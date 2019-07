Colombia una pieza clave en la neutralidad de carbono en Latinoamerica

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estimó la cantidad adicional de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que podría ser liberada a la atmósfera manteniendo el aumento de la temperatura de la tierra por debajo del límite de 2 °C acordado políticamente.



Este es el denominado presupuesto de emisiones de dióxido de carbono. El IPCC también determinó que de acuerdo con este presupuesto de emisiones se requiere alcanzar la neutralidad de carbono en algún momento entre 2055 y 2070, un término conocido como descarbonización neta.



Compañías como Signify líder mundial en iluminación, han trabajado en este objetivo al punto que lograron la neutralidad de carbono para sus operaciones en América Latina, y se aproxima cada vez más a alcanzar su meta de neutralidad para todas sus operaciones en 2020. Desde 2016, la compañía se convirtió en carbono neutral en Estados Unidos, China, Benelux, Oriente Medio, Turquía, Canadá, Iberia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Israel y Grecia.



El equipo en América Latina logró la neutralidad de carbono al reducir las emisiones en 2018 en un 22%, incluida una reducción del 61% del transporte aéreo, el 20% del transporte marítimo y el 14% de los sitios industriales. La empresa compensa la huella de carbono restante mediante contribuciones a proyectos que tienen un impacto ambiental y social positivo, como el proyecto de reforestación en Colombia, que ha restaurado más de 1.100 hectáreas de floresta en Cáceres, Antioquia, y ya tiene más de 9.640 hectáreas de tierra mapeados en Cravo Norte, Arauca.



Gracias a esta iniciativa en el territorio colombiano fue posible crear más de 150 empleos para la comunidad local, proporcionando una alternativa vital para una región que ha dependido durante mucho tiempo de actividades ilegales y altamente destructivas. Las razones más comunes del daño del suelo en esta zona, radican en el uso ilegal del territorio para actividades como pastoreo de ganado y extracción aurífera.



Cabe agregar, que este proyecto fue elegido por los empleados de Signify de todo el mundo, a través de un proceso de votación en conexión con la iniciativa Greater Together and Be a Game Changer (Mejor Juntos, se un agente de cambio). El proyecto de Colombia fue seleccionado como una oportunidad de inversión clave para que la empresa alcance su objetivo de neutralizar sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, un compromiso adquirido durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21, realizada en París en 2015.



“Los objetivos del acuerdo de París parecen más difíciles de alcanzar que nunca, por lo que es aún más importante que las corporaciones tomen medidas para combatir el cambio climático", dijo Sergio Villalón, Presidente de Signify para América Latina. "Estoy muy orgulloso de la dedicación que nuestros empleados en América Latina han puesto en este logro. Este es otro paso fundamental en nuestro camino para alcanzar la neutralidad de carbono, que es la piedra angular de nuestro programa de sostenibilidad “Vidas más brillantes, un mundo mejor” (Brighter Lives, Better World)".



'VIDAS MÁS BRILLANTES, UN MUNDO MEJOR'



Signify presentó su programa "Vidas más brillantes, un mundo mejor" en 2016, estableciendo ambiciosos objetivos de sostenibilidad para 2020, que constan de dos pilares:



1. Ingresos sostenibles:

• Para 2020, el 80% de los ingresos provendrán de productos, sistemas y servicios sostenibles

• Más de 2 mil millones de lámparas y luminarias LED entregadas en 2020



2. Operaciones sostenibles:

• Operaciones 100% neutrales de carbono

• 100% de uso de electricidad renovable

• Cero residuos de fabricación para vertederos

• Luchar por un lugar de trabajo seguro y saludable con una tasa total de casos registrados de menos de 0,35

• Asegurar una cadena de suministro sostenible con una tasa de rendimiento de proveedor mínima del 90%



Como parte del liderazgo de la compañía en medidas de eficiencia energética, Signify está comprometida con la iniciativa del Green Building Council ® (Consejo Mundial de la Construcción Sostenible) para que todos sus edificios sean neutrales de carbono para 2030. Además, Signify apoya la iniciativa EV100 de The Climate Group para operar una flota de autos 100% eléctrica e híbrida para 2030 y su iniciativa RE100 para ampliar el uso de electricidad renovable.



Signify fue nombrado Líder de la industria en la categoría de Componentes y Equipos Eléctricos del Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) de 2018, recibiendo reconocimiento por todas sus mejoras de sostenibilidad.