cláusulas. Estamos pensando más adelante en tener, posiblemente, un seguro contra robo para el caso de que algún domiciliario sea víctima de hurto.



¿Tienen pensado en ampliar los canales de distribución de los kits?



Precisamente ahora tenemos una alianza con Adidas Bogotá, específicamente con el que queda ubicado en la Zona T. Allí pueden encontrar nuestros kits. En este punto vendemos cerca de 500 mensuales. Y estamos viendo la opción con otras tiendas y retails para venderlos a través de estos. Sobre esto aún no podemos dar muchos detalles por el momento.



¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año?



Esperamos finalizar 2019 con 5.000 pares de tenis lavados. Respecto a los kits, esperamos vender 6.000 al cierre de este año. Este último aspecto esperamos apalancarlo a través de alianzas con nuevas tiendas y retailers.



Valerie Cifuentes Martínez