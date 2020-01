‘Colombia, el foco de nuevo modelo en telemedicina’

El desarrollo de tecnología en los dispositivos médicos y su uso no es ajeno a la realidad.

De hecho los avances en ambos influyen en el éxito que el profesional de la salud pueda tener en el diagnóstico y tratamiento de un paciente.



Ahora, como el panorama ha cambiado, las empresas que se decidan a servicios diagnósticos y tratamientos médicos también se han globalizado.



Atrys, una compañía española que aborda de forma integrada el tratamiento del cáncer, desde el diagnóstico individualizado al tratamiento y que cuenta con servicios de diagnóstico online (con especialidades como radiología, cardiología, oftalmología y dermatología), decidió apostar por Colombia como su socio y ahora traerá un nuevo modelo de telecardiología.



Santiago de Torres, presidente de la Firma explicó de que se trata la apuesta y lo que esperan lograr en el país.



¿Qué los trajo a Colombia?



Son varias cosas las que nos atraen de Colombia, la relación entre nosotros y el país, no es nueva, hace dos años tenemos una alianza instalada con Sura, un proyecto que esta financiado por la Unión Europea.



La velocidad el internet y la topografía de Colombia se nos ha presentado como una gran oportunidad, tenemos disponibles a los especialistas en lugares alejados o donde no los hay y queremos sacar ventaja de esto.



Además cerramos en 2019 la compra del 100% de las acciones de la empresa Teleradiología de Colombia, cual nos ha ayudado a duplicar nuestro tamaño en esta área de negocio, esta operación sentó las bases para consolidarnos en el negocio de teleradiología, desarrollar mejor los acuerdos marco e iniciarla expansión en Latinoamérica.



Nuestro tipo de telemedicina es subir las imágenes médicas a la nube y allí tener disponibles a los expertos para el estudio, nuestro modelo en España, no es nuevo, pero acá tenemos mucho para crecer y mejorar.



Son tres enfoques los que tenemos, la teleradiología, la oncológica y ahora la telecardiología.



Ahora con esa adquisición podemos crecer y ser más efectivos porque al trabajar con la diferencia horaria tenemos una funcionalidad completa y un equipo de 150 radiólogos que nos entregan diagnosticos completos y específicos en un promedio en 120 minutos.



¿Cuál es la nueva apuesta?



En España ya la tenemos hace tiempo, pero para marzo esperamos traer la telecardiología que se trata de hacer electrocardiogramas, ecografías cardíacas y demás estudios para el control del corazón.



Los servicios de diagnóstico online como el que tenemos nos permite ofrecer a los sistemas de salud tanto públicos como privados llegar donde no llegan con sus propios recursos.



Es mejorar en la localización de los especialistas, en un tema que los requiere, tener una gran capacidad y atender de manera prudente, el futuro de la medicina es este y es actuar con las capacidades y herramientas disponibles.



¿Cómo esperan crecer en la región?



Solo hemos invertido acá en Colombia fuera de nuestro país, la idea para expandirnos y que nos funcionó como entrada a este país es crear sinergias entre las áreas de negocio en ambos continentes y multiplicar el acceso de los especialistas y también potenciar la cantidad de especialistas, pues el déficit en Colombia se presenta en todas las ramas de la medicina.



En el país se tienen dos radiólogos por cada 100.000 habitantes, en España son 18 con cada 100.000, tenemos una gran oportunidad para crecer en ambos lugares.



¿Qué tipo de características debe tener ese profesional?



Nosotros tenemos especialistas formados en ambos países, además de esto el profesional debe tener en cuenta que las lecturas que hace también están bajo el cuidado de la Sociedad Americana de Radiología, para evitar los errores y aún así se pueden hacer chequeos dobles.



El doctor actualmente debe estar en la innovación y en los nuevos retos, debe estar listo para adaptarse.



El déficit de especialistas en el mundo, no solo en Colombia es grande, pero hay saber como apoyar y sacar provecho de los equipos que se instalan, en sacar provecho de las herramientas, en ser efectivos y productivos.



El mundo ahora requiere de diagnosticos mediados por buenos equipos tecnológicos, además los equipos han bajado de precio y cada vez más la demanda es más alta, mejorando la accesibilidad de las personas a los estudios.



Ahora el cuello de botella a mejorar es el tiempo entre la toma de un análisis y el resultado del mismo o el avance del caso, la medicina ahora requiere que sea inmediato, que el tiempo sea corto y el resultado preciso.



¿Cómo funciona el servicio y qué costo en promedio puede llegara a tener?



La idea es ser proveedores de los centros médicos y hospitales, pueden no tener un radiólogo allí y al subir las imágenes diagnosticas a la nube nosotros nos encargamos del estudio, que es como si tuviera al profesional allí.



El servicio no es directo con el usuario del sistema de salud, porque todavía el acceso a los dispositivos médicos esta mediado por un profesional, pero en casos por ejemplo de dermatología se puede hacer un estudio de una foto del paciente.



El costo en promedio está en cada análisis, está entre los 10 y los 15 euros por informe, pero varía si se trata de un TAC, de una resonancia o de una ecografía cardíaca.



Este modelo de telemedicina nos ha ayudado con aportes en la eficacia de los profesionales, de acuerdo con la demanda del mismo sistema, no es lo mismo atender un hospital en época de vacaciones en un sitio turístico que hacerlo en una ciudad intermedia o lejos de un centro poblado.



En Colombia, quedan muchos lugares por atender, no solo las principales ciudades, la idea es que todos los usuarios puedan tener acceso a las tecnologías, a los desarrollos, a los análisis y obviamente a la mejor atención que puedan recibir.