‘Colombia vive una revolución tecnológica’

Huawei planea reforzar la presencia de todas sus líneas de negocio en el país para los próximos años. La multinacional china ve en Colombia una potencia en el continente a nivel tecnológico, y en las nuevas políticas el mejor camino para posicionarse como líder regional. Portafolio habló con Guillermo Solomón, director de transformación digital de Huawei en América Latina sobre el cierre de la brecha digital en el país y las transformaciones necesarias para lograrlo.



¿Cuál es el nivel tecnológico de Colombia con respecto a otros países de América Latina?



Colombia tiene una vocación, una visión y un enfoque estratégico muy bien planteado. En mi trabajo convivo con diferentes gobiernos, instituciones y operadores en toda la región de Latinoamérica, Europa, y en algunas partes de Asia y lo que estoy viendo aquí es una revolución. Veo políticas progresistas que casi no se dan, excepto en Chile, y el referente que yo percibo es Colombia. Las políticas son adecuadas, la gente está sumamente preparada en todas las dependencias y el país tiene un papel dominante, incluso, de primer mundo.



Esta transformación también debe ser cultural, ¿cómo lograr que las personas quieran adaptarse a esos cambios tecnológicos?



La brecha digital no es solamente socioeconómica, yo creo que es más generacional. Si un joven de un estrato social bajo tiene un teléfono celular 4G en sus manos, no le tiene miedo y hace maravillas, pero si lo tiene una persona mayor, la cosa puede cambiar.



Los jóvenes son los que tienen que impulsar para que otros adopten todas las tecnologías y todas las funciones, hay que darles todas las herramientas, todo el conocimiento y toda la información a la generación más joven y ellos le enseñarán al resto, la solución no es poner escuelas para educar a la gente en cómo manejar un celular o en cómo hacer una transacción bancaria por internet.



¿En cuánto tiempo se podría reducir esa brecha digital?



Muy pronto porque la digitalización de una economía permite reducirla de manera drástica, y cuando desaparece la brecha entonces información, educación y servicios fluyen de manera democrática y equitativa entre todos los diferentes estratos sociales y generacionales.



La tecnología es lo único que puede hacer una alternativa realmente veloz, así como le pudo haber costado a Corea o a Japón 50 años en transformarse totalmente y cambiar de una economía bananera a ser un país de primer mundo, yo creo que a los países latinoamericanos enfocados, como Colombia, le costará dos décadas.



Pensando en esta reducción, ¿qué trae Huawei para el país?



Traemos toda la tecnología de 5G, la combinamos con internet de las cosas y con inteligencia artificial. Nosotros en nuestro sector, y con lo que sabemos hacer, nos enfocamos mucho en combinar inteligencia artificial y manejo de redes, esto permite tener nuevos servicios y productos que optimicen, por ejemplo, los costos de energía.

Hay algo muy importante, los grandes operadores financieramente dicen “yo acabo de invertir en mi red eLTE hace 5 o 6 años, no la quiero depreciar, y luego quiero tener un tiempo para ganar dinero” claro, no le estamos diciendo que ya mañana pongan 5G, no tiene sentido.



¿Qué hay que hacer entonces?



Primero hay que hacer que la red eLTE de 4G suba a 4,5G, significa que con nuevas tecnologías simplificamos, y en lugar de tener esas torres gigantescas empezamos a tener unas pequeñas, en un poste, puede ser en un poste de luz, ocupa menos espacio, menos energía y las dejamos preparadas para 5G.



Va a ser muy fácil que el operador ya teniendo una red 4,5G renovada siga recibiendo el producto de sus inversiones en eLTE y luego ir brincando paulatinamente a 5G, en donde el tráfico demandado creará la necesidad, 5G empezará en lugares donde se requieran muchísimos datos, como un aeropuerto, estadios, etc.



¿Y qué cambios llegarían con las 5G?



Si se habla de 5G y no de las otras tecnologías con las que tiene mucho que ver, entonces solamente hablaríamos de conectividad, anchos de banda y latencia, la instrucción que se da y debe regresar.



Si 5G nada más fuera eso, no pasaría gran cosa, pero 5G incursiona y tiene que ver directamente, porque se mezcla en el ecosistema, con el Blockchain que da seguridad, el Cloud computing y Edge computing que acerca el poder de computo más hacia el usuario, el Big Data, manejo de datos, la inteligencia artificial, que permite saber qué hacer con esos datos, y no solamente eso, sino que las máquinas empiecen a aprender a través de experiencias repetitivas y eventualmente puedan tomar decisiones.



La relación del ser humano con el ser humano, máquinas con máquinas y ser humano con máquinas, constituirá una transformación como no veíamos desde la primera revolución industrial.



¿Cree que el país lo tiene claro?



Colombia tiene muy claro que todas estas tecnologías tienen que ver unas con las otras y está planteando los marcos regulatorios, los Sandboxes. Hoy, en la parte regulatoria se tiene en cuenta a la industria y a cualquiera que tenga que ver con canales de mercado verticales que se relacionen con esta transformación. Esto hace que sea muy amplia la visión y muy compleja, ellos no quieren llegar y decir, simplemente, voy a hacer un barrio o un estadio 5G, están preocupados porque se reduzca la brecha digital.



No es colocar la antena y ya con eso hay conectividad, si la gente no se conecta o no le da valor porque no están pasando cosas que realmente reduzcan esa brecha digital no va a haber ninguna conectividad, ni nada, pero si hay herramientas de salud inteligente y de educación a distancia interactiva significa que hay calidad educativa y en la salud como en las grandes ciudades, eso es realmente reducir la brecha.