CNN, tras un aliado en Colombia para el negocio de la radio

La cadena de noticias CNN busca un aliando para incursionar en el negocio de la radio en Colombia.



Así lo anuncia Sebastián Laver, director de Alianzas de CNN para América Latina, al explicar el potencial del Colombia para la generación de contenido informativo.

“Cuando se mira a América Latina empezamos a procurar aliados en mercados estratégicos para nosotros y Colombia es uno de ellos, al lado de Brasil, México y Argentina”, expresó el directivo a Portafolio.



Señaló que por ahora no hay acercamiento con ninguna compañía en el país, pero insistió en el interés que tiene en tener presencia nacional, dentro de una estrategia que ya ha aplicado en otros países, aprovechando la experiencia que tienen empresarios locales en aspectos como la generación de contenido de interés específico para el mercado y el conocimiento de la torta publicitada.



Por ejemplo, Sebastián Laver indicó que en Brasil lanzará un canal hecho por brasileños para la audiencia de ese país.



Sin embargo, el modelo que quiere replicar, porque tiene que ver con el medio radial en particular, es el que se acaba de estructurar en Argentina.



En diciembre del año pasado CNN y Argentinos Media, S.A. anunciaron los planes para la creación de CNN Radio Argentina, el primer servicio de radio dedicado a un mercado específico de las Américas, con noticias desde y para Argentina.



CNN Radio Argentina es operado por Argentinos Media, S.A. a través de una asociación establecida por CNN International Commercial (CNNIC), que incluye la licencia de la marca CNN para la emisora, consultoría y apoyo de capacitación por parte de CNN antes del lanzamiento, y la posibilidad de aprovechar contenido y programación de CNN en Español.



Esta nueva emisora de radio se estrenó a principios de 2019, dedicada a la información que interesa en ese país, con los programas liderados por periodistas locales

CNN Radio Argentina se transmite desde la frecuencia 950 AM, la antigua radio Belgrano, y es la fuente principal de información, contexto y análisis para audiencias de todo el país, regida por los altos estándares de la empresa de contenidos informativos.



CNN en Español explica que con Argentinos Media S.A. se ha trabajado para preparar la infraestructura, la identidad de marca y la programación, reclutar y entrenar a los periodistas y equipos de producción, y establecer los estándares y prácticas de CNN que regirán para ese nuevo medio de comunicación.



El grueso del contenido de CNN Radio Argentina será generado por el equipo periodístico que trabajará en estrecha colaboración con CNN en Español Radio para las Américas.



El servicio estará disponible en 120 ciudades del país, con 23 de ellos en provincia, a través de una red de 126 a 165 emisoras de radio afiliadas en todo el territorio.



“Hablamos de la región y de noticias internacionales, pero siempre con un foco en el argentino”, dijo Laver. “Nos encantaría explorar ese mismo modelo en otros lugares de América Latina, y claro, Colombia sería interesante para expandirlo”, añadió.